Thần đồng 14 tuổi được đôn lên đội 1 MU 22/08/2025 12:59

Ruben Amorim đã quyết định trao cơ hội cho JJ Gabriel, mặc dù cầu thủ chạy cánh của MU mới chỉ 14 tuổi, nhưng anh đã rất ấn tượng với tài năng của mình. Theo đó, thần đồng 14 tuổi được đôn lên đội 1 MU.

Manchester United đã đôn thần đồng JJ Gabriel lên tập luyện cùng đội một sau khi Ruben Amorim ấn tượng với màn trình diễn của cậu bé. Gabriel mới chỉ 14 tuổi, nhưng đã được ưu tiên tuyển chọn vào học viện đào tạo trẻ của Manchester United sau khi gây được sự chú ý cực lớn.

Cầu thủ chạy cánh JJ Gabriel đã cam kết tương lai với MU vào đầu mùa hè, với sự tham gia của giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox trong các cuộc thảo luận. Điều này khá bất thường đối với một cầu thủ trẻ như vậy của học viện, và càng làm nổi bật sự phấn khích từ người hâm mộ xung quanh tài năng của Gabriel.

HLV Ruben Amorim đã được thông báo về sự tiến bộ của Gabriel vào đầu mùa hè và được xem các đoạn video clip của Gabriel trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ. Được biết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất quan tâm đến sự phát triển của Gabriel và hiện đã đích thân gặp mặt.

Thần đồng 14 tuổi được đôn lên đội 1 MU là Gabriel (số 10). ẢNH: MANCHESTER UNITED

Truyền thông Anh đưa tin HLV Amorim đã gặp Gabriel tại trung tâm huấn luyện Carrington và cầu thủ trẻ này đã theo dõi trận mở màn Ngoại hạng Anh của MU trước Arsenal từ khu vực dành cho giám đốc tại Old Trafford vào Chủ nhật tuần trước. Gabriel hiện đã được thông báo rằng sẽ có cơ hội tập luyện cùng đội một trong một số dịp trong mùa giải này.

HLV Ruben Amorim rất muốn đánh giá các cầu thủ trẻ đến từ học viện MU, với nhiều người trong số họ đã được đưa vào đội hình 1 tập luyện. Nhưng Gabriel là một ngoại lệ đơn giản vì tuổi tác còn quá trẻ của cậu bé.

JJ Gabriel đã có trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh dành cho đội U-18 khi ra sân ngay từ đầu trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton vào thứ Bảy tuần trước, nhưng sẽ không thể góp mặt trong chiến dịch FA Youth Cup của MU vì Gabriel vẫn còn quá trẻ.

Gabriel đã lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ MU sau khi ghi hai bàn cho đội U-18 trong chiến thắng 13-1 trước Leeds hồi tháng Tư. Trận đấu đó chứng kiến ​​Gabriel trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội U-18 MU, và HLV Darren Fletcher đang phụ trách quá trình phát triển của Gabriel.

“Điều quan trọng là chúng ta phải để họ phát triển”, Darren Fletcher chia sẻ với giới truyền thông gần đây khi nói về sự phát triển của những cầu thủ như Gabriel và Kai Rooney – cậu con trai 15 tuổi của huyền thoại MU Wayne Rooney, "Các em còn rất nhiều điều phải phát triển, nhưng các em như miếng bọt biển vậy.

Các em muốn học hỏi. Các em là những chàng trai trẻ chỉ thích bóng đá. Các em tiếp thu thông tin, còn chúng tôi đang cố gắng tạo cho các em một nền tảng để thể hiện bản thân. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng độ tuổi của các em. Chúng ta không muốn các em lớn quá nhanh.

Hãy để các em tự phát triển. Thật khó khăn khi các em lên TV, nhưng đó là một phần của bóng đá và thế giới hiện đại. Chúng tôi không muốn kìm hãm bất kỳ ai. Nếu bạn thể hiện tốt, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Họ đã thi đấu vì họ xứng đáng, và họ đã chứng tỏ mình có thể cạnh tranh và chiến đấu ở đẳng cấp này. Chúng tôi tin tưởng vào sự đa dạng trong trải nghiệm. Vì vậy điều quan trọng là họ được thi đấu ở đúng độ tuổi của mình. Điều quan trọng là họ được thử thách ở đẳng cấp này và họ cảm thấy mọi thứ thật khó khăn".