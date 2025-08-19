Liverpool tăng quỹ chuyển nhượng thêm 25 triệu bảng để chiêu mộ Isak 19/08/2025 07:29

Liverpool chuẩn bị hoàn tất một vụ chuyển nhượng nữa để tiếp tục công việc mua sắm. Theo đó, Liverpool tăng quỹ chuyển nhượng thêm 25 triệu bảng để chiêu mộ Isak từ việc bán Ben Doak cho Bournemouth.

Ben Doak sắp hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng Anh từ Liverpool sang Bournemouth. 2 CLB đã đạt được thỏa thuận và việc Doak ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuyển thủ Scotland đã không ra sân trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mà Liverpool thắng chính Bournemouth 4-2.

Doak, 19 tuổi, đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Middlesbrough, nơi anh ghi được ba bàn thắng và bảy pha kiến tạo, trước khi chấn thương khiến anh phải dừng lại ở mùa giải 2024 - 2025. Liverpool đã chi 600.000 bảng Anh để ký hợp đồng với cầu thủ tài năng này từ Celtic vào năm 2022. Vào tháng 1 năm nay, Crystal Palace và Ipswich Town rất quan tâm đến Doak.

Doak gia nhập Bournemouth với giá 25 triệu bảng Anh. ẢNH: EPA

Liverpool định giá Doak gần mức 30 triệu bảng vào thời điểm đó. Giờ đây, ban lãnh đạo Liverpool đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 25 triệu bảng bán Doak cho Bournemouth. Bournemouth đã vượt qua sự cạnh tranh từ Porto và Stuttgart để đạt được thỏa thuận mua Doak. Trước đó, đội bóng bờ biển phía nam được cho là muốn giảm mức phí chuyển nhượng để chiêu mộ ngôi sao trẻ này.

Tuy nhiên, Liverpool dường như đã đạt được mức phí chuyển nhượng mong muốn để tiếp tục một mùa hè hoành tráng. Trong khi đội bóng chủ sân Anfield đã chi những khoản phí khổng lồ cho những cầu thủ như Florian Wirtz, CLB cũng thu về 215 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, trong đó có Doak.

Cựu cầu thủ trẻ Celtic này sẽ nối gót những cái tên như Jarell Quansah, Luis Diaz và Darwin Nunez rời Liverpool. Và thương vụ có thêm 25 triệu bảng này giúp Liverpool sẵn sàng quay lại chiêu mộ Alexander Isak nếu được Newcasle "bật đèn xanh".

Isak vắng mặt trong trận mở màn mùa giải Premier League mà Newcastle hòa Aston Villa 0-0. Isak đã đình công không tập luyện cùng Newcastle kể từ khi có thông tin Liverpool muốn chiêu mộ anh.

Đầu tháng này, Liverpool đã bị Newcastle từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng cho Isak, khi tiền đạo này đã tuyên bố sẽ không chơi cho Newcastle lần nào nữa. HLV Howe bày tỏ rằng ông vẫn để ngỏ khả năng đưa Isak trở lại đội hình Newcastle.

Liverpool tăng quỹ chuyển nhượng thêm 25 triệu bảng để chiêu mộ Isak. ẢNH: EPA

"Không có gì thay đổi, cánh cửa vẫn thực sự rộng mở cho Isak", HLV Howe của Newcastle nói, "Nhưng cậu ấy phải quyết định mình muốn làm gì. Chúng tôi muốn một giải pháp, khi tôi nói "chúng tôi" là nói về bản thân tôi, về ban lãnh đạo, về những cầu thủ chúng tôi đang có, chúng tôi cần sự rõ ràng đó.

Mùa giải này hay bất kỳ mùa giải Ngoại hạng Anh nào cũng đã đủ khó khăn rồi, bạn không cần bất kỳ rắc rối nào nữa có thể làm chệch hướng mùa giải và làm mất cân bằng những gì chúng tôi đang làm. Tôi chắc chắn không kiểm soát được điều đó, chỉ có một người kiểm soát được điều đó".