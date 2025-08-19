Liverpool thực hiện bước đi thông minh nhằm chiêu mộ Isak 19/08/2025 07:01

Tương lai của Alexander Isak tại Newcastle United vẫn chưa chắc chắn khi tiền đạo người Thụy Điển này bỏ lỡ trận hòa Aston Villa 0-0 ở vòng 1 Premier League trên sân khách Villa Park cuối tuần qua. Và sự xuất hiện của một ngôi sao Ligue 1 tại Newcastle có thể giúp Isak đạt được ước mơ gia nhập Liverpool khi Liverpool thực hiện bước đi thông minh nhằm chiêu mộ Isak.

Goncalo Ramos đã được liên hệ chuyển đến Newcastle United, nơi sự xuất hiện của anh có thể giúp chấm dứt chuỗi ngày "khó thở" của Alexander Isak. Cầu thủ 25 tuổi người Thụy Điển Isak đã tuyên bố sẽ không bao giờ chơi cho "Chích Chòe" Newcastle nữa, bất kể anh có rời CLB trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9 hay không.

Liverpool hiện vẫn là điểm đến khả thi duy nhất cho Isak, nhưng The Kop vẫn chưa quay lại đàm phán với Newcastle sau khi lời đề nghị ban đầu trị giá 110 triệu bảng cộng thêm phụ phí bị từ chối. Khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, tất cả các bên liên quan đều hy vọng sớm có một giải pháp cho Isak, dù bằng cách này hay cách khác.

Do Isak vắng mặt, Anthony Gordon được bố trí đá tiền đạo cắm trong trận hòa không bàn thắng của Newcastle với Aston Villa. HLV Eddie Howe của Newcastle chắc chắn sẽ rất muốn chiêu mộ một tiền đạo mới trước ngày 1-9.

Newcastle đã bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao trị giá 40 triệu bảng Anh Yoane Wissa, người đã ghi 19 bàn sau 35 lần ra sân cho Brentford mùa trước. Cầu thủ 28 tuổi này cũng muốn chuyển đến St James' Park nên việc 2 CLB đạt thỏa thuận chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, Goncalo Ramos, cựu mục tiêu của Manchester United và Liverpool, người mà Newcastle đang quan tâm, có thể sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo giúp Isak gia nhập Liverpool trong những tuần tới. Cầu thủ 24 tuổi Ramos gây ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi gia nhập gã khổng lồ Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) vào năm 2023, anh đã ghi 34 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đến nay.

MU được cho là đã đàm phán với PSG để đưa trung phong Ramos đến Old Trafford vào mùa hè này trước khi chiêu mộ bộ ba Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo. Trong khi đó, có thông tin cho rằng Liverpool đang xem xét, đánh giá Ramos trong trường hợp họ không thể có được Isak.

Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool chiêu mộ một trong những mục tiêu của Newcastle vào mùa hè này. Liverpool đã vượt mặt Newcastle để ký hợp đồng với ngôi sao Hugo Ekitike của Eintracht Frankfurt với mức giá 79 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, việc Liverpool trì hoãn đàm phán với Ramos để Newcastle ký hợp đồng với Ramos có thể mang lại lợi ích đáng kể cho họ trong việc theo đuổi Isak.

Newcastle gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ những tài năng hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Newcastle không chỉ mất Ekitike, Mbeumo và Sesko, mà còn chứng kiến những mục tiêu khác của họ là Liam Delap và Joao Pedro chuyển sang Chelsea, Dean Huijsen gia nhập Real Madrid, và James Trafford trở lại Manchester City từ Burnley.

Người ta cho rằng Ramos đã ổn định cuộc sống tại thủ đô nước Pháp và anh không mấy mặn mà với việc chuyển đến Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, với mức lương dự kiến được cho là khoảng 200.000 bảng Anh mỗi tuần cùng mức định giá hiện tại khoảng 68 triệu bảng Anh của Ramos, đây có thể lại là một nỗ lực vô ích nữa của Newcastle.