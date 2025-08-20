Barca áp đảo Quả bóng vàng nhưng Dembele không phải dạng vừa 20/08/2025 17:19

(PLO)- Cuộc đua Quả bóng vàng 2025 đang nóng dần lên khi France Football công bố danh sách rút gọn 30 ứng viên và nổi bật trong số này là sự xuất hiện của bốn ngôi sao Barcelona bao gồm Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski, tài năng trẻ Lamine Yamal.

Việc Barca chiếm số lượng áp đảo trong danh sách Quả bóng vàng cho thấy sức mạnh tập thể của đội bóng xứ Catalonia mùa qua, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của họ trong bức tranh bóng đá châu Âu hiện tại.

Trong số này, Raphinha gây chú ý đặc biệt. Tiền đạo người Brazil trải qua mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp, ghi 34 bàn và kiến tạo 25 lần sau 57 trận, góp công lớn giúp Barcelona hoàn tất cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Cúp nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Những con số này đủ để anh được xếp vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Thế nhưng, chính Raphinha lại là người tỏ ra khiêm nhường nhất khi nói về cơ hội của mình. Anh thừa nhận rằng việc được đề cử Quả bóng vàng đã là một chiến thắng rồi, và mục tiêu lớn nhất của anh không phải danh hiệu cá nhân, mà là liên tục hoàn thiện bản thân qua từng mùa giải.

Raphinha cho rằng việc có đề cử Quả bóng vàng đã là thành công. Ảnh: EPA.

“Được tham dự lễ trao giải ở Paris đã là một chiến thắng trong sự nghiệp của tôi. Không phải ai cũng có cơ hội đứng ở đó. Tôi chỉ muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày, vậy là đủ”, Raphinha chia sẻ. Cách nhìn nhận này khiến nhiều người nể phục, bởi ở tuổi 28, anh đã đi qua nhiều thăng trầm từ Premier League đến La Liga, nhưng vẫn giữ cho mình sự cầu tiến và thái độ khiêm nhường.

Bên cạnh Raphinha, cái tên khiến truyền thông châu Âu bàn tán nhiều nhất là Lamine Yamal. Tài năng 18 tuổi đã bùng nổ trong màu áo Barcelona, trở thành nhân tố không thể thiếu dù tuổi đời còn rất trẻ. Lối chơi kỹ thuật, sáng tạo cùng sự chững chạc phi thường giúp Yamal được xem như viên ngọc quý mà bóng đá Tây Ban Nha đang sở hữu.

Chủ tịch Barca Joan Laporta không ngần ngại bày tỏ mong muốn Quả bóng Vàng năm nay phải thuộc về một cầu thủ Barcelona, và ông ám chỉ Yamal hoàn toàn có thể tạo ra cú sốc bằng việc trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt giải. Trong khi đó, Pedri tiếp tục được ghi nhận nhờ sự ổn định và khả năng điều tiết lối chơi, còn Robert Lewandowski ở tuổi 36 mang trong mình tâm sự riêng.

Lão tướng Lewandowski cùng 3 ngôi sao Barca có tên trong danh sách cuối cùng của giải thưởng danh giá Quả bóng vàng 2025. Ảnh: EPA.

Ngôi sao người Ba Lan từng trải qua mùa 2019-2020 rực rỡ cùng Bayern Munich khi giành cú đúp Bundesliga và Champions League, thế nhưng Quả bóng vàng năm đó lại bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Đến giờ, Lewandowski vẫn coi đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất sự nghiệp. Anh thẳng thắn nói rằng mình có cảm giác “bị đánh cắp một cơ hội”, bởi thời điểm ấy anh đang ở đỉnh cao phong độ.

Điều đáng chú ý là năm nay, sự xuất hiện dày đặc của cầu thủ Barcelona ở danh sách đề cử Quả bóng vàng, gợi nhớ thời kỳ hoàng kim khi Lionel Messi và Xavi, Iniesta từng cùng nhau thống trị bảng xếp hạng. Việc cả bốn gương mặt được xướng tên phản ánh sự hồi sinh mạnh mẽ của Barca dưới thời HLV Hansi Flick. Đội bóng vô địch quốc nội bằng lối chơi thể hiện lối chơi gắn kết, giàu bản sắc, đưa nhiều cầu thủ trở lại vị thế ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân.

Tuy vậy, cuộc đua Quả bóng vàng chưa bao giờ dễ đoán. Bên cạnh bộ tứ của Barcelona, danh sách còn có những ngôi sao hàng đầu khác như Dembele, Erling Haaland, Kylian Mbappe hay Jude Bellingham,… những cái tên luôn nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhờ thành tích cá nhân lẫn tập thể. Sự cạnh tranh hứa hẹn sẽ rất khốc liệt khi giải thưởng danh giá này đánh giá dựa trên thống kê, dựa vào ấn tượng, tầm ảnh hưởng và thành công trong các giải đấu lớn.

Dembele là đối thủ nặng ký nhất của 4 cầu thủ Barca. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, với người hâm mộ Barcelona, việc có đến 4 cầu thủ trong danh sách đã là niềm tự hào. Nó khẳng định vị thế CLB vẫn là trung tâm sản sinh và thu hút những tài năng xuất sắc nhất. Raphinha có thể nói rằng với anh, chỉ riêng tấm vé đến Paris đã là phần thưởng. Nhưng với tập thể Barcelona, họ đang nuôi hy vọng chứng kiến một trong những ngôi sao khoác áo mình bước lên bục cao nhất trong đêm gala 22-9.

Liệu sự tôn vinh là kinh nghiệm và đẳng cấp của Lewandowski, sự sáng tạo của Pedri, sự bùng nổ của Raphinha, hay một kỳ tích lịch sử mang tên Lamine Yamal? Hoặc cũng có thể Dembele đánh bại tất cả. Câu trả lời sẽ được đưa ra tại thủ đô nước Pháp, nơi Quả bóng vàng lại chuẩn bị viết tiếp một trang sử mới.