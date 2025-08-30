Futsal Việt Nam “nhảy” 5 bậc vào tốp 26 thế giới 30/08/2025 13:36

(PLO)-Futsal Việt Nam vào tốp 26 thế giới sau cú nhảy vọt 5 bậc. Đây là sự khích lệ trước khi đội sang Trung Quốc săn vé Asian Cup.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng futsal hàng tháng. Theo đó futsal Việt Nam có bước nhảy vọt 5 bậc để vào vị trí thứ 26 thế giới.

Futsal Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu vào Top 40, cụ thể là vị trí thứ 26. Nhiều năm qua, futsal Việt Nam thường đứng trên dưới vị trí 34. Hồi tháng trước, Futsal Việt Nam ở vị trí 31. Lần này, theo bảng xếp hạng FIFA vừa công bố ngày 29-8, futsal Việt Nam nhảy 5 bậc để vào tốp 26.

Futsal Việt Nam nhảy vọt 5 bậc vào tốp 26 thế giới, động lực cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trước khi sang Trung Quốc dự vòng loại Asian Cup.

Trong khi đó Thái Lan vẫn giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 11 châu Á. Còn nhà vô địch Đông Nam Á, Indonesia giữ vị trí thứ 23, tức hơn futsal Việt Nam 3 bậc. Đó cũng là tốp 3 futsal Đông Nam Á.

Anh cả của làng futsal châu Á Iran vẫn giữ vị trí thứ 5 thế giới, thứ nhất châu Á. Thứ 2 chính là Thái Lan (11 thế giới), thứ 3 châu Á thuộc về Nhật Bản (13), trong khi Uzbekistan có vị thứ 19 thế giới.

Futsal Việt Nam ở nữ vẫn duy trì vị trí thứ 11 thế giới.

Hiện nay futsal Việt Nam,cụ thể đội tuyển nam đang tập trung tại Nhà thi đấu Quận 8. TP.HCM để chuẩn bị dự vòng loại Asian Cup 2026.

Tại vòng loại Asian Cup 2026, futsal Việt Nam cùng bảng E Trung Quốc, Lebanon và Hong Kong thi đấu tập trung tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cũng lắm thách thức cho futsal Việt Nam vì futsal Trung Quốc gần đây cũng không yếu, hồi Asian Cup 2024 tại Thái Lan, Việt Nam khó khăn lắm mới thắng 1-0 ở vòng bảng. Lebanon tuy thứ hạng FIFA thấp hơn Việt Nam, nhưng thực lực họ không hề yếu.

Theo lịch vòng loại bảng E tuyển Việt Nam- Hong Kong (14 giờ 30, ngày 20-9), Việt Nam- Trung Quốc (18 giờ 30 ngày 22-9), Việt Nam- Lebanon (14 giờ 30 ngày 24-9).

Vài năm qua, futsal châu Á có những thế lực mới nổi, ngoài Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan còn nổi lên Afghanistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và cả Indonesia. Hồi vòng Play off tranh vé đi World Cup 2024, futsal Việt Nam đã thua Kyrgyzstan 2-3.

Bảng xếp hạng FIFA cũng ghi nhận futsal Brazil duy trì ở vị trí số 1 thế giới.