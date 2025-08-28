Kết quả bốc thăm vòng 3 Carabao Cup 28/08/2025 12:11

(PLO)- Kết quả bốc thăm vòng 3 Carabao Cup đầy đủ với việc Man City, Arsenal và Liverpool tìm ra đối thủ sau khi Manchester United bất ngờ bị loại.

Lễ bốc thăm vòng 3 của Carabao Cup diễn ra vào hôm nay 28-8 sau một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử gần đây của giải đấu khi Manchester United bị đánh bại bởi Grimsby Town ở vòng 2 trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 2-2.

Lễ bốc thăm vòng 3 Carabao Cup có sự góp mặt của các ông lớn Ngoại hạng Anh. 10 đội bóng dẫn đầu Premier League mùa trước đều chỉ đá từ vòng 3 Carabao Cup. Giờ đây, họ đã sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình.

Điều thú vị là tất cả đều được tách riêng, với một buổi bốc thăm trước để quyết định xem mỗi đội sẽ đá trên sân nhà hay sân khách. Điều này nhằm mục đích giảm bớt lịch trình của họ, khi vòng 3 của Carabao Cup, Europa League và Champions League trùng lịch nhau.

Kết quả bốc thăm vòng 3 Carabao Cup 2025 - 2026 cho thấy đương kim vô địch Newcastle sẽ gặp Bradford City. ẢNH: EPA

Theo kết quả bốc thăm vòng 3 Carabao Cup, Arsenal sẽ có chuyến đến sân khách gặp Port Vale. Đội bóng cùng tham dự Champions League là Chelsea cũng sẽ thi đấu trên sân khách và sẽ gặp Lincoln. Tottenham là đội bóng dự Champions League đầu tiên được bốc thăm đá trên sân nhà và sẽ đối đầu với Doncaster Rovers.

Huddersfield Town đã đánh bại Leicester và Sunderland - và lần này phải đối mặt với nhiệm vụ còn khó khăn hơn khi đối thủ tiếp theo của họ là Manchester City tại Yorkshire.

Các đội lọt vào chung kết mùa trước cũng đã tìm ra đối thủ tiếp theo của mình. Nhà đương kim vô địch Newcastle sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Bradford City tại St James' Park.

Trong khi đó, Liverpool sẽ tiếp đón đội bóng mới xuống hạng Southampton trên sân nhà Anfield. Mùa trước, The Kop đã thua Chích Chòe tại Wembley trong trận chung kết nên lần này họ sẽ đặt mục tiêu làm tốt hơn.

Một đội bóng không góp mặt trong lễ bốc thăm là Manchester United sau khi họ để thua Grimsby Town trong loạt sút luân lưu đầy xấu hổ. Phần thưởng cho chiến thắng trước Quỷ Đỏ của đội bóng League Two là trận đấu ở vòng 3 với Sheffield Wednesday, đội bóng đang khủng hoảng tại Championship.

Wrexham đã có một hành trình lịch sử vào vòng ba và được trao một lá thăm khá dễ dàng khi chỉ gặp Reading, đội bóng đang chơi ở League One. Một trận đấu đáng chú ý khác của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ đến từ London là Crystal Palace và Millwall tại Selhurst Park.

Các trận đấu ở vòng 3 Carabao Cup sẽ diễn ra trong các tuần bắt đầu từ ngày 15 và 22 tháng 9 (giờ Anh)

Kết quả bốc thăm vòng 3 Carabao Cup:

Port Vale - Arsenal

Swansea City - Nottingham Forest

Lincoln City - Chelsea

Tottenham Hotspur -Doncaster Rovers

Brentford - Aston Villa

Huddersfield Town - Manchester City

Liverpool - Southampton

Newcastle United - Bradford City

Sheffield Wednesday - Grimsby Town

Wolverhampton Wanderers - Everton

Crystal Palace - Millwall

Burnley - Cardiff City

Wrexham - Reading

Wigan Athletic - Wycombe Wanderers

Barnsley - Brighton & Hove Albion

Fulham - Cambridge United