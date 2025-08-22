Maguire hé lộ tương lai tại MU khi bước vào năm cuối hợp đồng 22/08/2025 12:25

Harry Maguire dường như muốn kéo dài thời gian ở lại MU và tin rằng yếu tố tích cực đã trở lại Old Trafford dưới thời HLV Ruben Amorim trong mùa giải này. Trung vệ người Anh Maguire hé lộ tương lai tại MU khi bước vào năm cuối hợp đồng tại Old Trafford.

Theo đó, Harry Maguire cho biết anh sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Manchester United nhưng cho biết các cuộc thảo luận về hợp đồng mới có thể sẽ không diễn ra trong vài tháng tới.

Maguire, người đã gia nhập MU từ Leicester City cách đây sáu năm với hợp đồng trị giá 80 triệu bảng Anh, cho biết mặc dù anh có ý tưởng rõ ràng về tham vọng của mình, anh vẫn tập trung vào hiện tại và cảm thấy phấn khởi trước những thay đổi đang được thực hiện ở hậu trường khi bước vào năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại ở MU.

Maguire, phát biểu sau khi MU thua Arsenal 0-1 trong trận mở màn Premier League, cũng ca ngợi tinh thần lạc quan đã trở lại trong phòng thay đồ MU sau mùa giải trước tệ hại, khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League và thua trận chung kết Europa League trước Tottenham Hotspur.

Maguire hé lộ tương lai tại MU khi bước vào năm cuối hợp đồng tại Old Trafford. ẢNH: EPA

"Trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ thảo luận về việc chúng tôi muốn đi đâu và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không", Maguire nói, "Tôi đã có ý tưởng về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành ai. Đây là một câu lạc bộ tuyệt vời để chơi bóng và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt".

Harry Maguire ca ngợi tầm ảnh hưởng của giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và đội ngũ quản lý hiện tại. Anh tin tưởng rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng sau một mùa giải khó khăn trước đó.

“Hệ thống phân cấp đã được thiết lập, với Jason Wilcox và ban quản lý, và tôi cảm thấy họ đang đi đúng hướng”, Maguire nói, “Kể từ khi tôi bắt đầu sáu năm trước đến nay, cơ cấu đội ngũ quản lý đã hoàn toàn khác. Chúng tôi đang ở một vị thế tốt. Tốt hơn rất nhiều".

Nhìn lại những khó khăn của mùa giải trước, tuyển thủ Anh thừa nhận tinh thần của đội bóng đã xuống thấp khi có kết quả tệ hại trong nước. Tuy nhiên, Maguire tin rằng năm nay MU sẽ mang đến một thử thách lớn hơn tại Ngoại hạng Anh.

“Mùa giải trước thật khó khăn - tháng Hai, tháng Ba, chúng tôi chẳng còn gì để phấn đấu. Thật sự rất khó khăn,” Maguire nói thêm, "Ngoài Europa League, mọi người đều tập trung vào đó. Nhưng khi bạn bị đánh bại ở Ngoại hạng Anh, bạn vẫn sẽ bị đè nặng. Vì vậy, mùa giải này, bạn sẽ thấy chúng tôi phải cạnh tranh nhiều hơn ở Ngoại hạng Anh".