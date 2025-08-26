'Tôi khó chấp nhận quyết định của Sir Alex Ferguson, tôi còn lòng tự trọng' 26/08/2025 07:01

Dimitar Berbatov đã có bốn năm thành công tại Manchester United, nhưng cách cầu thủ người Bulgaria rời Old Trafford khiến anh không còn dành nhiều sự tôn trọng cho HLV huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson.

Dimitar Berbatov thừa nhận cách đối xử của Sir Alex Ferguson đã dẫn đến việc anh ra đi đầy cay đắng khỏi Manchester United. Tiền đạo người Bulgaria trở thành cầu thủ đắt giá nhất của "Quỷ Đỏ" vào năm 2008 khi họ bỏ ra 30,75 triệu bảng Anh để chiêu mộ anh từ Tottenham Hotspur.

Sau khi ghi được 21 bàn thắng tại Premier League trong hai mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, Berbatov đã ghi được 20 bàn thắng trong mùa giải thứ ba, không chỉ giúp anh giành chức vô địch Premier League thứ hai mà còn là danh hiệu "Chiếc giày vàng" đầu tiên.

Mặc dù đã trải qua mùa giải ghi bàn tốt thứ hai trong sự nghiệp, Berbatov vẫn gặp khó khăn trong mùa giải tiếp theo khi anh chỉ ra sân trong 12 trận đấu tại Premier League và ghi được bảy bàn thắng. Trong 15 trận cuối cùng của mùa giải 2011 - 2012, Berbatov chỉ ra sân vỏn vẹn 28 phút. Nỗi thất vọng của Berbatov lúc bấy giờ có thể bắt nguồn từ mùa giải trước đó, khi anh bị Sir Alex Ferguson loại khỏi đội hình trong trận thua 1-3 của MU trước Barcelona ở chung kết Champions League.

Dimitar Berbatov (phải) rất cay đắng khi bị Sir Alex Ferguson loại khỏi Manchester United. ẢNH: EPA

Mùa giải 2011 - 2012 hóa ra lại là mùa giải cuối cùng Berbatov khoác áo MU khi anh quyết định ký hợp đồng với Fulham. Khi đến với đội bóng nằm ở phía Tây London, Berbatov đã không ngần ngại tiết lộ mối quan hệ rạn nứt giữa anh và Sir Alex Ferguson, thừa nhận rằng anh sẽ không nói lời tạm biệt với vị chiến lược gia người Scotland khi rời MU.

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian (Anh), Dimitar Berbatov cho biết: "Tôi không nghĩ mình xứng đáng bị đối xử như vậy tại Manchester United, tôi không được thi đấu. Tôi đã đến hơn 10, có lẽ là 15 lần, để hỏi HLV (Sir Alex Ferguson) xem họ có cần tôi không.

Và lần nào tôi cũng được bảo rằng tôi là một cầu thủ quan trọng và không nên ra đi, nhưng rồi tôi lại không có tên trong đội hình. Có lẽ tôi nên ra đi khi ông ấy (Sir Alex Ferguson) loại tôi khỏi đội hình Manchester United tham dự trận chung kết Champions League (năm 2011). Tôi biết Ferguson là sếp, nhưng ông ấy đã phần nào đánh mất sự tôn trọng của tôi vì cách ông ấy đối xử với tôi".

Berbatov tiết lộ tương lai của anh tại MU đã được định đoạt sau khi anh được Sir Alex Ferguson thông báo về quyết định thay đổi lối chơi của đội. "Ông ấy (Ferguson) đã cố gắng giải thích với tôi rằng đội bóng sẽ áp dụng lối chơi trực diện hơn, với tốc độ cao hơn", Berbatov giải thích, "Nhưng tôi chưa bao giờ nằm ​​trong số những cầu thủ nhanh nhất, tôi thích giữ bóng, đó là phong cách của tôi.

Tôi thấy khó chấp nhận quyết định của Sir Alex Ferguson, tôi vẫn còn lòng tự trọng. Tôi ghi nhiều bàn thắng, tôi vô địch Premier League hai lần, và tôi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu, nên điều đó không tệ. Tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi đối đầu với Manchester United vì điều này đã từng xảy ra trong sự nghiệp của tôi. Nhưng nhìn lại cũng chẳng ích gì. Tôi đã nói lời tạm biệt với những người xứng đáng. Tôi không thể nói lời tạm biệt với Sir Alex Ferguson".

Berbatov 31 tuổi khi ký hợp đồng với Fulham, nhưng điều đó không ngăn cản anh tiếp tục trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất ở Premier League khi ghi được 15 bàn thắng cho Fulham ngay trong mùa giải đầu tiên. Berbatov chỉ chơi thêm một năm nữa ở Anh trước khi trở lại CLB cũ AS Monaco. Sau hai năm ở Công quốc này, Berbatov có những khoảng thời gian ngắn thi đấu cho PAOK và Kerala Blasters trước khi giải nghệ vào năm 2018.