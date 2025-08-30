Hé lộ nguyên nhân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia từ chức 30/08/2025 11:46

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức lên tiếng về sự ra đi đầy bất ngờ của tân Chủ tịch Datuk Joehari Ayub, người chỉ mới ngồi ghế nóng vỏn vẹn sáu tháng.

Quyết định từ chức của ông Joehari gây xôn xao dư luận bóng đá Malaysia trong những ngày qua, khi người hâm mộ đặt ra không ít câu hỏi về nguyên nhân thực sự đằng sau bước ngoặt này.

Trong buổi họp báo mới nhất tại trụ sở FAM, Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi đã có những phát biểu đầu tiên nhằm trấn an dư luận. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Đây là lựa chọn cá nhân của anh ấy (Joehari). Tôi không thể trả lời tại sao hoặc bằng cách nào, vì đó hoàn toàn là quyết định riêng của anh ấy”. Lời chia sẻ này đồng nghĩa với việc FAM phủ nhận mọi tin đồn liên quan đến áp lực hay sự can thiệp từ bên ngoài khiến ông Joehari phải rời ghế nóng.

Yusoff nhiều lần nhấn mạnh rằng không hề có “bàn tay bí mật” nào đứng sau sự kiện này, đồng thời khẳng định tổ chức vẫn vận hành bình thường và hướng đến sự ổn định lâu dài cho bóng đá Malaysia. Ông cho biết Ủy ban điều hành FAM đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của Joehari vào giữa tuần này.

Ông Joehari từ chức chỉ sau nửa năm ngồi ghế nóng ở FAM. Ảnh: NST.

Như vậy, bóng đá Malaysia chính thức mở đường cho một giai đoạn chuyển tiếp, trong đó Yusoff sẽ tạm thời đảm nhận vị trí Chủ tịch cho đến khi Đại hội bầu cử tiếp theo được tổ chức. Theo kế hoạch, sự kiện này dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026, đồng nghĩa với việc ông Yusoff sẽ ngồi ghế quyền lực cao nhất của FAM trong vòng sáu đến bảy tháng tới.

“Chúng tôi đã họp bàn, và theo quy chế, sau khi đơn từ chức được chấp thuận, ủy ban điều hành phải chính thức ghi nhận quyết định này trong phiên họp đầu tiên. Tất cả thành viên đều đồng ý, sau đó chúng tôi sẽ quyết định ai sẽ giữ chức chủ tịch cho đến kỳ đại hội. Chính xác thời điểm đại hội diễn ra thì tôi chưa thể khẳng định, nhưng dự kiến là vào năm sau”, Yusoff giải thích.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bóng đá Malaysia quan tâm nhất lúc này chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự rút lui chóng vánh của Joehari. Vị lãnh đạo này được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho bóng đá Malaysia sau khi được bầu lên hồi đầu năm, trong bối cảnh nền bóng đá nước này khát khao tìm lại vị thế tại khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, chỉ nửa năm sau, ông lại rút lui lặng lẽ, để lại nhiều hoài nghi và tiếc nuối.

Đội tuyển Malaysia đốt cháy giai đoạn với nhiều cầu thủ nhập tịch đã thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Trước đó, dưới thời Joehari, FAM đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng: củng cố hệ thống đào tạo trẻ, nâng tầm giải vô địch quốc gia Malaysia (M-League), cũng như hỗ trợ đội tuyển quốc gia trong hành trình chinh phục AFF Cup và vòng loại World Cup. Dù chưa có nhiều thời gian để hiện thực hóa các kế hoạch, nhưng sự ra đi đột ngột của ông chắc chắn sẽ khiến tiến trình phát triển bóng đá Malaysia bị gián đoạn ít nhiều.

Quyền Chủ tịch Yusoff trong buổi họp báo cũng kêu gọi cộng đồng bóng đá Malaysia gạt bỏ hoài nghi, cùng hướng tới tương lai: “Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tiến lên phía trước. FAM sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Sự thay đổi lãnh đạo không có nghĩa là mọi thứ dừng lại”.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cho rằng việc mất đi một vị lãnh đạo chỉ sau sáu tháng có thể tác động đến niềm tin của người hâm mộ và các nhà tài trợ. Trong lúc bóng đá Malaysia đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau nhiều năm thất vọng, FAM cần nhanh chóng ổn định bộ máy, củng cố tinh thần toàn hệ thống và đảm bảo rằng những kế hoạch trung và dài hạn không bị đổ vỡ.

Ông Datuk Yusoff Mahadi tạm ngồi ghế Chủ tịch cho đến kỳ đại hội FAM vào năm sau. Ảnh: NST.

Sự ra đi của Joehari Ayub có thể xem là một cú sốc, nhưng cũng là thời điểm cho FAM chứng minh bản lĩnh của mình trong việc xử lý khủng hoảng. Yusoff, với kinh nghiệm nhiều năm trong làng bóng đá Malaysia, sẽ phải gánh trách nhiệm dẫn dắt tổ chức qua giai đoạn chuyển tiếp nhạy cảm này. Người hâm mộ Malaysia chắc chắn kỳ vọng FAM sẽ duy trì sự nhất quán, đồng thời tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào kỳ đại hội quan trọng vào năm 2026.

Câu hỏi lớn lúc này là: liệu FAM có thể biến cú sốc từ chức của Joehari thành động lực để tái thiết, hay sẽ lún sâu vào vòng xoáy bất ổn? Câu trả lời sẽ được định hình trong những tháng ngày mà Datuk Yusoff Mahadi tạm thời ngồi ghế chủ tịch – quãng thời gian bản lề quyết định bộ mặt tương lai của bóng đá Malaysia.