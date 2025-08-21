Sóng ngầm ở làng bóng Malaysia lại nổi lên sau trận thắng đậm Việt Nam 21/08/2025 14:19

(PLO)- Làng bóng Malaysia những ngày qua đang trải qua cơn sóng ngầm lớn khi chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) của ông Joehari Ayub đứng trước nguy cơ lung lay dữ dội, đặc biệt từ sau trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Người đứng đầu làng bóng Malaysia xuất thân từ bang Sabah này mới chỉ nhậm chức từ tháng 2-2025 sau một cuộc bầu cử không có đối thủ, và trở thành nhân vật lịch sử khi là người đầu tiên của Sabah nắm quyền cao nhất làng bóng Malaysia.

Nhưng chưa đầy nửa năm tại vị, ông Joehari Ayub đã phải đối diện với sức ép cực lớn liên quan đến minh bạch hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch, vấn đề vốn gây tranh cãi dai dẳng nhiều năm qua. Điểm nhấn trong những tháng đầu nhiệm kỳ của ông Joehari chính là chính sách nhập tịch ồ ạt, điều khiến bóng đá Malaysia trở thành tâm điểm trong khu vực. Hàng loạt gương mặt gốc Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi xuất hiện trong màu áo tuyển quốc gia.

Nhờ làn sóng này, đội tuyển Malaysia đã có bước tiến vượt bậc, trong đó gồm chiến thắng gây chấn động 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10-6 vừa qua ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận này, chủ sân Bukit Jalil tung ra đến 9/11 cầu thủ có gốc gác ngoại nhập. Và chiến thắng ấy khiến nhiều người tin rằng hướng đi của FAM dưới thời ông Joehari là đúng đắn, bất chấp những tranh cãi về tính hợp pháp.

Có rất nhiều ngoại binh nhập tịch trong đội hình tuyển quốc gia Malaysia khiến dư luận xôn xao về tính hợp pháp. Ảnh: CCT.

Thực tế, các hồ sơ cầu thủ nhập tịch của Malaysia từng được đưa ra “soi xét” bởi cả AFC và FIFA. Tuy nhiên, cả hai tổ chức này đều xác nhận FAM tuân thủ đúng luật, và không có khiếu nại chính thức nào. Điều này giúp dư luận phần nào lắng xuống, ít nhất trong vài tháng.

Tuy nhiên, scandal lại bùng nổ sau phát biểu gây nhầm lẫn của cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, người Argentina. Anh lỡ miệng tiết lộ rằng mình có gốc gác Malaysia từ “ông cố nội”. Theo quy định FIFA, gốc gác từ đời thứ 4 (tức ông cố) sẽ không đủ điều kiện nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Dù sau đó Facundo nhanh chóng đính chính, khẳng định mình nói nhầm và thật ra có gốc từ “ông bà nội”, nhưng sự việc này đã khơi dậy làn sóng hoài nghi mạnh mẽ về quy trình kiểm tra giấy tờ của FAM.

Truyền thông Malaysia liên tục chất vấn: Liệu có bao nhiêu hồ sơ cầu thủ nhập tịch khác được làm mờ ranh giới? Liệu có trường hợp nào chưa minh bạch nhưng vẫn được phê duyệt để kịp thời bổ sung cho đội tuyển quốc gia? Đây chính là lý do vì sao làn sóng đòi hỏi ông Joehari Ayub phải công khai toàn bộ giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch lại dâng cao.

Chủ tịch FAM Joehari Ayub bị đòi công khai giấy tờ các ngoại binh nhập tịch. Ảnh: CCT.

Dư luận cho rằng, dù kết quả trên sân cỏ có mỹ mãn đến đâu, thì sự minh bạch và liêm chính mới là điều giúp làng bóng Malaysia phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, ghế nóng Chủ tịch FAM dường như đang bị bỏ trống.

Theo nguồn tin của tờ New Straits Times, nhiều khả năng Phó chủ tịch Yusof Mahadi sẽ là người đảm nhiệm chức vụ tạm thời nếu sự thay đổi ở thượng tầng xảy ra. Đây là nhân vật kỳ cựu, từng tham gia điều hành nhiều hoạt động của FAM trước đây. Nhưng việc “ngồi ghế nóng” vào lúc này chẳng khác nào bước vào vùng giông bão, khi cả nội bộ lẫn dư luận xã hội đều đang dồn sự chú ý.

Bản thân Tổng thư ký Noor Azman Rahman cùng một số quan chức cấp cao của FAM cũng chọn cách im lặng, càng khiến cho tin đồn “ghế chủ tịch bỏ trống” thêm phần đáng tin.

Làng bóng Malaysia tiếp tục dậy sóng sau trận thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: CCT.

Có thể thấy, làng bóng Malaysia đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Một bên là những thành quả chuyên môn nhờ chính sách nhập tịch giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn, kết quả khả quan hơn, niềm tin từ người hâm mộ cũng được thắp sáng trở lại. Nhưng ở bên kia là yêu cầu cấp bách về tính minh bạch, bởi chỉ một vụ lùm xùm về gốc gác cầu thủ thôi cũng đủ để gây ra khủng hoảng niềm tin.

Các liên đoàn bóng đá trong khu vực Đông Nam Á đều đang theo dõi sát sao câu chuyện này, bởi nó có thể trở thành tiền lệ không chỉ riêng của làng bóng Malaysia mà cho cả khu vực. Nếu ông Joehari Ayub thật sự rời ghế, đó chính là một cú sốc lớn, bởi ông mới chỉ bắt đầu nhiệm kỳ chưa lâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, việc thay đổi lãnh đạo lại mở ra một hướng đi mới, cân bằng hơn giữa tham vọng thành tích và tính minh bạch.

Dù vậy, với những gì đã xảy ra, dễ thấy rằng FAM đang rơi vào giai đoạn bất ổn, và tương lai của làng bóng Malaysia sẽ còn phải chịu nhiều biến động trong thời gian tới.