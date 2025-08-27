Cha mẹ của Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ Borussia Dortmund 27/08/2025 07:29

(PLO)- Denise và Mark - Cha mẹ của Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ Borussia Dortmund, khi cả hai tức giận sau trận ra mắt Bundesliga của con trai họ.

Borussia Dortmund đã thay đổi quy trình sau khi cha của Jobe Bellingham gây ra một cảnh tượng hỗn loạn, sau khởi đầu đáng thất vọng của họ ở mùa giải Bundesliga mới. Cha mẹ của Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ Borussia Dortmund.

Dortmund khởi đầu mùa giải bằng trận hòa 3-3 trước St Pauli vào thứ Bảy tuần trước. Đội bóng của HLV Nico Kovac dẫn trước 3-1, sau đó để thủng lưới một quả phạt đền và một cầu thủ bị đuổi khỏi sân, khi St Pauli vùng lên mạnh mẽ với hai bàn thắng trong bốn phút cuối của thời gian thi đấu chính thức.

Joe Bellingham đã có màn ra mắt Bundesliga đầy khó khăn, khi anh bị Kovac thay ra sau hiệp một. Tiền vệ 19 tuổi này nối gót anh trai Jude Bellingham của mình, gia nhập Dortmund với mức giá 32 triệu bảng Anh từ Sunderland vào mùa hè này, nhưng màn ra mắt của anh đã không diễn ra như mong đợi.

Cha mẹ của Jobe Bellinham và Jude Bellingham là Denise và Mark đã đến Hamburg theo dõi trận đấu. Họ tỏ ra không hài lòng với quyết định của Kovac và kết quả trận đấu. Sky Sports (Đức) đưa tin Mark đã tìm đến giám đốc thể thao của Dortmund, Sebastian Kehl, sau tiếng còi mãn cuộc và lớn tiếng bày tỏ cảm xúc ở hành lang bên ngoài phòng thay đồ.

Cha mẹ của Bellingham bị cấm vào phòng thay đồ Borussia Dortmund. ẢNH: EPA

Tờ Bild (Đức) cho biết Mark, người đại diện và cố vấn của con trai ông, sau đó đã yêu cầu được nói chuyện với Kovac, và ông "không hề giấu giếm ý kiến ​​của mình". Đây là một tình huống khó xử cho Dortmund, những người đã hành động bằng cách ra quy định mới về những người được phép vào phòng thay đồ.

"Chúng tôi có được Jobe Bellingham vì chúng tôi thực sự đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy với các bậc phụ huynh trong nhiều năm qua. Giờ đây, gia đình đã bay đến đây để xem trận đấu tại Bundesliga đầu tiên của con trai họ và muốn gặp Jobe sau trận đấu", giám đốc điều hành Dortmund, Lars Ricken chia sẻ, "Họ đứng ở hành lang phòng thay đồ và có cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Sebastian Kehl. Điều đó không phải là vấn đề gì cả khi xét đến mối quan hệ này.

Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ cầu thủ, HLV và bất kỳ quan chức nào mới được vào khu vực phòng thay đồ, để chúng tôi không còn gặp rắc rối khi bình luận về những tin tức như vậy nữa. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã được giải quyết, không có gì đáng lo ngại".

Kovac đã thay cả Karim Adeyemi lẫn Jobe Bellingham sau hiệp một và lưu ý sau trận đấu rằng ông có thể thay "bốn người khác" nữa. "Chúng tôi đã không thể sánh bằng đối thủ về thể lực và sức mạnh", HLV Kovac nói, "Chúng tôi chơi quá chậm và hiếm khi khai thác được chiều sâu đội hình. Những bàn thắng chúng tôi ghi được đều đến từ chất lượng cá nhân".

Kovac nói thêm: “Hôm nay, chúng tôi đã trải nghiệm chính xác những gì tôi đã nói với toàn đội: Trận đấu sẽ rất căng thẳng, và chúng tôi phải nỗ lực hết sức về mặt thể lực để đạt được kết quả. Tôi nghĩ chúng tôi khó có thể làm được điều đó trong suốt 90 phút.

Chúng tôi đã không tập trung như tôi mong đợi trong suốt 90 phút. Chúng tôi dẫn trước 3-1 và tận dụng tối đa khả năng dứt điểm của các cầu thủ chất lượng. Nhưng chúng tôi đã không chiến đấu hết mình như đáng lẽ phải làm ở St Pauli. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải hài lòng với kết quả này vào cuối ngày".