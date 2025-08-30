CLB Man United bán 7 cầu thủ 30/08/2025 14:13

(PLO)- Đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa khi liên tiếp gây thất vọng trên mọi đấu trường, CLB Man United sẽ cân nhắc bán đi 7 cầu thủ để tăng cường lực lượng mới.

CLB Man United gây thất vọng đỉnh điểm là trận thua sốc trước Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two, tức giải hạng tư của Anh, ngay tại vòng hai League Cup. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong 90 phút, trước khi MU gục ngã 11-12 trên chấm luân lưu ở Blundell Park.

Kết quả đau thương này khiến làn sóng chỉ trích dồn dập nhắm vào thầy trò HLV Ruben Amorim, khi Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định và yếu kém trong lối chơi.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả là dù đã chi hơn 200 triệu bảng để đưa về những cái tên đáng chú ý như Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, sức mạnh tập thể của CLB Man United vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Lối chơi rời rạc, hàng thủ mong manh và khả năng tận dụng cơ hội kém khiến MU nhanh chóng rơi vào thế bế tắc.

Mainoo sẽ phải rời khỏi Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Ảnh: EPA.

Giới chuyên môn nhận định, ngoài việc cần thêm những tân binh chất lượng, đội bóng buộc phải thanh lọc lực lượng nếu không muốn rơi vào khủng hoảng kéo dài. Thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp đã trở thành mục tiêu mới mà Amorim muốn mang về. Phong độ phập phù của Andre Onana cùng người dự bị Altay Bayindir khiến niềm tin trong khung gỗ Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, tiền vệ Carlos Baleba cũng nằm trong tầm ngắm, dù Brighton hiện chưa có ý định bán. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện bán bớt nhân sự trở nên cấp thiết. Ít nhất 7 cầu thủ được cho là sẽ rời sân Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Trong đó, Jadon Sancho là cái tên đáng chú ý nhất. Bị HLV Amorim gạt khỏi kế hoạch, cầu thủ người Anh đang tìm bến đỗ mới, với nhiều CLB lớn như Juventus, Tottenham, Besiktas và Dortmund sẵn sàng dang tay chào đón. Antony, cầu thủ từng được kỳ vọng rất nhiều, cũng có khả năng rời đi. Dù Real Betis muốn mượn thêm một mùa, nhưng CLB Man United lại mong muốn bán đứt, trong khi Villarreal và Atletico Madrid cũng đã nhập cuộc.

HLV Ruben Amorim cần thanh lọc đội hình để tăng cường lực lượng phù hợp. Ảnh: EPA.

Ở vị trí thủ môn, Bayindir có nguy cơ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ nếu MU chiêu mộ được Lammens. Còn ở hàng thủ, Tyrell Malacia nhiều khả năng sang Tây Ban Nha theo dạng cho mượn, khi Elche bày tỏ sự quan tâm. Trường hợp của Alejandro Garnacho gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, bởi tiền đạo người Argentina vốn được xem là viên ngọc quý của CLB Man United. Tuy nhiên, tin đồn bất hòa với Amorim khiến anh rơi vào tình cảnh bị gạt khỏi kế hoạch lâu dài, với Chelsea đang nổi lên như điểm đến tiềm năng.

Trên hàng công, sự xuất hiện của Benjamin Sesko khiến Rasmus Hojlund bị đe dọa vị trí. Napoli, trong bối cảnh thiếu hụt tiền đạo sau chấn thương của Lukaku, đã bày tỏ sự quan tâm đến chân sút người Đan Mạch. Nếu ra đi, Hojlund có thể trở lại Serie A, nơi anh từng có những ngày tháng thi đấu đầy hứa hẹn.

Ngoài ra, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất học viện MU Kobbie Mainoo cũng đang đứng trước ngã rẽ lớn. Bị ông Amorim loại khỏi hai trận đầu Premier League, tiền vệ 19 tuổi thu hút sự chú ý của cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid.

Hojlund sắp sửa cập bến Napoli để tránh "kiếp dự bị" tại CLB Man United. Ảnh: EPA.

Điều đáng nói là việc để quá nhiều cầu thủ trẻ và giàu tiềm năng ra đi sẽ khiến người hâm mộ thất vọng, bởi đây vốn là nét đặc trưng làm nên bản sắc của MU. Tuy nhiên, từ góc độ ban huấn luyện, Amorim cần kết quả tức thì để cứu lấy ghế nóng và vực dậy đội bóng, thay vì kiên nhẫn với một kế hoạch dài hạn vốn chưa chắc mang lại hiệu quả.

Thất bại trước Grimsby được ví như “giọt nước tràn ly” cho thấy CLB Man United vẫn còn cách xa vị thế của một ứng viên vô địch tại nước Anh. Khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài ngày, việc cân nhắc bán - mua cầu thủ sẽ trở thành bước ngoặt quyết định cho tương lai ngắn hạn của đội bóng.

Liệu Amorim sẽ dũng cảm làm mới toàn diện tập thể hay tiếp tục loay hoay với một đội hình thiếu sức bật? Người hâm mộ Quỷ đỏ chắc chắn sẽ hồi hộp dõi theo từng diễn biến, bởi kết quả mùa giải này có thể định đoạt số phận của ông thầy người Bồ Đào Nha cũng như hướng đi mới cho Manchester United.