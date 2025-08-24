Bruno Fernandes gây chấn động sau cuộc họp riêng về việc rời MU 24/08/2025 12:50

(PLO)- Bruno Fernandes gây chấn động sau cuộc họp riêng về việc rời MU. MU đã được Al Ittihad tiếp cận để thử thách quyết tâm của họ trong việc giữ chân tiền vệ đội trưởng người Bồ Đào Nha.

Tờ Mirror (Anh) vừa giật tít trong bài viết của mình, "Bruno Fernandes gây chấn động sau cuộc họp riêng về việc rời MU". Theo đó, đội trưởng MU Bruno Fernandes đã từ chối lời đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn tới Al Hilal vào đầu mùa hè này để tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất, nhưng theo nguồn tin, MU đã được Al Ittihad tiếp cận để thử thách quyết tâm của họ trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes được cho là đang được câu lạc bộ Al Ittihad của Saudi Pro League theo đuổi, một cuộc họp giữa hai bên đã diễn ra. Bruno Fernandes đã được câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia theo đuổi vào đầu mùa hè này và tiền vệ người Bồ Đào Nha có vẻ sẽ gia nhập CLB này cho đến khi anh thay đổi quyết định và ở lại Old Trafford.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc và Al Ittihad hiện đang thử vận ​​may với tiền vệ đội trưởng 30 tuổi của MU trong nỗ lực cuối cùng, theo tờ The Sun (Anh). The Sun cho biết, cuộc gặp giữa Al Itthiad và Bruno Fernandes được cho là "tích cực" và đội bóng Trung Đông này "rất mong muốn" có được chữ ký của anh. Trong các cuộc thảo luận, Bruno Fernandes được cho là đã yêu cầu Al Ittihad ký một hợp đồng hấp dẫn trị giá khoảng 33 triệu bảng Anh một năm.

Bruno Fernandes gây chấn động sau cuộc họp riêng về việc rời MU. ẢNH: EPA

Trong khi đó, trước đây, Al Hilal đề nghị trả cho Bruno Fernandes khoảng 66 triệu bảng Anh một năm, tương đương 1,3 triệu bảng Anh một tuần, khiến tổng số tiền trả cho toàn bộ hợp đồng của anh lên tới khoảng 200 triệu bảng Anh.

Bruno Fernandes được xem là nhân tố then chốt trong kế hoạch tái thiết của MU, nhưng "quỷ đỏ" đang rất cần cân bằng ngân sách sau khi đã chi 72 triệu bảng cho Benjamin Sesko, 71 triệu bảng cho Bryan Mbeumo và khoảng 62 triệu bảng cho Matheus Cunha. Hậu vệ trái trẻ tuổi Diego Leon cũng đến MU với giá 7 triệu bảng.

Cho đến nay, MU vẫn chưa có bất kỳ bản hợp đồng chuyển nhượng chính thức nào được xác nhận. MU chỉ cho mượn Marcus Rashford đến Barcelona, ​​đội sẽ trả toàn bộ lương cho anh tại Nou Camp, trong khi Christian Eriksen, Victor Lindelof và Jonny Evans đều ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhưng MU có thể sẽ muốn xóa một cầu thủ khỏi bảng lương khi Bruno Fernandes được cho là kiếm được 300.000 bảng Anh một tuần tại CLB. Bản thân Bruno Fernandes đã nói vào đầu mùa hè này rằng anh có thể rời MU nếu CLB muốn kiếm tiền từ anh, còn nếu không, anh sẽ ở lại cho đến khi có quyết định khác.

"Tôi luôn thành thật", Bruno Fernandes chia sẻ, "Tôi luôn nói rằng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Manchester United nói với tôi rằng đã đến lúc ra đi. Tôi khao khát được cống hiến nhiều hơn nữa, để có thể mang đến cho CLB những ngày tháng tươi đẹp. Vào cái ngày mà CLB cho rằng tôi quá đáng hoặc đã đến lúc phải chia tay, thì tôi sẽ ra đi. Bóng đá là như vậy, bạn không bao giờ biết trước được điều gì".

Bruno Fernandes cũng nhấn mạnh mong muốn được tiếp tục chơi ở đẳng cấp cao nhất: "Tôi muốn tham gia các giải đấu lớn. Tôi biết mình vẫn có thể và tôi muốn được hạnh phúc khi làm điều mình yêu thích nhất. Dù tốt hay xấu, đây là cách tôi nhìn nhận về bóng đá. Tôi đam mê bóng đá và đây là quyết định mà tôi đã đưa ra".