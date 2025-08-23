Liverpool tiến rất gần đến việc chiêu mộ Isak 23/08/2025 15:37

Alexander Isak đang thúc đẩy một vụ chuyển nhượng lớn tới Liverpool vào mùa hè này và HLV Eddie Howe của Newcastle đã lên tiếng về tương lai của tiền đạo người Thụy Điển khi ông đưa ra một tuyên bố gây sốc. Nó cho thấy Liverpool tiến rất gần đến việc chiêu mộ Isak.

HLV trưởng của Newcastle, Eddie Howe thừa nhận ông đã thảo luận với Alexander Isak về tương lai của tiền đạo này vào cuối mùa giải trước, nhưng không khẳng định không hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho Isak ra đi. Trước đó, Isak tuyên bố Newcastle đã hứa sẽ cho phép anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Isak hiện đang tập luyện một mình tại Newcastle trong khi anh đang nỗ lực để chuyển đến Liverpool. Liverpool đã gửi lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng Anh nhằm mua Isak nhưng bị Newcastle từ chối. Và HLV Howe đã nhiều lần tuyên bố rằng ông hy vọng Isak sẽ ở lại, bất chấp những nỗ lực gây sức ép nhằm được ra đi của Isak. Isak đã đưa ra một tuyên bố gây sốc vào đầu tuần này, cáo buộc Newcastle đã thất hứa.

"Tôi đã im lặng trong một thời gian dài trong khi những người khác đã lên tiếng," Isak nói, "Sự im lặng đó đã cho phép mọi người tự do đưa ra phiên bản của riêng họ, mặc dù họ biết rằng nó không phản ánh đúng những gì đã được nói ra và thống nhất sau cánh cửa đóng kín.

Thực tế là những lời hứa đã được đưa ra và Newcastle đã biết vị trí của tôi từ lâu. Bây giờ họ hành động như thể những vấn đề này chỉ mới xuất hiện là sai lầm. Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục".

Liverpool tiến rất gần đến việc chiêu mộ Isak từ Newcastle. ẢNH: EPA

Newcastle đã phản pháo Isak và khẳng định "chưa từng có quan chức nào của CLB cam kết Isak có thể rời Newcastle United vào mùa hè này". HLV Howe hiện tiết lộ rằng ông đã đàm phán với Isak vào cuối mùa giải trước, nhưng từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông có biết về mong muốn ra đi của cầu thủ này hay không.

"Vâng, tôi và Isak đã có những cuộc trò chuyện vào cuối mùa giải", HLV Eddie Howe nói trước trận đấu giữa Newcastle và Liverpool ở vòng 2 Premier League vào rạng sáng ngày 26-8, "Vâng, tôi sẽ không ngồi đây và phủ nhận điều đó.

Tôi luôn nói rằng những cuộc trò chuyện riêng tư sẽ tốt hơn nếu được giữ kín. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện vào cuối mùa giải, nhưng tôi cũng trò chuyện với Isak gần như mỗi ngày. Điều đó không có gì bất thường".

Howe cũng xác nhận Isak sẽ không ra sân cho Newcastle trong trận đối đầu với chính Liverpool và cho rằng câu chuyện chuyển nhượng này sẽ "kết thúc khá nhanh". Vị HLV 47 tuổi này nói thêm: "Isak sẽ không có mặt trong đội hình vào cuối tuần này. CLB phải hành động vì lợi ích tốt nhất của Newcastle United.

Chúng tôi sẽ làm như vậy trong mọi tình huống. Có vẻ như mọi chuyện đang đi đến hồi kết, hoặc sẽ kết thúc khá nhanh chóng. Đó là một khoảnh khắc buồn. Tôi muốn những chuyện này không xảy ra công khai. Tốt hơn hết là chúng ta nên giải quyết chúng trong im lặng.

Nhưng chúng tôi cần phải làm vậy, CLB đã lên tiếng và điều đó hoàn toàn chính đáng vào lúc đó. Isak đã ký hợp đồng với chúng tôi. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi. Tôi mong Isak ấy sẽ ra sân vào thứ hai (giờ Anh, rạng sáng thứ ba tuần tới giờ Việt Nam), nhưng cậu ấy sẽ không thể ra sân và điều đó thật đáng tiếc. Nhưng tôi chắc chắn 100% muốn Isak trở lại khoác áo Newcastle".