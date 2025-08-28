Bức tranh ảm đạm của bóng đá Malaysia sau trận thắng đậm tuyển Việt Nam 28/08/2025 12:56

(PLO)- Cuộc khủng hoảng thượng tầng của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý, khi chủ tịch Joehari Ayub bất ngờ từ chức chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng đắc cử.

Ông Joehari Ayub từ chức là một diễn biến gây sốc, không chỉ bởi sự ngắn ngủi trong nhiệm kỳ của ông, mà còn bởi những dấu hiệu cho thấy nội bộ FAM đang tồn tại nhiều xung đột ngầm.

Cú sốc từ chức và những dấu hỏi lớn

Ông Joehari Ayub từng được bầu chọn với tỷ lệ ủng hộ áp đảo tại đại hội tháng 2, trở thành vị chủ tịch đầu tiên đến từ bang Sabah trong lịch sử FAM, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2029. Tuy nhiên, ngày 27-8 vừa qua, ông bất ngờ nộp đơn xin rút lui và ngay lập tức được thông qua. Việc một lãnh đạo tối cao từ chức chỉ sau nửa năm khiến giới chuyên môn như chuyên gia Pekan Ramli phải thốt lên rằng đây là “điều kỳ lạ và khó hiểu”.

Theo ông Pekan Ramli, một cuộc bầu chọn áp đảo thường đồng nghĩa với sự đồng thuận lớn, nhưng việc chủ tịch phải ra đi chóng vánh chỉ có thể lý giải bằng những mâu thuẫn nội bộ chưa từng được tiết lộ công khai.

Ông Joehari Ayub xin rút khỏi ghế nóng ở FAM chỉ sau nửa năm, để lại nhiều dấu hỏi lớn. Ảnh: NST.

Ngay sau đó, ghế quyền lực nhất của bóng đá Malaysia tạm thời được chuyển giao cho phó chủ tịch Yusof Mahadi, người có thâm niên lâu nhất theo điều lệ. Điều này đồng nghĩa, ít nhất cho đến đại hội thường niên năm 2026, bóng đá Malaysia sẽ vận hành trong trạng thái “tạm quyền”, một viễn cảnh bị nhiều người lo ngại sẽ làm chậm mọi tiến trình cải tổ vốn đang rất cần thiết.

Hình ảnh FAM dưới sức ép dư luận và FIFA

Bóng đá Malaysia vốn đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong những năm qua, từ việc sa sút thành tích của các đội tuyển quốc gia cho tới những bất cập trong công tác quản lý. Giờ đây, sự thay đổi nhân sự đột ngột ở vị trí chủ tịch lại càng khoét sâu thêm nghi ngờ về tính minh bạch. Chuyên gia Pekan Ramli cảnh báo, FAM đang đứng trước nguy cơ mất niềm tin công chúng: “Một tổ chức liên tục thay đổi lãnh đạo sẽ khó lòng thuyết phục được người hâm mộ và nhà tài trợ”.

Những con số tài chính càng làm tình hình thêm căng thẳng. Theo thông tin ông Pekan chia sẻ, FAM hiện thiếu 7 triệu ringgit (hơn 43 tỉ VND) so với mục tiêu huy động tài trợ. Trong bối cảnh các nhà tài trợ ngày càng thận trọng, một tổ chức bị dư luận nghi ngờ và tồn tại bất ổn lãnh đạo chắc chắn khó giữ được sự ủng hộ lâu dài từ giới doanh nghiệp.

Chuyên gia Pekan Ramli lo ngại bóng đá Malaysia đánh rơi niềm tin. Ảnh: BHO.

Một lo ngại lớn hơn chính là khả năng FIFA phải vào cuộc. Cơ quan bóng đá thế giới vốn rất khắt khe với các dấu hiệu can thiệp chính trị hay thao túng quyền lực trong nội bộ liên đoàn thành viên.

Nếu FAM không thể làm rõ những khúc mắc hiện nay, hoặc để lộ dấu hiệu “lật đổ có chủ đích” đối với ông Joehari, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản FIFA mở cuộc điều tra. Điều này sẽ mang lại hệ quả khôn lường cho bóng đá Malaysia, từ việc hạn chế quyền tham dự các giải đấu quốc tế, cho đến nguy cơ bị cấm vận tạm thời, điều từng xảy ra với một số nền bóng đá khu vực.

Một vấn đề khác cũng được Pekan Ramli chỉ ra là việc FAM không tổ chức đại hội bất thường để bầu ra chủ tịch mới trong vòng 3 tháng, mà chọn cách để phó chủ tịch tạm quyền cho đến tận năm sau. Theo ông, động thái này chứng tỏ đã có một kế hoạch sắp đặt từ trước, như một sự “hoàn tất kịch bản lật đổ”.

Ngoại binh nhập tịch đông đảo trong đội hình Malaysia ở trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 cũng để lại những nghi vấn về tính minh bạch. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, cách làm ấy cũng đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia sẽ phải sống chung với sự bất ổn ít nhất 12 tháng tới, khi những quyết sách lớn đều nằm trong tay một ban lãnh đạo tạm quyền, khó tạo ra niềm tin cũng như sự quyết đoán cần thiết.

Bóng đá Malaysia vượt qua thử thách

Trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2026 đang cận kề, đội tuyển Malaysia rõ ràng cần một nền tảng ổn định ở thượng tầng. Việc liên đoàn chìm trong tranh cãi chỉ khiến cầu thủ, HLV và người hâm mộ thêm hoang mang.

Thực tế, FAM từng nhiều lần trải qua khủng hoảng, nhưng cú sốc từ chức lần này đặc biệt nghiêm trọng bởi nó diễn ra trong thời điểm bóng đá Malaysia được kỳ vọng vươn tầm nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027 từng đem lại sự phấn khích, nhưng giờ đây, dư âm ấy bị che mờ bởi những bất ổn nội bộ.

Chủ tịch FAM tạm quyền Yusof Mahadi có nhiều việc để làm trong bức tranh ảm đạm của bóng đá Malaysia. Ảnh: NST.

Giới chuyên gia như Pekan Ramli đều thống nhất quan điểm: FAM cần khẩn trương tìm ra lộ trình tái thiết. Việc để Yusof Mahadi tạm quyền có thể là giải pháp tình thế, nhưng nếu không nhanh chóng có kế hoạch minh bạch, ổn định cơ cấu và giải quyết các vấn đề tài chính, bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá nặng nề.

Từ chức chỉ sau nửa năm, ông Joehari Ayub để lại một khoảng trống quyền lực đầy nghi ngờ. FAM hiện nay đứng trước hai thách thức cùng lúc: khôi phục niềm tin công chúng và tránh nguy cơ FIFA can thiệp. Nếu không hành động sớm, những bất ổn kéo dài có thể làm chậm bước tiến của bóng đá Malaysia, trong khi các đối thủ khu vực đang nỗ lực bứt phá.

Sự việc lần này là lời cảnh tỉnh cho FAM: bóng đá không thể phát triển nếu nền tảng quản trị vẫn mập mờ và đầy mâu thuẫn. Chỉ một quyết định minh bạch, dứt khoát và vì lợi ích chung mới có thể kéo bóng đá Malaysia thoát khỏi vòng xoáy tranh cãi để trở lại quỹ đạo ổn định.