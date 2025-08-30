HLV Tuchel xin lỗi Bellingham, loại Arnold khỏi đội tuyển Anh 30/08/2025 13:41

(PLO)- Thomas Tuchel đang cho thấy ông là một nhà cầm quân dám đưa ra những quyết định táo bạo trên đội tuyển Anh, ngay cả khi điều đó khiến dư luận dậy sóng.

Danh sách triệu tập đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia đã mang tới không ít bất ngờ, trong đó đáng chú ý nhất chính là việc Trent Alexander-Arnold, cựu hậu vệ của Liverpool vừa chuyển sang Real Madrid, bị loại khỏi đội hình. Đây là một quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi cầu thủ 26 tuổi từng được xem là một trong những phương án tấn công sáng tạo nhất của bóng đá Anh trong những năm gần đây.

Gạch bỏ công thần

Dấu hiệu cho việc Arnold bị gạt ra khỏi đội tuyển Anh đã lộ rõ từ tháng 6. Khi đó, dù có tên trong danh sách, anh không được ra sân phút nào ở hai trận giao hữu quốc tế. Việc không được trọng dụng rồi nay bị loại khỏi danh sách cho thấy Tuchel chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh trong hệ thống chiến thuật của mình.

Động thái của ông thầy người Đức càng gây chú ý khi Arnold vừa có khởi đầu mùa giải cùng Real Madrid: đá chính trận mở màn La Liga, sau đó phải ngồi dự bị ở vòng kế tiếp. Rõ ràng, sự nghiệp của anh đang trải qua giai đoạn nhiều thử thách, cả ở CLB lẫn đội tuyển Anh.

Hai ngôi sao của Real Madrid đều vắng mặt trên tuyển Anh lần này. Ảnh: EPA.

Bên cạnh Arnold, một ngôi sao khác của Real Madrid cũng không góp mặt: Jude Bellingham. Tuy nhiên, trường hợp này dễ hiểu hơn, bởi tiền vệ 22 tuổi đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật vai. Dù vậy, tên của anh vẫn được nhắc đến khi Tuchel bất ngờ công khai xin lỗi vì những phát biểu thiếu chuẩn mực hồi tháng 6. Khi ấy, nhà cầm quân người Đức đã gây tranh cãi khi nói rằng mẹ ông thấy “một số trò hề” của Bellingham trên sân là “ghê tởm”. Phát biểu này bị coi là xúc phạm và khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ.

Trong buổi họp báo mới nhất, Tuchel thừa nhận ông đã dùng từ sai, trong bối cảnh thiếu ngủ và chịu áp lực sau trận thua. Ông khẳng định đã chủ động liên hệ với Bellingham để giải thích và xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về sai lầm này. “Đó là lỗi của tôi. Tôi đã quá vội vàng. Tôi sẽ không biện minh bằng việc dùng ngôn ngữ hay hoàn cảnh khi đó. Tôi chỉ có thể xin lỗi Jude và người hâm mộ”, Tuchel thành thật.

Danh sách đội tuyển Anh lần này còn thiếu vắng nhiều gương mặt quen thuộc khác. Jack Grealish đang khoác áo Everton theo dạng cho mượn từ Manchester City, cũng không có tên dù vừa gây ấn tượng trong lần đầu ra sân cho đội bóng vùng Merseyside. Ông Tuchel lý giải rằng mình muốn xây dựng một đội hình “chặt chẽ hơn, cạnh tranh hơn”, thay vì triệu tập tối đa 23 cầu thủ.

HLV Tuchel nhận lỗi với Bellingham vì mẹ của ông từng chê bai cầu thủ này. Ảnh: EPA.

Vị trí hậu vệ phải vốn của Arnold được trao cho Reece James và Tino Livramento, trong khi chỗ của Grealish thuộc về Marcus Rashford, Anthony Gordon và Eberechi Eze. “Tôi là người hâm mộ lớn của Trent và Jack, cả tài năng lẫn tính cách. Nhưng ở lần tập trung này, sự cạnh tranh là rất khốc liệt”, Tuchel nói thêm.

Tương lai của đội tuyển Anh

Thành phần đội tuyển Anh hội quân lần này cũng có những gương mặt mới đầy hứa hẹn. Elliot Anderson của Nottingham Forest và Djed Spence của Tottenham Hotspur lần đầu được triệu tập. Anderson đã tỏa sáng trong màu áo U-21 Anh, góp công lớn giúp đội tuyển trẻ giành chức vô địch châu Âu mùa hè vừa qua. Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Nottingham Forest giành vé dự cúp châu Âu.

Trong khi đó, Spence là thành viên của Tottenham vô địch Europa League và cũng từng khoác áo U-21 Anh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hai cầu thủ trẻ sau những màn trình diễn nổi bật. Adam Wharton của Crystal Palace cũng được gọi trở lại sau khi vắng mặt trong hai đợt tập trung trước.

Ông thầy người Đức làm mới đội tuyển Anh với lực lượng trẻ. Ảnh: EPA.

HLV Tuchel đánh giá cao anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi Anderson được xem là một “số 8” đầy năng lượng. Sự xuất hiện của họ mong mỏi mang lại làn gió mới cho tuyến giữa đội tuyển Anh, đặc biệt trong bối cảnh đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.

Cùng lúc, một số gương mặt kỳ cựu vẫn giữ được vị trí. Jordan Henderson, ở tuổi 35, tiếp tục được triệu tập sau khi có màn trình diễn ổn định trong ba trên bốn trận dưới thời Tuchel. Marcus Rashford, người đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, cũng trở lại sau khi lỡ hẹn với đợt tập trung tháng 6 vì chấn thương.

Dù vậy, việc thiếu vắng hàng loạt ngôi sao như Arnold, Grealish, Bellingham, Saka, Colwill hay Ivan Toney khiến nhiều người lo ngại về sức mạnh thực sự của đội tuyển Anh trong hai trận sắp tới. Tuy nhiên, HLV Tuchel tỏ ra tự tin: “Chúng tôi cần sự cạnh tranh, cần thêm năng lượng từ các cầu thủ trẻ. Đây là cách để đội bóng tiến lên, để không ai cảm thấy vị trí của mình được đảm bảo tuyệt đối”.

Tuyển Anh có hai trận đấu dễ thở trong tháng 9. Ảnh: EPA.

Đội tuyển Anh sẽ bước vào trận gặp Andorra tại Villa Park vào ngày 6-9, trước khi hành quân đến Belgrade để chạm trán Serbia vào ngày 9-9. Cả hai đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn, nhưng Tuchel khẳng định ông không cho phép sự chủ quan xuất hiện: “Chúng tôi đang dẫn đầu bảng K với ba chiến thắng, nhưng mọi trận đấu đều mang đến thách thức riêng. Tôi muốn các cầu thủ giữ sự tập trung tối đa và coi đây là cơ hội để chứng minh giá trị”.

Rõ ràng, quyết định gạt bỏ những ngôi sao lớn để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ là một canh bạc của Tuchel. Nếu đội tuyển Anh tiếp tục duy trì mạch thắng, ông sẽ được ca ngợi như một nhà cải cách dũng cảm. Nhưng nếu kết quả đi ngược mong đợi, làn sóng chỉ trích chắc chắn sẽ bùng nổ.

Những thay đổi lần này cũng cho thấy Tuchel không ngại đối mặt với áp lực và sẵn sàng làm mới Tam Sư theo cách của riêng mình. Người hâm mộ sẽ chờ đợi xem liệu sự táo bạo này có giúp tuyển Anh vững bước trên hành trình tới World Cup 2026 hay không.