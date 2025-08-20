MU chiêu mộ giám đốc của Brentford 20/08/2025 12:29

(PLO)- MU chiêu mộ giám đốc của Brentford khi sắp bổ nhiệm một giám đốc học viện mới, với việc Stephen Torpey chuẩn bị chuyển đến Old Trafford.

MU chuẩn bị bổ nhiệm một giám đốc học viện đào tạo trẻ mới sau khi Nick Cox rời đi để trở thành giám đốc kỹ thuật tại Everton. Cox đã có chín năm làm giám đốc học viện của MU và việc ông rời đi đã được xác nhận vào tháng 6. Bây giờ, MU chiêu mộ giám đốc của Brentford.

Vào thời điểm đó, MU ca ngợi Cox vì đã tạo ra một "nền văn hóa xuất sắc độc đáo" trong hệ thống học viện đào tạo trẻ và vì đã để lại nơi này "trong tình trạng tuyệt vời để tiếp tục thu hút và phát triển những tài năng đẳng cấp thế giới và những người trẻ toàn diện".

Và theo một bài báo mới từ tờ Manchester Evening News (Anh), Manchester United hiện đang tiến gần đến việc tìm được người thay thế Cox. Bài báo cho biết giám đốc học viện của Brentford, Stephen Torpey, sắp gia nhập MU.

Torpey gia nhập Brentford vào tháng 1 năm 2024, trước đó từng có thời gian làm trưởng bộ phận huấn luyện học viện của Manchester City và HLV nền tảng tại Liverpool. Trong thời gian làm việc tại Manchester City, Torpey được ghi nhận là người đã góp phần phát triển những cầu thủ như Cole Palmer, Rico Lewis và James McAtee.

MU chiêu mộ giám đốc của Brentford là Stephen Torpey. ẢNH: BRENTFORD

Stephen Torpey cũng làm việc chặt chẽ với Jason Wilcox, cựu giám đốc học viện của Man City và hiện là giám đốc bóng đá của MU. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times đầu năm nay, Torpey đã giải thích triết lý của mình.

"Chúng tôi mời phụ huynh đến nói chuyện với các cầu thủ dưới 18 tuổi của chúng tôi", Stephen Torpey nói, "Có một cầu thủ trẻ sắp trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Chúng tôi hỏi họ: "Con muốn mọi chuyện diễn ra thế nào? Con muốn bố mẹ có mặt khi con sắp vào đội B, hay con muốn tự mình lo liệu? Bởi vì đến một lúc nào đó, con có thể phải nói chuyện với Thomas Frank (HLV của Brentford khi đó và hiện tại là HLV của Tottenham), và tôi không nghĩ con có thể mời bố mẹ. Con đang đi làm".

Vấn đề là phải thực tế, nhưng cũng phải chọn đúng thời điểm cho đúng người, chứ đừng nói "Con đã 16 tuổi rồi, không còn dựa vào cha mẹ nữa", vì có thể sẽ có người khá nhút nhát. Cũng có thể sẽ có người rất trưởng thành và sẵn sàng cho điều đó.

Khi bạn chứng kiến những cầu thủ bước ra sân cho đội một, những người bạn đã làm việc cùng họ từ những ngày đầu, bạn sẽ cảm thấy như chính mình vậy. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn đối với một người hâm mộ khi được chứng kiến một trong những cầu thủ của mình thi đấu.

Tôi nghĩ đó chính là thách thức ở đây: cố gắng tạo ra cảm giác đặc biệt tương tự cho người hâm mộ khi họ thấy một trong những cầu thủ địa phương của chúng tôi chạy ra sân tại Gtech và chơi ở Giải Ngoại hạng Anh và đại diện cho CLB mà họ yêu mến".