Bình luận riêng tư của Sir Alex Ferguson bị rò rỉ cho thấy vấn đề của MU 28/08/2025 07:01

(PLO)- HLV Ruben Amorim của Manchester United rất thất vọng về tình hình thủ môn, nhưng ông có thể được hưởng lợi nếu lắng nghe một bình luận trước đây của Sir Alex Ferguson.

Trong lúc Ruben Amorim vật lộn với những khó khăn về vị trí thủ môn của Manchester United, ông có thể làm tốt hơn nếu lắng nghe lời khuyên khôn ngoan mà HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã chia sẻ với Sean Dyche. Ngày nay, thủ môn được kỳ vọng sẽ phát động tấn công và có khả năng chơi bóng bằng chân, trong khi Sir Alex Ferguson chỉ tập trung vào việc làm thế nào thủ môn số 1 của ông có thể ngăn chặn các bàn thua.

Thủ môn Altay Bayindir một lần nữa tỏ ra lúng túng trong trận hòa 1-1 trên sân khách của MU với Fulham ở vòng 2 Premier League khi đối mặt với các tình huống cố định. Tình hình này tương tự như những gì anh đã gặp phải trước Arsenal hơn 1 tuần trước.

Tuy nhiên, Bayindir đã thể hiện kỹ năng phân phối bóng với đường chuyền bóng dài chuẩn xác cho Matheus Cunha, nhưng nỗ lực của cầu thủ người Brazil đã bị thủ môn Bernd Leno của Fulham cản phá một cách xuất sắc.

Quan điểm của Sir Alex Ferguson về thủ môn là người này phải giỏi cản phá bóng. ẢNH: EPA

Trong cuộc trò chuyện riêng với Dyche sau trận đấu giữa Burnley và MU trước đây, cựu HLV huyền thoại của "quỷ đỏ" Sir Alex Ferguson đã nhấn mạnh rằng mối quan tâm chính của thủ môn nên là ngăn chặn bàn thua và xử lý các quả tạt, thay vì những pha xử lý bằng chân cầu kỳ.

Với việc Bayindir và Andre Onana đều tỏ ra không chắc chắn dưới thời Amorim, HLV trưởng của MU có lẽ nên khôn ngoan làm theo lời khuyên của Sir Alex Ferguson khi đưa ra quyết định về vị trí thủ môn của MU.

Phát biểu trên podcast No Tippy Tappy Football, cựu HLV Burnley Dyche tiết lộ chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông và vị HLV huyền thoại của MU Sir Alex Ferguson về cựu thủ môn của Burnley Nick Pope, hiện đang khoác áo Newcastle. Dyche nói: "Mỗi HLV đều muốn những điều khác nhau. Họ đã chất vấn Nick Pope, tôi không thể tin được.

Họ tra hỏi Pope về lối chơi bằng chân, nói rằng, "Ồ, đúng rồi, nhưng cậu ấy không thể làm cả điều này lẫn điều kia". Sir Alex Ferguson luôn mời bạn lên phòng của ông ấy. Khi chúng tôi (Burnley) đấu với MU, Nick Pope đã chơi rất tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi hòa với MU và cậu ấy đã ra sân, đón những quả tạt, thật tuyệt vời.

Nick Pope là một cầu thủ xuất sắc, một cầu thủ tuyệt vời đối với tôi, một thủ môn xuất sắc. Sir Alex Ferguson nói, "Ồ, Pope là một chàng trai to lớn và cậu ấy làm được điều này", và tôi nói, "Ừ, nhưng họ cứ nói mãi về đôi chân của cậu ấy".

Ferguson trả lời, "Chân á? Cậu ấy cản bóng đi vào lưới. Mọi người nói thế về Edwin van der Sar. Khả năng dùng chân của cậu ấy là một điểm cộng. Van der Sar có thể xử lý và cản phá bóng. Phần còn lại chỉ là điểm cộng".

Nhân tiện, đó là quan điểm cổ hủ, nhưng cứ nói thẳng ra là vậy. Tôi không phản đối cách huấn luyện hiện đại, tin tôi đi, tôi biết hết. Nhưng đôi khi, nhiệm vụ của thủ môn đơn giản là ngăn bóng vào lưới.

Brian Clough thường nói với các trung vệ của mình, "Đánh đầu, sút bóng, và chuyền cho người giỏi hơn các cậu và thế là đủ cho tất cả mọi người". Những điều cơ bản vẫn là những điều cơ bản, đó là quan điểm của Sir Alex Ferguson, và Nick Pope đã ngăn chặn bóng đi vào lưới".

Liệu Amorim có nghe theo lời khuyên của Sir Alex Ferguson? ẢNH: EPA

Erik ten Hag, người tiền nhiệm của Amorim tại MU, đã không nghe theo lời khuyên này khi ông chi tiền mua Onana, một thủ môn nổi tiếng với khả năng di chuyển khéo léo và sáng tạo bằng chân, để thay thế David de Gea. Tuy nhiên, khả năng cản phá và xử lý bóng của Onana tại Old Trafford lại không được đánh giá cao.

Với việc MU được cho là sắp đạt được thỏa thuận tiềm năng về việc ký hợp đồng với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, dường như cả Bayindir lẫn Onana đều không nằm trong kế hoạch dài hạn của Amorim. Xét đến những điểm yếu của cả hai thủ môn của MU đang có, cựu HLV Sporting Lisbon có thể sẽ làm tốt hơn nếu đảm bảo Lammens có thể xử lý những vấn đề cơ bản, giống như Ferguson đã có được với Van der Sar.