CLB Công an TP.HCM lặng lẽ tăng cường ngoại binh quyết thắng HA Gia Lai 28/08/2025 12:15

(PLO)- Vòng 3 V-League 2025-2026 tiếp tục mang đến những cuộc đối đầu rất kịch tính và trận cầu nóng đêm 28-8 sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, nơi CLB Công an TP.HCM tiếp đón HA Gia Lai.

Với ưu thế sân nhà và nội lực mạnh hơn, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cần xốc lại tinh thần sau cú ngã nặng nề trước Thể Công Viettel 0-3 ở vòng đấu trước, đồng thời là thước đo năng lực thật sự của HA Gia Lai trong bối cảnh đội bóng phố núi đang phải làm lại từ đầu với lực lượng trẻ.

Vừa chạy vừa xếp hàng

Sau màn ra quân ấn tượng khi đánh bại CLB Hà Nội 2-1 ngay tại sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM bất ngờ sa sút khi thua 0-3 trên sân Hàng Đẫy. Trận thua ấy chỉ ra nhiều vấn đề: sự thiếu kết nối giữa các tuyến, khả năng phòng ngự chưa chặt chẽ và lối chơi pressing dễ bị hóa giải khi gặp đối thủ bản lĩnh. Dẫu vậy, việc được trở về sân nhà tiếp HA Gia Lai lại mở ra cơ hội sửa sai lớn cho Công an TP.HCM.

Sân Thống Nhất vốn là điểm tựa tinh thần, nơi khán giả thành phố luôn tạo ra bầu không khí rực lửa. Sự cổ vũ này từng giúp đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức quật ngã Hà Nội, một ứng viên vô địch hàng đầu. Lần này họ gặp đối thủ nhẹ ký hơn, khi HA Gia Lai bước vào mùa giải với nhiều hoài nghi. Sau khi mất hàng loạt trụ cột giàu kinh nghiệm, họ dựa vào lứa cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”.

Các cầu thủ trẻ HA Gia Lai sẽ khó chống chọi chủ sân Thống Nhất giàu kinh nghiệm hơn. Ảnh: CCT.

Trận mở màn V-League, đội bóng phố núi thất bại thảm 0-3 ngay trên sân nhà Pleiku trước Becamex TP.HCM. Vòng tiếp theo, họ tạo bất ngờ khi cầm chân CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, nhưng nhìn toàn cục, lối chơi vẫn thiếu sự gắn kết và thiếu hẳn một thủ lĩnh có thể kéo cả tập thể vượt khó.

Những mảnh ghép mới của Công an TP.HCM và sức trẻ HA Gia Lai

Để cải thiện chất lượng, đội bóng Công an TP.HCM đã nhanh chóng bổ sung lực lượng chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày qua. Hai ngoại binh Peter Makrillos và Raphael Schorr Utzig gia nhập, giúp ông Lê Huỳnh Đức có thêm lựa chọn ở hàng tiền vệ và hàng công. Makrillos, với kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu, hứa hẹn mang lại sự sáng tạo cho tuyến giữa, còn Utzig là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, có khả năng tạo đột biến trong vòng cấm.

Khi kết hợp với những nội binh giàu năng lượng cùng các ngoại binh đã ổn định từ đầu mùa, Công an TP.HCM có thể triển khai nhiều phương án chiến thuật đa dạng hơn. Điểm mạnh họ từng thể hiện rõ ở trận thắng Hà Nội là khả năng pressing và phản công tốc độ, chắc hẳn sẽ càng lợi hại nếu tuyến giữa được bổ sung thêm sự cơ động. Vấn đề của HLV Lê Huỳnh Đức là làm sao duy trì cường độ và sự tập trung trong suốt 90 phút cho các học trò, thay vì chỉ bùng nổ từng giai đoạn như đã thấy trong hai trận đầu.

Tiến Linh và đồng đội Công an TP.HCM sẽ tìm mọi cách chắt chiu điểm số trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, HAGL vẫn là tập thể gây nhiều tò mò. Sự trẻ trung của họ là con dao hai lưỡi: khát khao thi đấu là điều không thể phủ nhận, nhưng thiếu bản lĩnh ở những thời điểm then chốt lại khiến đội bóng phố núi dễ bị tổn thương. Trận hòa Hà Nội vòng trước là một điểm sáng, nhưng không che lấp được thực tế rằng hàng công của HA Gia Lai vẫn chưa tìm được phương án xuyên phá hiệu quả.

Việc thiếu một nhạc trưởng để điều tiết lối chơi là nỗi lo lớn. Nhiều năm trước, HA Gia Lai từng có những gương mặt đủ tầm dẫn dắt như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Minh Vương, Châu Ngọc Quang. Giờ đây, thế hệ trẻ vẫn đang loay hoay tìm tiếng nói chung. HLV Lê Quang Trãi vì vậy sẽ phải tính toán rất kỹ khi làm khách trước một Công an TP.HCM đang khát khao trở lại.

Trận chiến tại Thống Nhất: lợi thế và thách thức

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đánh giá Công an TP.HCM nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều và điểm tựa sân nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với một chiến thắng dễ dàng. HA Gia Lai thường chơi tốt hơn khi bị đánh giá thấp, và sự thoải mái về tâm lý có thể giúp họ tạo bất ngờ. Vấn đề là, liệu các cầu thủ trẻ phố núi có đủ bản lĩnh đứng vững trước sức ép khán giả và lối đá giàu thể lực của chủ nhà hay không.

Đội bóng phố núi có mục tiêu thiết thực nhất là chia điểm trên sân Thống Nhất dù biết không dễ dàng. Ảnh: CCT.

Nếu giành 3 điểm, Công an TP.HCM sẽ lấy lại sự tự tin, tiếp tục khẳng định mình như một đội bóng có thể gây khó dễ cho mọi đối thủ. Ngược lại, HA Gia Lai chỉ cần một trận hòa cũng đã là thành công, bởi nó giúp họ tích lũy thêm trải nghiệm và dần ổn định trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Trận đấu này còn phản ánh phần nào xu hướng chung của V-League năm nay: sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhờ các ngoại binh chất lượng, đồng thời là sân chơi cho thế hệ trẻ. Với Công an TP.HCM, sự đầu tư mạnh mẽ đang mang lại hy vọng xây dựng một tập thể giàu tham vọng. Với HA Gia Lai, dẫu lực lượng mỏng, nhưng tinh thần cống hiến và triết lý “lò đào tạo” tiếp tục được giữ vững, như một lời khẳng định bản sắc riêng.

Khi bóng lăn trên sân Thống Nhất đêm 28-8 còn là câu chuyện niềm tin. Công an TP.HCM cần chiến thắng để khẳng định tham vọng và làm dịu nỗi lo sau thất bại trước Thể Công Viettel. Đội khách HA Gia Lai thì tìm kiếm sự khẳng định của lứa cầu thủ trẻ trung và non kinh nghiệm.