Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026: Quang Hải đối đầu với Chanathip ở giải Đông Nam Á 20/08/2025 06:39

(PLO)- Quang Hải sẽ có dịp đối đầu với Chanathip khi CA. Hà Nội sang Pathum Thani (Thái Lan) làm khách trước Pathum Utd ở lượt trận mở màn cúp C1 Đông Nam Á.

Vào lúc 19 giờ ngày 20-8, CA. Hà Nội sẽ gặp đội chủ nhà Pathum Utd trên đất Thái Lan ở trận đầu tiên bảng A cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026. Mùa trước, CA. Hà Nội giành ngôi á quân cúp C1 Đông Nam Á.

Bảng đấu nảy lửa

Ở cúp C1 Đông Nam Á mùa 2024-2025, Pathum Utd bị chính đồng hương Buriram loại ở bán kết. Sau đó, đến lượt CA. Hà Nội là “nạn nhân” của Pathum Utd trong trận chung kết. Pathum Utd cũng giống như CA. Hà Nội sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Những tuyển thủ Thái Lan đang khoác áo Pathum Utd là tiền vệ Chanathip, tiền vệ tấn công Ekanit Panya (mới thi đấu ở Nhật Bản trở về Thái Lan), Sarach Yooyen, tiền đạo Patrik Gustavson, Jaroensak Winggorn, trung vệ Kritsada Kaman... Còn CA. Hà Nội cũng sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Quang Hải, Nguyễn Filip, Phạm Lý Đức, Cao Pandent Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc, Thành Long, Văn Thanh, Phan Văn Đức, Bùi Hoàng Việt Anh...

Trong số 12 CLB tham dự giải cúp C1 Đông Nam Á, có hai CLB có suất tham dự AFC Champions League Elite (giải cao nhất châu Á cấp CLB), đó là Buriram Utd và Johor Darul Tazim của Malaysia. Hai đại diện của Việt Nam là CA. Hà Nội và TX. Nam Định dự giải hạng 2 châu Á, đó là AFC Champions League 2.

CA. Hà Nội đã khởi động mùa giải V-League 2025-2026 bằng trận khai mạc hòa 1-1 trước TC. Viettel. Cũng giống V-League, Thai-League mùa bóng mới vừa khởi tranh. Và Pathum Utd cũng giống CA. Hà Nội có được 1 điểm trong trận ra quân khi hòa Prachuap 2-2.

Bây giờ, HLV Mano Polking của CA. Hà Nội sẽ gặp lại các học trò ở đội tuyển Thái Lan trong màu áo Pathum vốn rất quen thuộc tại giải Đông Nam Á. Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Pathum và CA. Hà Nội rất đáng xem, hứa hẹn căng thẳng và giàu kịch tính của hai nền bóng đá có nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á.

Tiền vệ tài hoa của bóng đá Thái Lan Chanathip (giữa) sẽ có dịp đối đầu với Quang Hải. Ảnh: CCT

Lâu lắm rồi, Quang Hải mới đối đầu lại với Chanathip, họ chưa gặp lại nhau trên sân kể từ AFF Cup 2022. AFF Cup năm ngoái, Chanathip không thi đấu cho Thái Lan.

Mùa này các CLB của Indonesia không tham dự giải đấu hàng đầu khu vực cấp CLB nên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) “đặc cách” cho đến ba CLB của Thái Lan tham dự giải. Trong đó, bảng A hứa hẹn nảy lửa bởi năm trong sáu đội có thực lực rất mạnh. Ngoài Cebu FC của Philippines không được đánh giá cao thì những Buriram, CA. Hà Nội, Pathum, Selangor và Tampines Rovers đều rất mạnh. Chính vì lẽ đó, các đội phải nhập cuộc tốt ngay từ vòng đấu đầu tiên và cần phải tận dụng ưu thế sân nhà.

Chờ kinh nghiệm của HLV Polking phát huy

Được thi đấu trên sân nhà BG, Pathum nuôi mục tiêu có 3 điểm nhưng đội khách CA. Hà Nội cũng có mục tiêu tương tự. Hai đội lại sở hữu những cầu thủ nội, những ngoại binh chất lượng nên lại càng hứa hẹn trận đấu sẽ đầy cống hiến và chất lượng cao.

HLV Mano Polking vốn là người “từng ngang dọc” bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan. Năm 2010, HLV Mano Polking làm trợ lý cho HLV Winfried Schaefer của tuyển Thái Lan. Khi ông thầy người Đức rời đi vì không có thành tích thì HLV Mano Polking trụ lại Thái Lan. Ông Polking dẫn dắt nhiều CLB Thái Lan rất thành công cho đến khi sang V-League cầm quân CLB TP.HCM.

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Pathum và CA. Hà Nội rất đáng xem, hứa hẹn căng thẳng và giàu kịch tính của hai nền bóng đá có nhiều duyên nợ nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau đó, ông Polking quay lại Thái Lan dẫn dắt tuyển quốc gia giành hai ngôi vô địch AFF Cup 2021 và 2022. Sự trải nghiệm đó giúp HLV Mano Polking có cái nhìn rất chuẩn về các đối thủ trong khu vực.

Chính nhờ nắm rõ bóng đá Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng nên HLV Mano Polking đã đưa CA. Hà Nội đến trận chung kết cúp C1 Đông Nam Á 2024-2025 rất ấn tượng và chỉ chịu thua Buriram ở loạt luân lưu sau chung kết lượt đi và về...

Kinh nghiệm và hiểu biết về bóng đá khu vực của HLV Polking là một lợi thế cho CA. Hà Nội nhưng Pathum lại được thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu rất khó dự đoán kết quả.•