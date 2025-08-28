Haaland chính thức đổi tên sau lưng áo trong thông báo bất ngờ 28/08/2025 12:30

Erling Haaland đã quyết định thay đổi tên xuất hiện ở mặt sau áo đấu của mình khi anh thi đấu cho đội tuyển Na Uy trước các trận đấu với Phần Lan và Moldova. Ngôi sao của Man City Haaland chính thức đổi tên sau lưng áo trong thông báo bất ngờ.

Erling Haaland đã quyết định thêm một cái tên khác vào sau áo đấu khi anh thi đấu cho đội tuyển Na Uy. Haaland trước đây chỉ ghi họ của mình (Haaland) trên lưng áo tại Manchester City và đội tuyển quốc gia Na Uy, nhưng anh đã quyết định thay đổi.

Số 9 của Man City vẫn sẽ mặc áo đấu có tên Haaland khi họ đối đầu với Brighton vào cuối tuần này ở vòng 3 Premier League, nhưng áo đấu sẽ được đổi thành Braut Haaland khi anh khoác áo đội tuyển Na Uy trong kỳ nghỉ quốc tế sắp tới vào tháng 9.

Na Uy sẽ đấu với Phần Lan trong một trận giao hữu trên sân nhà tại Oslo vào ngày 5 tháng 9, trước khi đấu với Moldova năm ngày sau đó cũng tại sân vận động này trong trận vòng loại World Cup 2026.

Một nhà bán lẻ áo đấu tuyển Na Uy đã đưa ra tuyên bố này, nhưng khi được hỏi, HLV đội tuyển Na Uy Stale Solbakken lại không hề hay biết về sự thay đổi trên. "Đó là tên của anh ấy (Braut), giờ thì không còn khó hiểu nữa rồi", Solbakken nói, "Tôi không hề biết gì về nó cho đến tận bây giờ".

Erling Haaland chính thức đổi tên sau lưng áo trong thông báo bất ngờ. ẢNH: EPA

Haaland là họ của cha Erling Haaland. Cha của Erling Haaland là Alfe Haaland cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi đó, Braut là họ thời con gái của mẹ anh, bà Gry Marita. Bà từng tham gia thi đấu bảy môn phối hợp cho tuyển Na Uy, và ở Na Uy, trẻ em thường mang họ của cả cha và mẹ.

Tên hiển thị trên Instagram của cầu thủ 25 tuổi này là Erling Braut Haaland và dường như anh muốn tri ân cả cha lẫn mẹ mình khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Haaland đã có 42 bàn thắng sau 43 lần ra sân cho Na Uy cho đến nay, thành tích này đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển quốc gia Na Uy.

Haaland gia nhập Man City vào năm 2022 từ Borussia Dortmund và đã ghi 126 bàn thắng chỉ sau 148 trận, góp công lớn giúp Man City giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. Haaland đã có một mùa giải bùng nổ với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Wolves, nhưng không ghi được bàn nào khi Man City để thua Tottenham 2-0 vào cuối tuần trước.

Tiền đạo này hy vọng sẽ sớm ghi bàn trở lại khi Man City làm khách trên sân Brighton vào Chủ nhật trước khi chuyển sự chú ý sang đội tuyển quốc gia Na Uy. Na Uy đã không vượt qua vòng loại World Cup kể từ năm 1998 nhưng hiện đang có vị thế tốt, dẫn đầu Bảng I với thành tích toàn thắng sau bốn trận ở vòng loại World Cup 2026.

Với Haaland và đội trưởng Arsenal Martin Odegaard dẫn dắt đội tuyển Na Uy, HLV Solbakken đang chịu áp lực phải chấm dứt chuỗi trận bết bát này. Ông phải đưa Na Uy đến Mỹ, Canada và Mexico tham dự World Cup vào năm sau. Na Uy đã khởi đầu vòng loại với phong độ ấn tượng khi đánh bại Moldova 5-0, Israel 4-2, Ý 3-0 và Estonia 1-0.

"Na Uy sẽ không bao giờ vô địch World Cup", Haaland nói với tạp chí TIME hồi mùa hè, "Nếu chúng tôi giành quyền tham dự World Cup, thì cũng giống như một quốc gia lớn khác vô địch vậy. Đó sẽ là bữa tiệc lớn nhất từ ​​trước đến nay. Khung cảnh ở Oslo sẽ thật tuyệt vời".