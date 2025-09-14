Neymar không thể “ăn mày dĩ vãng” với HLV Carlo Ancelotti 14/09/2025 16:41

Với các HLV người Brazil có thể luôn tin vào Neymar, nhưng với HLV Carlo Ancelotti, Neymar đừng có “ăn mày dĩ vãng” nếu muốn có cơ hội đến Bắc Mỹ đá World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti tất nhiên là một nhà cầm quân người Âu, thành công vang dội ở Real Madrid, tình cảm và lý trí luôn rạch ròi với không có chuyện xuề xòa, qua loa và “mê tín” ngôi sao. Neymar muốn cùng đồng đội trong tuyển Brazil làm nên điều như cha anh thế hệ Samba vô địch World Cup 1994 thì hãy chứng minh.

Thông điệp của HLV Carlo Ancelotti gửi cho Neymar là rõ ràng và sòng phẳng. Ảnh:Globo

Neymar mà theo thói quen “ăn mày dĩ vãng” dựa vào quá khứ tài năng của mình được cả thế giới tung hô mà không rèn giũa phong độ, nhất là thể lực thì cơ hội dự World Cup 2026 sẽ qua đi với tiền đạo 33 tuổi này.

Có nguồn thông tin nói rằng, HLV Carlo Ancelotti nên dùng Neymar ở vị trí khác phù hợp với phong độ, tình hình sức khỏe lẫn tuổi tác của Neymar, tuy nhiên HLV Carlo Ancelotti gạt ngay. Không phải chiến lược gia Ý bực bội vì “HLV online” nhưng ông biết phẩm chất của Neymar là gì.

HLV Carlo Ancelotti nói rất sòng phẳng và có tình có lý: “Nếu Neymar có phong độ cao và ổn định, cánh cửa tuyển Brazil đến với World Cup 2026 sẽ luôn mở cho Neymar. Tuy nhiên, nếu Neymar phong độ thấp, chấn thương liên tục nhạt nhòa trên sân thì không thể”.

HLV Carlo Ancelotti cũng cắt nghĩa rõ ràng rằng Neymar xuất sắc và làm nên chuyện ở hai vị trí là tiền đạo và tiền vệ tấn công, chiến lược gia Ý của Samba chỉ dùng anh ấy ở hai vị trí này. Trong bóng đá hiện đại hai vị trí này cực kỳ quan trọng và nó cũng đòi hỏi sức khỏe, sức mạnh và sức bền luôn phải dồi dào, còn nếu không có phong độ cao thì Neymar không thể vào tuyển đá World Cup 2026.

Vừa qua, HLV Carlo Ancelotti đã không gọi Neymar ở vòng loại World Cup 2026 đá với Chile và Bolivia. HLV người Ý cho rằng, đó là lẽ thường tình vì phong độ của Neymar không cao.

Từ khi rời Al Hilal của Saudi Arabia quay về CLB cũ Santos, phong độ của Neymar có phần cải thiện, song như hiện nay thì chưa thể có mặt trong danh sách 23 tuyển thủ.

HLV Carlo Ancelotti cũng từng nói chuyện với Neymar và quan điểm đó không hề thay đổi rằng Neymar phải chơi ở trung tâm, có thể là tiền vệ tấn công hay tiền đạo mà thôi, không còn vị trí nào nữa. Mà để hiệu quả ở vai trò này Neymar phải có phong độ cao và duy trì lâu dài thì mới có thể.

Cựu tiền đạo Barcelona, PSG, Al Hilal lần cuối cùng khoác áo tuyển Brazil là vào tháng 10-2023 sau đó một chấn thương khủng khiến Neymar xuống phong độ vì chấn thương tái phát liên tục.

Sự khác biệt của một HLV châu Âu với Brazil là chỗ này, chẳng vị nể, chẳng cho ai cơ hội “ăn mày dĩ vãng”. Bóng đá Brazil thời nay đang có vẻ khan hiếm tài năng, sự khác biệt và cứng rắn như HLV Carlo Ancelotti là cần thiết.