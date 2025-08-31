HLV Ruben Amorim tự thú không dám xem Bruno đá phạt đền 31/08/2025 13:36

(PLO)- Manchester United cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026 theo cách đầy kịch tính trên sân Old Trafford trước tân binh Burnley và HLV Ruben Amorim thừa nhận không dám chứng kiến đội trưởng Bruno đá phạt đền.

Trận đấu giữa MU với Burnley tưởng như sẽ khép lại với tỉ số hòa 2-2, nhưng một khoảnh khắc quyết định trong thời gian bù giờ đã thay đổi tất cả. Amad Diallo bị Jaidon Anthony phạm lỗi trong vòng cấm, và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Bruno Fernandes, đội trưởng MU vừa bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m ở trận gặp Fulham tuần trước, lại được giao trọng trách.

Áp lực khổng lồ. Fernandes đối mặt với Martin Dubravka, thủ môn của Burnley, trong bầu không khí nặng nề của Old Trafford. Lần này, tiền vệ người Bồ Đào Nha không để lặp lại sai lầm. Anh dứt điểm quyết đoán, dù Dubravka đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Old Trafford như nổ tung khi trái bóng nằm gọn trong lưới, mang về chiến thắng 3-2 quý giá cho Quỷ đỏ. Trận thắng là cú hích tinh thần cần thiết cho đoàn quân của HLV Ruben Amorim sau chuỗi khởi đầu đáng thất vọng.

Điều thú vị là chính HLV Ruben Amorim lại không trực tiếp chứng kiến cú sút phạt đền mang tính quyết định này. Ông thừa nhận bản thân đã chọn nhìn về phía khán đài thay vì theo dõi Bruno Fernandes sút bóng. “Tôi muốn thấy phản ứng của người hâm mộ hơn là quả đá phạt. Tôi tin Bruno sẽ không thất bại hai lần liên tiếp. Điều phải đến rồi cũng đến, và tôi nghĩ chiến thắng dành cho chúng tôi là hoàn toàn công bằng, HLV Ruben Amorim chia sẻ.

Đội trưởng Bruno Fernandes sút quả phạt đền quyết định mang về chiến thắng muộn cho MU. Ảnh: EPA.

Với ông, bàn thắng của Bruno là khoảnh khắc giải tỏa áp lực và cũng cho thấy tinh thần chiến đấu của toàn đội. Amorim thú nhận Man United đã tự làm khó mình khi để Burnley gỡ hòa sau những thời điểm kiểm soát thế trận. “Chúng tôi lẽ ra phải kết liễu trận đấu ngay trong hiệp một. Nhưng mọi chuyện ở Premier League không bao giờ dễ dàng. Quan trọng là chúng tôi vẫn chiến đấu tới cùng. Đôi khi chúng tôi chơi quá nhanh, để mất bóng, mở khoảng trống cho đối thủ. Nhưng điều làm tôi hài lòng là các cầu thủ không bỏ cuộc”, ông nói thêm.

Chiến thắng sít sao Burnley đã xua đi phần nào áp lực đang đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim khi ông phải gánh kỳ vọng khổng lồ từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Man United đã khởi đầu mùa giải một cách chật vật với những trận hòa và thua, cùng sự nghi ngờ về khả năng của nhà cầm quân trẻ. Và chiến thắng này có thể trở thành điểm tựa để Quỷ đỏ tìm lại bản lĩnh, nhất là khi lịch thi đấu phía trước vẫn dày đặc và khắc nghiệt.

Nhân vật chính Bruno Fernandes cũng được nhắc đến như tấm gương về sự kiên định. Sau khi thất bại trên chấm phạt đền tuần trước, anh không né tránh mà tiếp tục nhận trách nhiệm. Sự can đảm ấy đã được đền đáp. Giới chuyên môn tại Anh nhận định bàn thắng này có thể giúp Bruno Fernandes lấy lại sự tự tin vốn có, điều cực kỳ quan trọng với Man United khi anh vẫn là thủ lĩnh trong lối chơi.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mùa giải Premier League 2025-2026. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ Quỷ đỏ rời sân Old Trafford với nụ cười trên môi, sau nhiều ngày dài thất vọng. Nhưng để biến niềm vui ấy thành khởi đầu cho một chặng đường mới, Man United cần nhiều hơn là một chiến thắng muộn. HLV Ruben Amorim chắc chắn hiểu rõ điều đó. Ông đang nỗ lực định hình phong cách cho đội bóng, nhưng sẽ phải khắc phục sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ và những phút thi đấu lỏng lẻo vốn thường xuyên khiến Man United rơi vào thế bị động.

Dẫu còn rất nhiều việc phải làm, trận thắng Burnley đã mang đến hương vị chiến thắng trong khoảnh khắc quyết định. Và có lẽ, từ cú đá 11m thành công của Bruno Fernandes, hành trình hồi sinh dưới thời HLV Ruben Amorim sẽ bắt đầu được viết tiếp với một niềm tin mới.