MU có bước đột phá trong vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh 24/08/2025 07:01

Manchester United hy vọng sẽ xóa Antony khỏi bảng lương để đảm bảo họ không vi phạm quy tắc lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League (PSR), nhưng cho đến nay, cầu thủ người Brazil này vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một CLB mới, với nhiều đội bóng quan tâm chỉ muốn mượn anh.

Bây giờ, Fenerbahce được cho là sẵn sàng trả mức giá 40 triệu bảng Anh mà Manchester United yêu cầu để ký hợp đồng với Antony, nhưng cầu thủ người Brazil này không tin tưởng vào việc chuyển đến đội bóng của Jose Mourinho.

Antony là một trong năm cầu thủ bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch của MU cho mùa giải mới, sau khi có một mùa giải tuyệt vời tại Real Betis dưới dạng cho mượn. Antony nhất quyết muốn ở lại Real Betis mùa tới, nhưng CLB của La Liga này chỉ muốn tiếp tục mượn Antony thêm 1 mùa, thay vì mua đứt theo yêu cầu của MU.

Antony đã ghi được chín bàn thắng trên mọi đấu trường cho Real Betis ở mùa giải trước khi anh dẫn dắt đội bóng vào trận chung kết Conference League nhưng để thua đau đớn 4-1 trước Chelsea. Antony đã chứng minh rằng mình vẫn có đủ phẩm chất để chơi ở cấp độ cao nhất.

Và một trong những đội bóng quan tâm đến Antony là gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce, được dẫn dắt bởi cựu HLV của MU, Jose Mourinho, người đang rất muốn giành được danh hiệu đầu tiên kể từ khi tiếp quản CLB vào năm ngoái.

MU có bước đột phá trong vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu bảng Anh liên quan đến Antony. ẢNH: EPA

Nhưng theo ESPN, Antony vẫn chưa quyết định có nên chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không và "muốn chờ đợi các CLB khác" - mặc dù anh được đề nghị mức lương hấp dẫn ở Fenerbahce. Tuy nhiên, vấn đề đối với Antony là CLB mà anh muốn khoác áo là Real Betis vẫn tiếp tục yêu cầu một hợp đồng cho mượn, trong khi MU chỉ muốn bán đứt Antony.

Các CLB khác quan tâm đến việc ký hợp đồng với Antony là Brighton, Bayer Leverkusen và Benfica - tất cả đều chỉ muốn mượn cầu thủ này. Bản thân Antony "không có thiện cảm" với hợp đồng mượn, mặc dù anh đã rất thành công trong thời gian tạm thời chuyển đến Real Betis.

Bản báo cáo cho biết Real Betis vẫn hy vọng sẽ ký hợp đồng cho mượn Antony một lần nữa và Antony sẽ không phản đối việc trở lại CLB, dù dưới dạng cho mượn. Mặc dù Bayer Leverkusen là một trong những CLB được liên kết với Antony, nhưng HLV của họ là Erik ten Hag - người đã hai lần ký hợp đồng với Antony ở Ajax và Manchester United - đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild (Đức) vào tháng trước, cựu HLV của MU và hiện dẫn dắt Bayer Leverkusen Erik Ten Hag cho biết: "Antony có phẩm chất tuyệt vời. Tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy hai lần. Cậu ấy như con trai tôi, và vẫn là con trai tôi. Hiện tại chúng tôi không quan tâm đến Antony, nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".