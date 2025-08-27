MU đặt hạn chót cho quyết định chuyển nhượng Mainoo 27/08/2025 11:59

Kobbie Mainoo là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên của MU tại Premier League mùa này và tương lai của tiền vệ người Anh tại Old Trafford vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ, MU đặt hạn chót cho quyết định chuyển nhượng Mainoo.

Manchester United được cho là đã đặt ra hạn chót 48 giờ để đưa ra quyết định về tương lai của Kobbie Mainoo. Tiền vệ này vẫn chưa chơi một phút nào cho đến nay trong mùa giải này, trong khi HLV Ruben Amorim lại ưu tiên những cái tên như Bruno Fernandes, Casemiro và Manuel Ugarte hơn.

Mainoo đã không được sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên của MU tại Ngoại hạng Anh, và HLV Ruben Amorim cho biết Mainoo đang cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes để có một suất trong đội hình chính.

"Kobbie Mainoo đang cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Tôi đã thay hai tiền vệ. Tôi để Mason Mount ở đó vì chúng tôi muốn ghi bàn. Khi tôi thay đổi, tôi cảm thấy đội cần một tiền vệ trụ. Vì vậy, Mainoo cần phải cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes. Hiện tại, cậu ấy đang cạnh tranh vị trí này với Bruno Fernandes trong các buổi tập".

MU đặt hạn chót cho quyết định chuyển nhượng Mainoo là 48 giờ tới. ẢNH: EPA

Theo tờ Daily Mail (Anh), Mainoo đã "rất thất vọng vì vai trò phụ" của mình dưới thời HLV Ruben Amorim và sẵn sàng rời MU để đến một CLB có suất tham dự Champions League trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

Bản báo cáo của Daily Mail cho biết có 10 CLB đã bày tỏ sự quan tâm đến Mainoo, trong khi các cuộc đàm phán về hợp đồng mới cho cầu thủ người Anh này đang bị đình trệ, và MU dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về tình hình này trong vòng 48 giờ tới.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong mùa hè này để chiêu mộ Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Diego Leon, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc thanh lý cầu thủ. Christian Eriksen và Victor Lindelof đã hết hạn hợp đồng, trong khi Jonny Evans giải nghệ.

Marcus Rashford đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt khi gã khổng lồ La Liga chi trả toàn bộ tiền lương cho anh, nhưng MU vẫn chưa bán đi những cầu thủ như Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và Rasmus Hojlund.

"Không phải là ý tưởng "những cầu thủ này sẽ rời đi và sau đó chúng tôi sẽ mua cầu thủ khác"", HLV Ruben Amorim cho biết khi được hỏi về thông tin cập nhật về hoạt động chuyển nhượng của MU trước trận hòa 1-1 với Fulham vào Chủ Nhật tuần trước, "Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi sẽ không chờ ai đó ra đi để đưa thêm cầu thủ mới vào.

Không có chuyện này thì không có chuyện kia. Những cầu thủ mà các anh đang nhắc đến không phải là những cầu thủ đang tập luyện cùng đội vào lúc này. Chúng tôi đang tập luyện theo nhóm nên điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều".