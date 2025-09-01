Quả bóng vàng Rodri: 'Tôi không phải Messi' 01/09/2025 13:24

(PLO)- Chủ nhân của Quả bóng vàng 2024 Rodri đã trở lại sân cỏ sau gần một năm vắng bóng nhưng màn tái xuất của anh không thể giúp Manchester City tránh khỏi thất bại 1-2 trước Brighton tại sân Amex, cùng lời nói thẳng: “Tôi không phải Messi”.

Trận thua trên sân Brighton đã khiến Man City tiếp tục chìm trong khủng hoảng phong độ với hai thất bại liên tiếp tại Premier League, điều hiếm thấy trong kỷ nguyên HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông chú ý không chỉ là kết quả, mà còn là phát biểu thẳng thắn của Rodri sau trận đấu: “Tôi không phải Messi”.

Câu nói này nhanh chóng gây tiếng vang bởi nó phản ánh thực tế: Rodri, bất chấp là tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại, vẫn không phải mẫu cầu thủ có thể một mình xoay chuyển cục diện. Anh là bộ não của hàng tiền vệ, người điều tiết lối chơi và duy trì sự cân bằng, nhưng không phải ngôi sao tấn công có thể ghi bàn và tạo khác biệt ngay lập tức. Câu nói: "Tôi không phải Messi" của anh như thừa nhận sự bất lực.

Sau gần một năm ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng chéo gặp phải trong trận đấu với Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái, rồi thêm chấn thương háng nhẹ tại FIFA Club World Cup, Rodri hiểu rằng bản thân cần thời gian để tìm lại nhịp điệu và phong độ.

Quả bóng vàng Rodri thất vọng với cách chơi của Man City và buột miệng sau trận thua Brighton: "Tôi không phải Messi". Ảnh: EPA.

Trong hiệp một trước Brighton, tiền vệ người Tây Ban Nha thực sự cho thấy đẳng cấp. Anh chạm bóng nhiều nhất, chuyền chính xác nhiều nhất, và giúp Man City kiểm soát thế trận. Bàn mở tỷ số của Erling Haaland, pha lập công thứ 88 chỉ sau 100 trận tại Premier League, đến từ giai đoạn mà Man City áp đảo và tưởng như sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu với chiến thắng.

Thế nhưng, bước ngoặt xuất hiện khi HLV Fabian Hurzeler của Brighton tung ra tới bốn sự thay đổi nhân sự sau giờ phút 60. Những điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng: James Milner, ở tuổi 38, vẫn cho thấy sự dẻo dai và chính xác khi ghi bàn từ chấm phạt đền, trở thành cầu thủ nhiều tuổi thứ hai trong lịch sử Premier League lập công. Sau đó, tân binh Brajan Gruda hoàn tất cú lội ngược dòng với pha lập công quyết định, để lại sự ngỡ ngàng cho toàn đội khách.

Rodri thừa nhận City đã mắc “những lỗi ngớ ngẩn”, đặc biệt trong khâu phòng ngự phản công, điều vốn hiếm thấy ở một đội bóng được tổ chức chặt chẽ như Guardiola. “Một số sai lầm thực sự giống như sai lầm của trẻ em, thiếu tập trung, thiếu chú ý. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng tôi không thể cạnh tranh danh hiệu”, Rodri chia sẻ với Sky Sports và chốt hạ: "Tôi không phải Messi". Anh cũng nhấn mạnh tập thể Man City cần nâng cao trình độ, bởi trong suốt thời gian dài gần đây, họ không còn duy trì sự ổn định vốn làm nên sức mạnh.

Haaland ghi bàn mở điểm nhưng Man City lại để Brighton ngược dòng. Ảnh: EPA.

Đây là lời cảnh tỉnh của Rodri cho toàn bộ đội hình Man City. Việc phụ thuộc quá nhiều vào Rodri từng khiến đội bóng gặp khủng hoảng ngắn hạn khi anh vắng mặt mùa trước. Giờ đây, ngay cả khi trở lại, tiền vệ này vẫn cần thêm thời gian để đạt phong độ cao nhất. HLV Pep Guardiola cũng đã thẳng thắn nói trước trận rằng Rodri chưa thể “sung sức” hoàn toàn cho tới sau kỳ nghỉ quốc tế.

Điều tích cực là Rodri đã được HLV trưởng Tây Ban Nha triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup gặp Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cơ hội để anh lấy lại cảm giác thi đấu quốc tế, đồng thời tăng cường sự tự tin trước khi trở lại chặng đường khốc liệt cùng Manchester City.

Lịch thi đấu sau kỳ nghỉ càng khiến nỗi lo của Guardiola lớn hơn: chỉ trong một tuần, Man City phải lần lượt đối đầu Manchester United ở derby, chạm trán Napoli tại Champions League và gặp Arsenal, những trận đấu có thể định hình cục diện mùa giải. Nếu không cải thiện ngay, nguy cơ Man City bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch là có thật.

Ngôi sao người Tây Ban Nha lo ngại Man City xuống dốc. Ảnh: EPA.

Phát biểu “Tôi không phải Messi” của Rodri có thể hiểu như một lời nhắc nhở: thành công của Man City không đến từ một cá nhân siêu phàm mà từ sự gắn kết tập thể. Ở Euro 2024, Rodri từng chứng minh vai trò lãnh đạo xuất sắc khi đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, nhưng anh cũng nhấn mạnh điều quan trọng là cả đội cùng nhau duy trì sự cân bằng và kiểm soát. Man City đang thiếu chính điều đó.

Sự trở lại của Rodri chắc chắn là tin vui, nhưng để giành lại quỹ đạo chiến thắng, Guardiola cần nhiều hơn thế: sự tập trung của hàng thủ, sự sắc bén từ các tiền đạo và khả năng duy trì nhịp điệu ở tuyến giữa. Brighton đã cho thấy rằng ngay cả khi đối phương kiểm soát bóng tốt, một vài khoảnh khắc mất tập trung vẫn có thể phá hỏng tất cả.

Manchester City hiện tại giống như một cỗ máy chưa được vận hành trơn tru. Rodri có thể là bánh răng quan trọng nhất, nhưng như anh nói: “Tôi không phải Messi” để một mình giải quyết tất cả. Nếu nhà cựu vô địch Man City không sớm sửa chữa sai lầm, những trận thua liên tiếp như vừa qua có thể trở thành khởi đầu cho một mùa giải đầy sóng gió.