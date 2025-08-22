Điều khoản bị lãng quên buộc Sir Jim Ratcliffe rời MU và hành động của Sheikh Jassim 22/08/2025 12:46

(PLO)- Điều khoản bị lãng quên buộc Sir Jim Ratcliffe rời MU nhưng đó chỉ là trong trường hợp xấu nhất. Vậy điều khoản đó là gì?

Đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã bỏ tiền đầu tư vào "quỷ đỏ" 18 tháng trước nhưng ông có thể phải rời Old Trafford. Điều khoản bị lãng quên buộc Sir Jim Ratcliffe rời MU có trong một điều khoản của hợp đồng.

Cụ thể, Sir Jim Ratcliffe có thể rơi vào tình thế phải bán cổ phần của mình tại Manchester United mà không thể làm gì được. Điều này xảy ra sau khi một điều khoản trong thỏa thuận cho phép ông đầu tư vào "Quỷ Đỏ" được kích hoạt chỉ hơn một tuần trước.

Ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe đã chi 1,3 tỉ bảng Anh để mua 25% cổ phần của MU vào tháng 2 năm 2024 và kể từ đó đã bắt đầu cải tổ cơ cấu. Ratcliffe đã giám sát việc sa thải nhân sự, thay đổi trong hệ thống phân cấp thể thao của CLB và cố gắng tạo nền tảng cho thành công ngay cả khi MU chỉ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Nhưng kể từ ngày 13 tháng 8, một điều khoản đã được kích hoạt, theo Mail+ (Anh). Và điều đó có nghĩa là nếu nhà Glazer muốn bán MU, Ratcliffe có thể sẽ tham gia cùng họ, trong khi Ratcliffe gần như không có tiếng nói trong vấn đề này.

Điều khoản bị lãng quên buộc Sir Jim Ratcliffe rời MU nhưng đó chỉ là trong trường hợp xấu nhất. ẢNH: EPA

Những điều khoản như vậy tồn tại để cho phép một công ty được bán, bằng cách ngăn chặn các trường hợp cổ đông thiểu số có thể ngăn cản một thỏa thuận, khi đa số muốn nó được thông qua. Trong trường hợp của Manchester United, điều khoản này có hiệu lực 18 tháng sau khi Ratcliffe đầu tư và đảm bảo rằng nhà Glazer cũng phần nào kiểm soát được cổ phần của tỉ phú này.

Đây là điều Sir Jim Ratcliffe nhận thức rõ, và thậm chí còn ám chỉ khi công bố khoản đầu tư của mình. "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ lấy các thỏa thuận pháp lý ra khỏi ngăn kéo dưới cùng", Sir Jim Ratcliffe nói, Tôi chỉ hy vọng chúng sẽ bám đầy bụi và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Mà điều đó nên xảy ra. Nó nên dựa trên một mối quan hệ".

Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe hay nhà Glazer dường như không có ý định bán MU để kiếm lời. Các bên dường như có mối quan hệ tốt đẹp. Đa số các cổ đông thừa nhận rằng INEOS đã thực hiện công việc khó khăn trong việc tái cấu trúc MU và giảm bớt áp lực cho nhà Glazer.

Về phần mình, Sir Jim Ratcliffe đã đánh giá cao các đối tác của mình. Hồi tháng Ba, ông nói: "Công bằng mà nói, nhà Glazer thực sự rất giỏi về mặt thương mại. Những người tư vấn cho tôi nói rằng người hâm mộ không muốn nghe điều đó. Vì vậy, tôi phải thận trọng.

Tôi sẽ bị chỉ trích rất nhiều nếu tôi ủng hộ nhà Glazer, nhưng thực tế họ là những người rất tử tế. Họ là người Bờ Đông, bạn biết đấy, người Mỹ Bờ Đông xưa kia, họ rất lịch sự, rất văn minh, họ là những người tốt bụng nhất hành tinh. Ý tôi là, Joel Glazer không hề có chút gì xấu xa cả".

Thay vào đó, Sir Jim Ratcliffe hướng sự chỉ trích vào những người đứng đầu Manchester United trước đây và nói: "Tôi sẽ không dung thứ cho Ed Woodward hoặc Richard Arnold (2 cựu giám đốc điều hành Manchester United)".

Hiện tại, có vẻ như người mua tiềm năng nhất không quan tâm đến việc tận dụng điều khoản của nhà Glazer đã có hiệu lực. Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani đã cố gắng mua lại MU, trước khi lời đề nghị mua cổ phần MU của Ratcliffe thành công. Người ta nói rằng Sheikh Jassim "không có chút hứng thú" nào để quay trở lại mua MU vào lúc này, mặc dù ông đã nhận thức được tình hình.