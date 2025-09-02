HLV Erik ten Hag sốc nặng khi bị sa thải chỉ sau 3 trận 02/09/2025 13:28

(PLO)- HLV Erik ten Hag cho biết ông "rất ngạc nhiên" khi bị sa thải khỏi ghế nóng Bayer Leverkusen chỉ sau ba trận đấu, đồng thời nói thêm rằng ông chưa bao giờ cảm thấy "sự tin tưởng lẫn nhau" từ ban lãnh đạo CLB.

Chỉ ba trận chính thức ngồi trên băng ghế huấn luyện, Erik ten Hag đã phải nói lời chia tay Bayer Leverkusen. Quyết định đến đột ngột, nhanh chóng đến mức khiến chính vị chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông “rất ngạc nhiên” và coi đây là sự việc “chưa từng có tiền lệ” trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Cú sốc trên băng ghế huấn luyện

Tháng 5 vừa qua, Ten Hag được bổ nhiệm thay thế Xabi Alonso, người đã đưa Leverkusen lên ngôi vô địch Bundesliga 2024 lịch sử, sau đó về nhì mùa giải tiếp theo trước khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid. Đây là bước đi táo bạo của ban lãnh đạo đội bóng Đức, bởi họ đặt niềm tin vào một nhà cầm quân vừa trải qua giai đoạn đầy sóng gió tại Manchester United. Hợp đồng hai năm được ký kết, mang theo nhiều kỳ vọng rằng HLV Erik ten Hag sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của Alonso.

Nhưng thực tế đã không chiều lòng ông. Sau chiến thắng khởi đầu trước SG Sonnenhof ở Cúp Quốc gia Đức, Leverkusen bước vào Bundesliga 2025-2026 với hình ảnh nhạt nhòa. Họ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Hoffenheim, rồi tiếp tục để Werder Bremen cầm hòa 3-3 trong một trận đấu mà họ dẫn trước hai bàn. Chính màn sụp đổ này đã làm bùng nổ những hoài nghi, đồng thời đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi của Erik ten Hag.

Ông thầy người Hà Lan bị sa thải chóng vánh ở Đức. Ảnh: EPA.

Đằng sau quyết định sa thải chóng vánh này là sự bất đồng về triết lý bóng đá. Trong khi Alonso để lại một di sản tấn công rực lửa, giàu năng lượng, Erik ten Hag lại mang đến lối chơi thiên về sự an toàn, kiểm soát. Điều đó không được lòng các cầu thủ, vốn đã quen với sự tự do và tính sáng tạo cao. Đội trưởng Robert Andrich thẳng thắn sau trận hòa Bremen: “Mọi người chơi vì bản thân, không có sự kết nối. Tôi chưa từng thấy Leverkusen rơi vào tình trạng như thế”.

Thêm vào đó, bối cảnh chuyển nhượng mùa hè khiến Erik ten Hag gần như phải bắt đầu từ con số 0. Những trụ cột tạo nên bản sắc Leverkusen như Wirtz, Frimpong, Xhaka, Tah hay thủ môn Hradecky đồng loạt rời đi. Đổi lại, CLB chi tới 170 triệu euro để mang về một loạt gương mặt mới như Tillman, Quansah, Ben Seghir, Loic Badé, Mark Flekken hay Ernest Poku. Tuy nhiên, việc ghép nối một tập thể hoàn toàn mới chỉ trong vài tuần là điều bất khả thi, nhất là với một huấn luyện viên chưa tìm được tiếng nói chung với nội bộ đội bóng.

Trước ủy ban cổ đông và ban điều hành, giám đốc thể thao Simon Rolfes thừa nhận đây là quyết định “không hề dễ dàng” nhưng “cần thiết để tạo điều kiện tốt nhất cho tập thể tiến lên”. Trong khi đó, tổng giám đốc Fernando Carro cũng nhấn mạnh mục tiêu của CLB vẫn là tiếp tục cạnh tranh tại Bundesliga và châu Âu, và để làm được điều đó, họ phải hành động sớm.

Leverkusen từng tự hào có Erik ten Hag thì cũng quyết liệt chia tay với ông. Ảnh: EPA.

Những dấu hỏi cho tương lai

HLV Erik ten Hag bị sốc nặng và không giấu được sự thất vọng. Trong thông điệp gửi qua công ty quản lý SEG Football, ông nói rằng một nhà cầm quân cần có thời gian để thiết lập tầm nhìn, định hình lối chơi và xây dựng niềm tin. Ông nhắc lại rằng trong suốt sự nghiệp, bất cứ đội bóng nào đặt trọn niềm tin vào ông đều nhận về thành công.

Quả thật, tại Ajax Amsterdam, ông thầy người Hà Lan đã tạo dựng một giai đoạn vàng son với chức vô địch Eredivisie và đặc biệt là hành trình kỳ diệu vào bán kết Champions League 2019. Ngay cả tại Manchester United, nơi đầy áp lực, ông vẫn giúp CLB giành Cúp Liên đoàn 2023, danh hiệu lớn đầu tiên sau sáu năm trắng tay.

Vậy tại sao ở Leverkusen, mối quan hệ lại đổ vỡ nhanh đến vậy? Một phần bởi sự thiếu kiên nhẫn từ phía ban lãnh đạo. Sau đỉnh cao cùng tiền nhiệm Alonso, cổ đông và người hâm mộ Leverkusen không muốn thấy đội bóng tụt lại. Họ muốn một khởi đầu mạnh mẽ ngay lập tức, bất chấp sự thật rằng đội hình đã thay đổi gần như toàn bộ.

Ông Ten Hag lạc lõng giữa vận động trường Bay Arena. Ảnh: EPA.

Phần khác, Erik ten Hag lại không có sự đồng thuận từ phòng thay đồ. Cách tiếp cận cứng rắn và chiến thuật thiên về phòng ngự của ông không tạo được cảm hứng, trái ngược hoàn toàn với tinh thần mà các cầu thủ đã quen thuộc dưới thời Alonso.

Bóng đá hiện đại ngày càng trở nên khắc nghiệt. Vòng quay của thành tích buộc các CLB lớn đưa ra quyết định nhanh chóng, đôi khi lạnh lùng. Trường hợp của Erik ten Hag cho thấy chỉ vài tuần sau khi đặt bút ký hợp đồng, ông đã bị gạt sang bên lề. Nhưng ở một góc nhìn khác, đây cũng là bài học cho chính Ten Hag. Để thành công tại một môi trường mới, nhất là Bundesliga, nơi kỷ luật và cường độ luôn ở mức cao, ông cần sự linh hoạt hơn trong triết lý và cách quản trị nhân sự.

Câu hỏi bây giờ là người tiếp quản chiếc ghế nóng tại BayArena? Một số nguồn tin cho rằng Leverkusen sẽ tạm thời để trợ lý lên nắm quyền trong khi tìm kiếm ứng viên phù hợp. Tên tuổi như Roger Schmidt, cựu thuyền trưởng của chính Leverkusen, hay thậm chí những gương mặt trẻ tài năng ở Bundesliga đang được nhắc đến. Dù lựa chọn là ai, nhiệm vụ cũng vô cùng nặng nề: khôi phục sự ổn định, đưa đội bóng trở lại đường đua với Bayern Munich, Dortmund và RB Leipzig.

CLB Leverkusen không đủ kiên nhẫn giữ lại HLV Erik ten Hag. Ảnh: EPA.

Về phần HLV Erik ten Hag, tương lai vẫn còn rộng mở. Dù thất bại tại Leverkusen, ông vẫn là cái tên có giá trị trong giới huấn luyện châu Âu. Kinh nghiệm ở Ajax và MU cho thấy khả năng xây dựng đội bóng của ông. Có lẽ, điều ông cần là một bến đỗ sẵn sàng cho ông đủ thời gian và niềm tin, điều mà Leverkusen đã không trao.

Câu chuyện chia tay chóng vánh giữa HLV Erik ten Hag và Leverkusen phản ánh một thực tế phũ phàng: thành công trong bóng đá không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn từ sự hòa hợp giữa triết lý huấn luyện, niềm tin của ban lãnh đạo và khát vọng của cầu thủ. Khi một trong ba yếu tố ấy đổ vỡ, kết cục thường rất khó cứu vãn. Với Ten Hag, thất bại này có thể là nốt trầm, nhưng cũng là lúc để ông nhìn lại và điều chỉnh mình.