MU có thể thực hiện vụ chuyển nhượng không thể tin được 24/08/2025 07:29

(PLO)- MU có thể thực hiện vụ chuyển nhượng không thể tin được, nhưng phải đối mặt với vấn đề lớn khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

HLV Ruben Amorim đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên thành công ở MU, thay mới hoàn toàn hàng công với Sesko, Cunha và Mbeumo, nhưng vẫn còn cần cải thiện ở các vị trí khác, như thủ môn và tiền vệ phòng ngự. Bây giờ, cựu sao "quỷ đỏ" Michael Owen tin rằng, MU có thể thực hiện vụ chuyển nhượng không thể tin được chiêu mộ thủ môn Donnarumma.

Michael Owen khẳng định Manchester United nên dốc toàn lực để chiêu mộ Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain (PSG). Thủ môn người Ý đã gây ấn tượng mạnh mẽ với PSG trong bốn năm qua, nhưng có vẻ như quãng thời gian của anh tại thủ đô nước Pháp sắp kết thúc.

Donnarumma đã bước vào năm cuối hợp đồng với đội chủ sân Parc des Princes và đang tìm kiếm một CLB mới sau khi PSG chiêu mộ thủ môn Lucas Chevalier và coi Donnarumma là cầu thủ thừa thãi. Ruben Amorim đã có một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên khá thành công với Quỷ Đỏ, mang về những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Michael Owen cho rằng, MU có thể thực hiện vụ chuyển nhượng không thể tin được mua thủ môn Donnarumma. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Owen tin rằng đội bóng cũ của anh nên xem xét việc tăng cường các lựa chọn ở các vị trí khác, đặc biệt là khi Donnarumma đang tìm kiếm CLB mới. Phát biểu riêng với tờ Mirror Football (Anh) về Donnarumma, Owen nói: "Chà, khi mọi chuyện vỡ lở về việc Donnarumma rời Paris Saint-Germain, tôi đã nghĩ, "Ôi trời, đội nào có được Donnarumma sẽ là một đội bóng may mắn".

Ý tôi là, Donnarumma thật không thể tin được. Anh ấy thực sự là một trong những, nếu không muốn nói là, thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Ý tôi là, Donnarumma là một ứng cử viên sáng giá, nhưng liệu Manchester United có chiêu mộ được anh ấy hay không lại là chuyện khác".

Hiện tại, MU buộc phải sử dụng thủ môn Altay Bayindir trong khung gỗ do thủ môn số một Andre Onana đang hồi phục chấn thương. Onana dự kiến trở lại đội hình chính của MU trong trận gặp Fulham ở vòng 2 Premier League vào đêm nay 24-8. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tin rằng MU cần phải thay thế Onana nếu muốn cải thiện vị trí thứ 15 đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Thủ môn người Cameroon Onana đã không thể chứng minh anh xứng đáng với mức giá 47,2 triệu bảng Anh mà MU bỏ ra mua anh từ Inter Milan hai năm trước. Onana đã bị chỉ trích vì mắc một số sai lầm nghiêm trọng. Mặc dù Donnarumma là một lựa chọn khả thi ở thời điểm hiện tại, nhưng với việc PSG chỉ yêu cầu mức phí chuyển nhượng khiêm tốn 26 triệu bảng Anh cho thủ môn 26 tuổi người Ý này, MU sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để hoàn tất thương vụ.

Kình địch của MU là Manchester City hiện đang có nguy cơ mất Ederson vào tay Galatasaray. Mặc dù Man City đã chiêu mộ James Trafford với mức giá 27 triệu bảng Anh vào đầu mùa hè, nhưng thủ môn trẻ này có thể cần thêm một chút thời gian để phát triển trước khi trở thành số 1 trong khung gỗ Man City.

Do đó, Citizens được cho là muốn đưa Donnarumma về sân vận động Etihad trước hạn chót chuyển nhượng. Các cuộc đàm phán giữa Man City và PSG được cho là đã bắt đầu. Tuy nhiên, việc Man City không muốn trả mức phí chuyển nhượng của PSG, cũng như mức lương mà Donnarumma yêu cầu có thể mở ra cơ hội cho MU.

Donnarumma không còn tương lai ở PSG. ẢNH: EPA

Với bốn danh hiệu Ligue 1, năm cúp quốc nội và một Champions League tại PSG, Donnarumma sẽ có suất bắt chính ngay dưới thời HLV Pep Guardiola hoặc Ruben Amorim. Donnarumma cũng chỉ để thủng lưới 25 bàn tại Ligue 1 mùa trước và giữ sạch lưới năm trận.

Tuy nhiên, Owen cũng nhấn mạnh những khía cạnh khác mà Manchester United nên tập trung cải thiện nếu họ muốn tìm lại vị thế thống trị tại Ngoại hạng Anh. Owen nói thêm: "Có những khía cạnh mà Manchester United có thể củng cố.

Nếu họ muốn trở lại vị thế một đội bóng hàng đầu và cạnh tranh chức vô địch, thì còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng chỉ cần giành suất dự cúp châu Âu trở lại, có lẽ họ đã có một đội hình đủ mạnh rồi.

Về vị trí thủ môn, mọi thứ trông khá rõ ràng và có thể Manchester United sẽ cần thay đổi vào một lúc nào đó. Họ chưa thực hiện nhiều thay đổi cho đội hình, ngoại trừ hàng công. Vậy nên, bạn biết đấy, họ có một hoặc hai cầu thủ lớn tuổi ở hàng tiền vệ cần được thay đổi kịp thời.

Hiện tại Manchester United có rất nhiều hậu vệ, nhưng liệu họ có nhiều người giỏi hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Nhưng tôi nghĩ theo thời gian, họ sẽ cần phải thay đổi khá nhiều cầu thủ, nhưng chỉ cần đưa Manchester United trở lại vị trí thứ năm, thứ sáu Premier League trong mùa giải này, tôi nghĩ họ có đủ khả năng để làm điều đó".