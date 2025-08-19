Sancho từ chối hai lời đề nghị chia tay MU 19/08/2025 12:15

Jadon Sancho đã bị loại khỏi đội một của MU khi "quỷ đỏ" muốn bán cầu thủ chạy cánh người Anh này nhưng thương vụ vẫn rơi vào bế tắc. Sancho từ chối hai lời đề nghị chia tay MU vì không muốn giảm lương, gây nên sự phẫn nộ từ cộng đồng fan đội bóng thành Manchester.

Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Manchester vẫn nằm trong số những cầu thủ dự kiến sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này. Tuy nhiên, việc Manchester United thanh lý Sancho đang tỏ ra khó khăn hơn dự kiến, khi Sancho được cho là đã từ chối hai lời đề nghị ra đi tiềm năng.

Sancho vẫn nằm trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất của MU, và anh không muốn giảm lương quá sâu. Điều đáng thất vọng cho MU là các CLB quan tâm nhất đến Sancho lại không nằm trong danh sách ưu tiên của cầu thủ chạy cánh này. AS Roma và Besiktas là những CLB muốn chiêu mộ Sancho. Besiktas đang được dẫn dắt bởi HLV Ole Gunnar Solskjaer, người đã đưa Sancho đến Old Trafford vào năm 2021 nhưng bị sa thải chỉ vài tháng sau đó.

Theo các nguồn tin trên khắp châu Âu, Sancho không muốn chuyển đến giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) ở giai đoạn này của sự nghiệp. Sancho cũng nói với AS Roma anh không muốn gia nhập CLB của Ý này trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Một phần vấn đề với AS Roma, theo như nguồn tin từ truyền thông Ý, là do CLB không muốn đáp ứng mức lương 250.000 bảng Anh của Sancho. Tuy nhiên, Sancho cũng không mấy mặn mà với việc chuyển đến Ý.

Sancho từ chối hai lời đề nghị chia tay MU vì không muốn giảm lương. ẢNH: EPA

Mùa giải trước, Sancho đã được MU cho Chelsea mượn. Chelsea có nghĩa vụ phải ký hợp đồng với Sancho nếu họ kết thúc mùa giải ở vị trí đủ cao. Tuy nhiên, Chelsea đã trả cho MU 5 triệu bảng Anh bồi thường hợp đồng để không phải mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng Anh. Và cựu ngôi sao Borussia Dortmund Sancho hiện đã trở lại Old Trafford.

Sancho đã bị loại khỏi đội hình của MU trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal và vẫn chưa được cấp số áo cho mùa giải 2025 - 2026. Chiếc áo số 25 mà Sancho mặc trong lần ra sân cuối cùng cho MU tại Siêu cúp Anh năm 2024 giờ thuộc về Manuel Ugarte.

Sancho không phải là cầu thủ duy nhất của MU được đồn đoán sẽ ra đi. Antony, Alejandro Garnacho và Tyrell Malacia cũng đã bị HLV trưởng Ruben Amorim cho ngồi ngoài, trong khi Rasmus Hojlund bị loại khỏi đội hình đấu với Arsenal, mặc dù đã góp mặt trong giai đoạn tiền mùa giải của MU.

"Đó là cầu thủ của chúng tôi - chúng tôi phải đưa ra lựa chọn", HLV Ruben Amorim của Manchester United nói khi được hỏi về tương lai của Rasmus Hojlund, "Chúng tôi có những cầu thủ phải ở lại hỗ trợ đội bóng từ bên ngoài".

AC Milan dường như là điểm đến khả dĩ nhất cho tiền đạo người Đan Mạch, người không còn là lựa chọn hàng đầu sau khi Benjamin Sesko đến MU. "Hojlund là một lựa chọn tốt cho chúng tôi", giám đốc thể thao của AC Milan, Igli Tare, phát biểu với SportMediaset cuối tuần qua, "Chúng tôi đang đánh giá cao Hojlund, nhưng thị trường chuyển nhượng rất khó đoán định. Chúng tôi biết mình phải tìm một tiền đạo và họ phải là những cầu thủ có thể mang lại điều gì đó đặc biệt cho đội bóng".