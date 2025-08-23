MU đưa ra thông tin đáng lo ngại về 4 ngôi sao bị ruồng bỏ 23/08/2025 14:08

(PLO)- HLV Ruben Amorim của MU đưa ra thông tin đáng lo ngại về 4 ngôi sao bị ruồng bỏ, khi họ vẫn chưa thể ra đi

HLV Ruben Amorim đã cố gắng cải tổ đội hình Manchester United vào mùa hè này nhưng một số cầu thủ muốn bị loại khỏi kế hoạch vẫn chưa được bán, dù thị trường chuyển nhượng mùa hè đã bước vào giai đoạn cuối.

Ruben Amorim khẳng định Manchester United đã cố gắng "sắp xếp mọi thứ" để 4 ngôi sao bị ruồng có thể tìm được CLB mới và khẳng định ông phải bắt đầu cuộc sống mà không có họ, mặc dù họ vẫn đang ở lại Old Trafford.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia vẫn còn ở Manchester khi tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đang đến gần, khiến tương lai của họ rơi vào tình trạng bấp bênh.

Tuy nhiên, một số cầu thủ trong bộ tứ nói trên đã từ chối lời đề nghị chuyển nhượng vì họ vẫn còn chờ đợi một CLB cụ thể. Sancho đã gần như đạt được thỏa thuận chuyển đến AS Roma nhưng đã từ chối. Trong khi đó, Garnacho được nhiều đội bóng theo đuổi nhưng đã nói rõ rằng anh chỉ muốn đến Chelsea.

HLV Ruben Amorim của MU đưa ra thông tin đáng lo ngại về 4 ngôi sao bị ruồng bỏ. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, MU cần những người mua tiềm năng chi ra số tiền phù hợp mới chấp thuận cho họ ra đi. Các lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã chuẩn bị sẵn sàng chịu những tổn thất tài chính lớn để loại bỏ một số cầu thủ nhất định khỏi đội hình. Và giờ đây HLV Ruben Amorim nói rõ rằng Quỷ đỏ đang làm hết sức mình để giúp sự nghiệp của họ tiến triển và ông phải làm việc như thể họ sẽ không ở lại MU nữa.

HLV Ruben Amorim của MU nói: "Tôi nghĩ lại, tôi biết rằng thật không tốt khi có những cầu thủ trong tình huống này, nhưng rõ ràng là họ muốn chơi ở một CLB khác và điều đó là rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ để cả hai bên đều vui vẻ.

Vì vậy tôi phải cố gắng hình dung việc tập luyện với những cầu thủ mà tôi nghĩ sẽ là tương lai, còn những cầu thủ khác thì đang tập luyện và chuẩn bị cho chương tiếp theo của riêng họ. Khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, đó là một lịch sử khác, khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, chúng tôi phải tiếp nhận các cầu thủ và trong một cuộc sống mới, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

MU đã đẩy Marcus Rashford ra đi, ít nhất là tạm thời đến Barcelona, khi tiền đạo này bước vào kỳ chuyển nhượng thứ hai liên tiếp theo dạng cho mượn. Rashford sẽ chơi hết mùa giải tại Barcelona sau khi anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Những bản hợp đồng vào mùa hè của MU như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cũng sẽ ảnh hưởng đến số phút thi đấu của Garnacho, Sancho và Antony nếu họ tiếp tục ở lại Manchester. Đặc biệt, Sancho và Antony gặp khó khăn trong việc ra đi vì mức lương rất cao của họ.