Neymar đáp trả HLV Ancelotti vì không được triệu tập vào đội tuyển Brazil 02/09/2025 14:33

(PLO)- Giữa lúc đội tuyển Brazil chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup cực kỳ quan trọng gặp Chile trên sân Maracana và Bolivia tại độ cao nghẹt thở của El Alto, sự bất đồng quan điểm đã nổ ra xoay quanh lý do ngôi sao số 10 vắng mặt.

Tâm điểm của đợt tập trung đội tuyển Brazil đang hướng về siêu sao Neymar cùng HLV lão luyện Carlo Ancelotti. Theo đó, nhà cầm quân người Ý vốn nổi tiếng điềm đạm, khẳng định rằng quyết định loại Neymar đơn thuần chỉ vì lý do thể lực. “Cậu ấy chỉ gặp một vấn đề nhỏ thôi, không cần phải mạo hiểm. Chúng ta đều biết Neymar. Chúng ta cần cậu ấy khỏe mạnh, sung sức và tỏa sáng ở World Cup”, HLV Ancelotti tiết lộ nguyên do không gọi Neymar.

Tuy nhiên, Neymar lại không nghĩ như vậy. Chỉ vài giờ sau khi thuyền trưởng Ancelotti đưa ra lời giải thích, tiền đạo 32 tuổi đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 0-0 giữa Santos và Fluminense, qua đó phủ nhận hoàn toàn lý do “chấn thương” mà HLV trưởng Selecao đưa ra.

Số 10 của đội tuyển Brazil thẳng thắn chia sẻ: “Đó chỉ là một chấn thương cơ nhẹ, không hề nghiêm trọng. Nếu nặng, chắc chắn tôi đã không thể ra sân hôm nay hoặc trận gặp Bahia trước đó. Nếu tôi bị loại, đó là một quyết định kỹ thuật, không liên quan đến thể trạng”.

Neymar thẳng thắn đáp trả HLV Ancelotti khi anh bị loại khỏi đội tuyển Brazil không phải vì chấn thương. Ảnh: EPA.

Chia sẻ của Neymar chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào lời giải thích từ HLV Ancelotti, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự rạn nứt trong nội bộ đội tuyển Brazil. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở vấn đề thể lực, mà còn gợi mở một dấu hỏi lớn: liệu Ancelotti đang tính toán thay đổi bộ khung nhân sự, hay ông muốn thử nghiệm lối chơi mà không còn phụ thuộc quá nhiều vào cái tên Neymar?

Ở thời điểm hiện tại, Brazil đứng thứ ba trên bảng xếp hạng vòng loại khu vực Nam Mỹ, bám sát Ecuador và xếp sau Argentina, đội bóng vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng dưới thời Lionel Scaloni. Khởi đầu của Ancelotti cùng Selecao cũng chưa thực sự làm yên lòng người hâm mộ: một trận hòa không bàn thắng trước Ecuador, kế tiếp là chiến thắng sít sao trước Paraguay. Những kết quả này phần nào khiến áp lực gia tăng, đặc biệt khi kỳ vọng dành cho đội tuyển Brazil luôn ở mức cao nhất.

Trong khi đó, cá nhân Neymar đang trải qua một hành trình đầy cảm xúc khi trở lại khoác áo Santos, đội bóng thời thơ ấu nơi anh từng khởi nghiệp và bước ra ánh sáng thế giới. Nhưng sự trở lại của anh chưa đủ để cứu đội bóng khỏi cơn khủng hoảng.

Ông thầy người Ý có vẻ không muốn Selecao phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao Neymar. Ảnh: EPA.

CLB Santos đang ngấp nghé khu vực xuống hạng, chỉ đứng trên nhóm “cầm đèn đỏ”, và sự hiện diện của Neymar được kỳ vọng như một liều thuốc tinh thần để vực dậy tập thể đang rệu rã. Tuy nhiên, gánh nặng kỳ vọng ấy đi kèm không ít áp lực, nhất là khi phong độ chung của toàn đội vẫn còn nhiều bất ổn.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm chính là cách Ancelotti và Neymar xử lý mâu thuẫn này. HLV Ancelotti vốn là bậc thầy trong việc quản trị phòng thay đồ, từng chinh phục những siêu sao cá tính mạnh tại Milan, Real Madrid hay PSG. Nhưng Neymar lại là một trường hợp đặc biệt khi anh vừa là niềm cảm hứng, vừa là thách thức trong việc dung hòa tập thể. Sự tự tin và bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 1992 đôi khi lại va chạm trực tiếp với triết lý cẩn trọng và kỷ luật của Ancelotti.

Dẫu vậy, Neymar vẫn khẳng định anh tôn trọng quyết định của ban huấn luyện và sẽ ủng hộ các đồng đội từ bên ngoài sân cỏ. “Tôi sẽ luôn cổ vũ họ hết mình. Đội tuyển Brazil quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào”, anh khẳng định.

Neymar vẫn chạy tốt trong hai trận gần nhất ở CLB Santos. Ảnh: EPA.

Tâm sự của Neymar có thể xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng, nhưng rõ ràng, đây không chỉ đơn thuần là một “vấn đề nhỏ về chấn thương”. Sự bất đồng này như một phép thử sớm cho mối quan hệ giữa Neymar và Ancelotti, hai cá tính lớn buộc phải tìm được tiếng nói chung nếu muốn đội tuyển Brazil trở lại đỉnh cao thế giới.

Trong bối cảnh vòng loại World Cup còn dài, người hâm mộ Selecao hy vọng sự va chạm này chỉ là nhất thời, và Neymar sẽ sớm tái xuất trong màu áo vàng - xanh với phong độ rực rỡ. Bởi dẫu yêu hay ghét, cái tên Neymar vẫn luôn là biểu tượng gắn liền với niềm tin và cảm xúc mãnh liệt của hàng triệu trái tim Brazil.