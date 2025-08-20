MU đang áp dụng phương pháp của Sir Alex Ferguson 20/08/2025 07:29

HLV Ruben Amorim đã không ngần ngại thực hiện những thay đổi sâu rộng kể từ khi đến MU, và chiến lược người Bồ Đào Nha được so sánh với huyền thoại của "quỷ đỏ" là Sir Alex Ferguson. HLV Ruben Amorim chia sẻ MU đang áp dụng phương pháp của Sir Alex Ferguson.

Ruben Amorim được so sánh với huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United nhờ cách lựa chọn đội hình khắt khe. Cựu ngôi sao của Quỷ Đỏ, Wes Brown, đã đưa ra nhận xét sau khi vị HLV người Bồ Đào Nha có những quyết định táo bạo kể từ khi đến Old Trafford.

MU khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh bằng trận thua sít sao 1-0 trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal vào Chủ nhật. Và có lý do để đội chủ nhà cảm thấy phấn khởi khi họ tạo ra phần lớn các cơ hội rõ ràng, mặc dù để thủng lưới sớm từ cú đánh đầu của Riccardo Calafiori.

Hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha chơi trọn vẹn 90 phút trong trận ra mắt chính thức MU, trong khi Rasmus Hojlund hoàn toàn bị loại khỏi đội hình ra sân. Altay Bayindir, người bị huyền thoại MU Gary Neville chỉ trích vì mắc lỗi trong bàn thắng duy nhất trận của Calafiori, đã được trao cơ hội bắt chính trong bối cảnh những đồn đoán về tương lai của thủ môn số 1 Andre Onana vẫn đang tiếp diễn.

HLV Ruben Amorim cho biết, MU đang áp dụng phương pháp của Sir Alex Ferguson. ẢNH: EPA

Amorim, 40 tuổi, đã chứng tỏ ông sẵn sàng đưa ra những quyết định táo bạo kể từ khi tiếp quản Erik ten Hag vào tháng 11 năm 2024. Danh sách đội hình ra sân vào Chủ Nhật của MU đã củng cố thêm sự so sánh của Brown về HLV hiện tại của MU và huyền thoại Sir Alex Ferguson.

"Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây, Sir Alex Ferguson đã loại bỏ những tên tuổi lớn", cựu hậu vệ của MU Wes Brown chia sẻ với tờ The Athletic, "Họ chơi rất xuất sắc dưới thời Ferguson trong nhiều năm, nhưng rồi họ cũng ra đi. Đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Bây giờ, Amorim ký hợp đồng với một số cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, đặc biệt là những người đang chơi rất tốt ở Ngoại hạng Anh. Đó là một điều rất quan trọng, điều mà chúng tôi đã bỏ lỡ".

Brown, người ra mắt Ngoại hạng Anh tại MU vào năm 1998, đã gia nhập đội một trong giai đoạn MU có sự thay đổi lớn dưới thời Ferguson. Vị HLV huyền thoại người Scotland đã dẫn dắt Quỷ Đỏ đến vinh quang với những ngôi sao như Gary Pallister, Brian McClair, Lee Sharpe và Steve Bruce vào giữa những năm 90, nhưng không ngần ngại nói lời chia tay họ khi cảm thấy cần thiết.

Onana và Hojlund được Ten Hag đưa về Old Trafford vào mùa hè năm 2023 với tổng mức phí chuyển nhượng khoảng 115 triệu bảng Anh. Cả hai đều có thể rời MU vào mùa hè này, mặc dù Amorim khẳng định sự vắng mặt của Onana trong trận mở màn Premier League là do anh chưa đạt 100% thể lực.

Việc Bayindir không thể kiểm soát khu vực cấm địa của mình từ quả phạt góc của Declan Rice một lần nữa làm nổi bật vấn đề về thủ môn của MU. Mặc dù MU gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng, Mbeumo và Cunha đã cho thấy tiềm năng, trong khi tân binh Benjamin Sesko chỉ có thể làm được đến vậy trong 25 phút ngắn ngủi ra sân từ băng ghế dự bị.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia đều không có tên trong đội hình xuất phát của MU trước Arsenal. Cả bốn cầu thủ dự kiến sẽ rời MU vào mùa hè này, càng chứng tỏ Amorim rất tự tin trong việc ra quyết định.

Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ MU, Marcus Rashford đã được cho Barcelona mượn trong một thương vụ đình đám khác. Tân binh Patrick Dorgu, người vừa gia nhập đội một MU vào tháng 1, đang tạo ấn tượng mạnh mẽ bên cánh trái của MU vào Chủ nhật. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của Amorim đang dần định hình tại Old Trafford.

Hai tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè có thể mang đến nhiều thay đổi hơn nữa cho MU, khi "quỷ đỏ" vẫn đang nỗ lực tăng cường hàng tiền vệ và có thể là cả vị trí thủ môn. Tuy nhiên, việc Amorim bất chấp áp lực, mạnh tay loại bỏ nhiều ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch khỏi đội, cho thấy một cam kết vững chắc, gợi nhớ đến hình ảnh của chính Sir Alex Ferguson khi xưa.