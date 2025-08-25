Premier League giải thích về quyết định gây tranh cãi trong trận MU gặp Fulham 25/08/2025 12:14

Manchester United đã có cơ hội vàng để vươn lên dẫn trước Fulham ở vòng 2 Premier League khi VAR hướng dẫn trọng tài Chris Kavanagh xem lại một tình huống liên quan đến Mason Mount và Calvin Bassey. Cuối cùng, Manchester United được hưởng quả phạt đền sau sự can thiệp của VAR khi Mason Mount bị hậu vệ Calvin Bassey của Fulham vật ngã xuống đất trong một quả phạt góc.

Sự cố này dường như không được các trọng tài điều khiển trận đấu chú ý. Tuy nhiên, sau khi được VAR hướng dẫn xem lại pha va chạm trên màn hình bên ngoài sân, trọng tài Chris Kavanagh đã giải thích với người hâm mộ rằng Bassey bị phạt vì kéo ngã Mount trong khu vực vòng cấm.

Một bài đăng trên tài khoản Premier League Match Centre X đã xác nhận phán quyết của Kavanagh: "Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã hủy bỏ quyết định ban đầu không thổi phạt đền cho pha vào bóng của Bassey với Mount. Thông báo của trọng tài: 'Sau khi xem xét, cầu thủ số 3 của Fulham đã kéo cầu thủ Manchester United ngã xuống đất. Quyết định cuối cùng là phạt đền'."

Thật không may cho MU, đội trưởng Bruno Fernandes đã bỏ lỡ cơ hội vàng từ chấm phạt đền khi sút bóng đi vọt xà ngang. Pha bỏ lỡ này khiến hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0 bất chấp hàng loạt cơ hội được tạo ra cho cả hai đội.

Trong quá trình phân tích quả đá phạt đền trên truyền hình ngay sau khi Bruno Fernandes đá hỏng, huyền thoại MU Gary Neville chỉ ra rằng cú va chạm vô tình của trọng tài dường như đã khiến đội trưởng của MU mất tập trung ngay trước khi anh bước lên thực hiện quả phạt đền.

Phát biểu trên Sky Sports, Gary Neville nói: "Anh ấy (Bruno Fernandes) nhặt bóng lên, rồi anh ấy hơi va vào trọng tài. Anh ấy vô tình đẩy nhẹ trọng tài, rồi lại lùi lại. Điều đó khiến anh ấy hơi bối rối. Tôi nghĩ là do trọng tài đang điều chỉnh các cầu thủ ở rìa vòng cấm, nhưng Bruno Fernandes vẫn cố tình gây sự với trọng tài".

Trong khi đó, HLV Marco Silva của Fulham tỏ ra rất tức giận khi bàn thắng mở tỉ số của MU không bị từ chối, mặc dù Leny Yoro dường như đã đẩy Calvin Bassey từ phía sau. Ngay trước khi cú đánh đầu của Yoro bật vào Muniz và đi vào lưới, Yoro dường như đã đẩy Bassey từ phía sau. Silva đặc biệt không hài lòng khi quả phạt đền mà Bruno Fernandes bỏ lỡ được trao sau khi Chris Kavanagh tham khảo VAR và quyết định Bassey đã phạm lỗi với Mount.

Trọng tài Kavanagh cho MU quả phạt đền sau khi xem lại VAR mặc dù Luke Shaw cũng có vẻ đã kéo ngã Muniz chỉ trong tích tắc sau pha vào bóng của Bassey với Mount. HLV Silva mỉa mai: “Hàng triệu người đã chứng kiến ​​những gì xảy ra hôm nay về các quyết định của VAR. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi không đủ tự tin để giải thích những điều không thể giải thích được.

Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt khi chứng kiến ​​quả phạt đền, tình huống Rodrigo Muniz để bóng vào lưới diễn ra chỉ nửa giây sau pha bóng bị đẩy của Calvin Bassey. Hai cú ngã cùng lúc, nhưng Calvin Bassey đã bị phạm lỗi trước đó nửa giây, tôi nghĩ họ thật tuyệt vời và bạn phải chúc mừng họ".