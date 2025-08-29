Chia tay MU, tiền đạo Hojlund chơi ít nhất 1 năm cho Napoli 29/08/2025 16:48

(PLO)- Tương lai của tiền đạo Hojlund tại Manchester United đang rẽ sang một khúc quanh mới, khi nhiều nguồn tin uy tín tại châu Âu khẳng định ngôi sao người Đan Mạch gia nhập Napoli theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Động thái mới của tiền đạo Hojlund đánh dấu bước lùi với một tài năng từng được kỳ vọng trở thành “số 9” dài hạn của Quỷ đỏ, đồng thời phản ánh rõ rệt sự rối ren trong chiến lược chuyển nhượng tại Old Trafford.

Ramus Hojlund cập bến Manchester United vào mùa hè 2023, khi ban lãnh đạo đội bóng quyết định chi ra tới 72 triệu bảng để thuyết phục Atalanta nhả người. Mức phí ấy đi kèm với niềm tin khổng lồ, rằng chàng trai trẻ sinh năm 2003 có thể trở thành trung phong hàng đầu tại Premier League. Thế nhưng, hai năm trôi qua, thực tế lại quá phũ phàng. Anh không thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường bóng đá Anh, vốn đòi hỏi cả thể chất lẫn tâm lý cực kỳ khắc nghiệt.

Mùa giải 2024-2025, tiền đạo Hojlund chỉ để lại dấu ấn mờ nhạt. Trong 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, anh ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng và đóng góp thêm một đường kiến tạo. Những con số ấy hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng. Từ chỗ được xem là trung phong số 1 tương lai, tiền đạo Hojlund dần trở thành gánh nặng trong mắt người hâm mộ.

Chân sút người Đan Mạch bị cho là không phù hợp ở MU. Ảnh: EPA.

Với Napoli, thương vụ này mở ra một viễn cảnh thú vị. Sau khi mất Victor Osimhen, nhà vô địch Serie A mùa 2022-s023 cần một phương án tấn công mới. Họ đã có Romelu Lukaku – một gương mặt quen thuộc với Premier League – cùng Scott McTominay ở tuyến giữa, và giờ có thể bổ sung thêm Hojlund để xây dựng một trục dọc mang màu sắc United cũ. Đây cũng là nơi mà Hojlund có thể tìm lại chính mình, bởi Serie A từng là mảnh đất anh khởi nghiệp và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong màu áo Atalanta.

Khi thương vụ hoàn tất, Napoli sẽ chấp nhận trả một khoản phí mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Đây là chiến lược quen thuộc của đội bóng miền Nam nước Ý, vừa giảm rủi ro tài chính, vừa tạo động lực cho cầu thủ chứng tỏ bản thân. Riêng với tiền đạo Hojlund, được trở lại giải đấu nơi anh từng tỏa sáng có thể là liều thuốc hồi sinh sự nghiệp. Anh mới 22 tuổi, và về mặt tiềm năng, vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển nếu được đặt trong hệ thống phù hợp.

Trong khi đó, với Manchester United, việc để Hojlund ra đi đồng nghĩa họ thừa nhận một phần thất bại trong chính sách chuyển nhượng. Số tiền 72 triệu bảng giờ đây có thể coi là khoản đầu tư chưa sinh lời, và việc để cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn kèm điều kiện bán đứt phản ánh rõ sự mất kiên nhẫn từ phía ban lãnh đạo.

Kinh nghiệm chơi bóng ở Ý có thể giúp tiền đạo Hojlund tìm lại chính mình. Ảnh: EPA.

Đặc biệt trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực nặng nề, việc cắt giảm những “ca khó” như Hojlund có thể là cách để giảm tải cho hàng công, đồng thời tạo điều kiện cho những tân binh đắt giá khác thể hiện.

Điều đáng nói là, Napoli không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến tiền đạo Hojlund. Một vài CLB Serie A khác, cũng như một số đội bóng ở Bundesliga, từng được đồn đoán theo dõi tiền đạo này. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của Napoli, đội bóng có tham vọng bảo vệ ngôi vương và chinh chiến tại Champions League, rõ ràng vượt trội hơn. Hojlund có nhiều cơ hội để tái khẳng định giá trị, thay vì chôn chân trên ghế dự bị ở Old Trafford.

Tiền đạo Hojlund tìm bến đỗ mới còn hơn là mài mòn ghế dự bị tại Man United. Ảnh: EPA.

Tương lai của tiền đạo Hojlund sẽ ra sao vẫn còn là dấu hỏi. Nếu tỏa sáng trong màu áo Napoli, rất có thể đội bóng Ý sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt và biến anh thành một phần quan trọng trong kế hoạch lâu dài. Ngược lại, nếu tiếp tục thất vọng, Hojlund có nguy cơ trở thành “hợp đồng hỏng” trong mắt cả hai CLB, và sự nghiệp có thể trượt dài.

Trong lịch sử, không ít ngôi sao từng thất bại ở Premier League nhưng lại tỏa sáng khi trở lại Serie A. Romelu Lukaku là một ví dụ điển hình, từng bị chê bai tại Chelsea nhưng bùng nổ dữ dội ở Inter Milan. Hojlund chắc chắn hy vọng mình cũng đi trên con đường tương tự. Và nếu thành công, anh không chỉ giải cứu sự nghiệp cá nhân, mà còn khiến Manchester United phải hối tiếc vì đã từ bỏ quá sớm.