Liverpool chiêu mộ thành công chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Premier League 01/09/2025 14:54

(PLO)- Tân binh Liverpool Alexander Isak là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League, vượt qua Moises Caicedo, người gia nhập Chelsea với giá 115 triệu bảng Anh.

Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè Ngoại hạng Anh 2025 đã bùng nổ khi Liverpool chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle United với mức phí khổng lồ 125 triệu bảng. Đây là con số phá kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool và còn vượt qua cả kỷ lục quốc nội, đưa Isak trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League.

Câu chuyện giữa Isak và Newcastle đã căng thẳng suốt cả mùa hè. Tiền đạo người Thụy Điển, chân sút ghi 27 bàn trên mọi đấu trường mùa trước, được xem là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của HLV Eddie Howe. Anh góp công lớn giúp Newcastle giành chức vô địch Carabao Cup, danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm, và cũng là niềm hy vọng trên hàng công.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu rạn nứt từ tháng 6 khi Isak bóng gió rằng anh muốn tìm kiếm thử thách mới. Việc bỏ lỡ chuyến du đấu hè ở châu Á, sau đó quay về tập riêng tại CLB cũ Real Sociedad, càng làm rõ mong muốn rời khỏi sân St James’ Park.

Chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Premier League đã đầu quân cho Liverpool. Ảnh: EPA.

Liverpool nhanh chóng vào cuộc. Ban đầu, The Kop đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng nhưng bị Newcastle từ chối thẳng thừng. Đội bóng vùng Đông Bắc Anh vẫn hy vọng giữ chân ngôi sao chủ lực, nhất là khi HLV Eddie Howe nhiều lần khẳng định ông muốn thấy Isak ra sân cho CLB một lần nữa. Người hâm mộ Newcastle thậm chí chia rẽ, một bộ phận thất vọng và giận dữ, nhưng cũng có những tiếng nói mong tiền đạo 25 tuổi tiếp tục cống hiến.

Dẫu vậy, thực tế chuyển nhượng thường khắc nghiệt. Newcastle vừa phá kỷ lục CLB để chiêu mộ tiền đạo Nick Woltemade từ Stuttgart với giá 64 triệu bảng, một dấu hiệu cho thấy họ đã chuẩn bị cho cuộc sống không Isak. Và đến ngày 1-9, tất cả đã rõ ràng: Liverpool quyết định chi thẳng 125 triệu bảng để chốt thương vụ, biến Isak thành bản hợp đồng biểu tượng cho kỷ nguyên mới dưới thời HLV Arne Slot. Cuối cùng, Isak ký hợp đồng có thời hạn sáu năm, hưởng mức lương khủng và được kỳ vọng trở thành trung phong số một tại sân Anfield.

HLV Arne Slot đã có một mùa hè cực kỳ sôi động, đưa về hàng loạt tân binh gồm Florian Wirtz (100 triệu bảng), Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili, Milos Kerkez, Armin Pecsi và Giovanni Leoni. Tổng chi tiêu vượt ngưỡng 400 triệu bảng cho thấy Liverpool đang xây dựng lực lượng với tham vọng thống trị không chỉ Ngoại hạng Anh mà cả Champions League.

HLV Arne Slot tăng cường sức mạnh hàng công để giữ ngôi vua quốc nội và cạnh tranh Champions League. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Isak từng công khai bày tỏ sự thất vọng với ban lãnh đạo Newcastle, cho rằng CLB đã “không giữ lời hứa”. Anh bỏ lỡ ba trận mở màn mùa giải, trong đó có thất bại 2-3 trước Liverpool, càng khiến sự ra đi trở nên tất yếu. Giờ đây, khi khoác lên mình màu áo đỏ, Isak sẽ mang đến sức mạnh tấn công mới mẻ cho Liverpool, cũng là tuyên ngôn cho thấy The Kop sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để duy trì vị thế nhà vô địch.

Ở chiều ngược lại, Newcastle sẽ đối diện nhiều thách thức. Mất đi chân sút chủ lực trong bối cảnh dự định cạnh tranh tốp 4, ông Eddie Howe cần nhanh chóng giúp tân binh Woltemade hòa nhập và tìm thêm giải pháp tấn công. Họ cũng được cho là đang theo đuổi Yoane Wissa của Brentford, cầu thủ vừa gây chú ý khi lên tiếng rằng CLB chủ quản “không giữ lời” trong kỳ chuyển nhượng.

Với Liverpool, Isak là một tiền đạo giỏi dứt điểm. Anh sở hữu lối chơi toàn diện, có khả năng dạt biên, phối hợp và tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây là mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh Mohamed Salah, Wirtz trong sơ đồ tấn công đa dạng của Slot. Nếu hòa nhập nhanh, Isak sẽ trở thành trung tâm của hàng công, tương tự vai trò mà Erling Haaland đảm nhiệm tại Man City.

Nhà đương kim vô địch Liverpool có tiền đạo cao giá nhất trong lịch sử Premier League ngay ở trận tiếp theo. Ảnh: EPA.

Trong lịch sử Premier League, mức phí 125 triệu bảng của Isak vượt qua thương vụ Moises Caicedo gia nhập Chelsea mùa trước (115 triệu bảng). Nó cũng nằm trong top ba thương vụ đắt giá nhất thế giới, chỉ sau Neymar và Mbappe. Một cột mốc vừa áp lực, vừa vinh dự đang chờ đợi Isak tại sân Anfield.

Khi thị trường chuyển nhượng khép lại, vụ Isak chắc chắn là điểm nhấn lớn nhất mùa hè này. Nó không chỉ thay đổi sức mạnh của Liverpool, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện Ngoại hạng Anh. Câu chuyện “bom tấn” đã khép lại, nhưng những gì Isak thể hiện trong màu áo mới sẽ còn được nhắc đến rất lâu trên sân cỏ Anh quốc.