U-23 Việt Nam cảnh giác đối thủ chính Yemen 30/08/2025 06:39

(PLO)- Nằm ở bảng C tương đối nhẹ ký, chủ nhà U-23 Việt Nam cũng cần phải thận trọng đặc biệt với U-23 Yemen, đối thủ trực tiếp cạnh tranh chiếc vé chính thức đi tiếp ở vòng loại U-23 châu Á 2026.

Chiến dịch vòng loại U-23 châu Á 2026 đang đến gần và ngày một nóng lên khi các đội bóng trong bảng C lần lượt công bố lực lượng cho cuộc chơi lớn diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3-9 đến ngày 9-9. Theo đó, vòng loại châu lục có 44 đội tuyển U-23 chia thành 11 bảng, mỗi bảng chọn đội đứng đầu cùng bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết ở Saudi Arabia vào năm 2026.

U-23 Yemen mang hỏa lực từ tuyển quốc gia

Đội tuyển trẻ Yemen gây chú ý khi công bố danh sách 23 cầu thủ với sự xuất hiện của ba chân sút từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Cả ba tiền đạo được HLV Amin Al Suneini đăng ký cho giải đấu lần này đều là các tuyển thủ Yemen gồm Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous. Ba gương mặt quen thuộc này vừa ra sân trong loạt trận FIFA Days tháng 6-2025, khi đội tuyển Yemen chạm trán Bhutan và Lebanon tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong số này, Hamza Mahrous được nhắc đến nhiều nhất. Mới 19 tuổi, anh đã nhanh chóng khẳng định bản thân trong màu áo tuyển quốc gia, thậm chí trở thành sự lựa chọn thứ ba trên hàng công, vị trí vốn đòi hỏi sự kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Sự xuất hiện của Mahrous cùng các đàn anh biến hàng công U-23 Yemen trở thành mối đe dọa đáng gờm, đặc biệt khi đội bóng Tây Á vốn nổi tiếng với lối đá giàu thể lực và không ngại va chạm.

U-23 Yemen có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm. Ảnh: CCT.

Để chuẩn bị cho vòng loại, thầy trò HLV Al Suneini đã có giai đoạn tập huấn được xem là kỹ lưỡng bậc nhất trong nhiều năm qua. Đội tập trung tại thành phố Marib (Yemen) trong giai đoạn đầu, trước khi di chuyển sang Fujairah (UAE) để rèn quân và thi đấu giao hữu. Mặc dù kết quả những trận đấu thử lửa không được tiết lộ, truyền thông Yemen khẳng định HLV trưởng muốn giữ bí mật chiến thuật nhằm tạo bất ngờ tại vòng loại.

Trong đội hình U-23 Yemen, chỉ có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan, đang khoác áo một CLB tại Saudi Arabia. 22 cầu thủ còn lại đều chơi bóng trong nước và điều này giúp HLV Al Suneini dễ dàng kiểm soát phong độ cũng như chiến thuật.

Một thông tin đáng chú ý khác là ban huấn luyện từng muốn triệu tập tiền đạo 17 tuổi Adel Abbas Qasem, một tài năng trẻ giàu triển vọng nhưng kế hoạch này không thành do Qasem bận cùng U-20 Yemen tham dự giải U-20 Tây Á 2025.

Các chân sút của Yemen rèn luyện ở môi trường trong nước. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-23 Yemen sẽ di chuyển từ Dubai và có mặt tại Hà Nội vào đầu giờ chiều 31-8, trước khi tiếp tục hành trình đến Việt Trì để ổn định nơi ăn ở, làm quen khí hậu và chuẩn bị cho loạt trận sắp tới. Tại bảng C, đội tuyển Yemen sẽ lần lượt gặp U-23 Singapore (ngày 3-9), U-23 Bangladesh (ngày 6-9) và khép lại bằng màn chạm trán chủ nhà U-23 Việt Nam được xem như trận chung kết bảng (ngày 9-9).

Chờ màn trình diễn của nhà vô địch U-23 Đông Nam Á

Đội tuyển U-23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 dành cho 11 đội có thành tích tốt tại ba mùa U-23 châu Á gần nhất (2020, 2022, 2024). Việc góp mặt trong nhóm hạt giống hàng đầu phản ánh kết quả thi đấu khá ổn định của U-23 Việt Nam trong nhiều năm qua, trong đó gần đây nhất là lọt vào tứ kết tại giải đấu năm 2024.

Trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống của vòng loại U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á, sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc. Nghĩa là, thầy trò HLV Kim Sang-sik có năng lực vượt trội các đối thủ bảng C bao gồm U-23 Yemen, Singapore và Bangladesh.

Xuân Bắc và đồng đội U-23 Việt Nam có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng C đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, chủ nhà U-23 Việt Nam không được phép chủ quan. Nhà vô địch U-23 Đông Nam Á vẫn giữ nguyên thành phần mới đăng quang ở Indonesia, và ông thầy người Hàn Quốc chỉ tăng cường hai ngòi nổ Thanh Nhàn cùng tân binh Việt kiều Trần Thành Trung. Mục tiêu của U-23 Việt Nam là vượt qua vòng loại và hướng đến việc tạo dựng bộ khung ổn định cho SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan. Bên cạnh trình độ cao hơn các đối thủ, ưu thế của thầy trò Kim Sang-sik là điểm tựa khán giả nhà và lối chơi đã định hình.

Dù xác định rõ U-23 Yemen là đối thủ chính cạnh tranh vé trực tiếp, chủ nhà U-23 Việt Nam cũng thận trọng với Singapore và Bangladesh. Truyền thông đảo quốc Sư tử nhận xét đội hình U-23 Singapore lần này tuy không có nhiều ngôi sao, nhưng bù lại là sự gắn kết của dàn cầu thủ trẻ đang thi đấu trong hệ thống S-League.

Trong khi đó, U-23 Bangladesh cũng thể hiện quyết tâm lớn khi triệu tập phần lớn cầu thủ từng tham dự ASIAD 19 và SEA Games 32, bổ sung thêm vài gương mặt mới từ đội U-20. Trước khi sang Việt Nam ngày 1-9, đội bóng Nam Á tập huấn tại Dhaka và thi đấu giao hữu với một số CLB địa phương. Điểm mạnh của U-23 Bangladesh là tinh thần chiến đấu bền bỉ và thể lực sung mãn, yếu tố khiến họ thường gây khó chịu cho các đối thủ.