(PLO)- Thông tin mới nhất về tương lai của Sancho tại MU cho thấy ngôi sao người Anh này khó có thể rời Old Trafford.

Cầu thủ bị MU ruồng bỏ Jadon Sancho sắp hết thời gian để rời Old Trafford giữa sự quan tâm từ AS Roma và Besiktas, nhưng có một vấn đề đang khiến vụ chuyển nhượng này gặp rủi ro. Thông tin mới nhất về tương lai của Sancho tại MU cho thấy anh khó có thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Mức lương khủng của Jadon Sancho khiến anh khó có cơ hội chia tay Manchester United vào lúc này. Cầu thủ chạy cánh người Anh gần như không còn tương lai ở Old Trafford sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Sancho được kỳ vọng sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng Anh tới Chelsea sau thời gian chơi cho đội bóng này dưới dạng cho mượn ở mùa giải trước, nhưng The Blues đã hủy bỏ thỏa thuận đó bằng cách trả 5 triệu bảng Anh bồi thường cho MU. CLB khổng lồ của Ý, AS Roma đã theo đuổi Sancho trong thời gian gần đây.

Theo các báo cáo từ truyền thông Ý, đội bóng Serie A AS Roma đã đồng ý mức giá 23 triệu euro (19,8 triệu bảng Anh) cho Sancho. Trong khi MU hài lòng với mức phí đó, thì những yêu cầu riêng của Sancho đang cản trở thỏa thuận, theo tờ Mail Online (Anh).

Cựu cầu thủ Borussia Dortmund Sancho kiếm được khoảng 250.000 bảng Anh mỗi tuần tại Old Trafford, tương đương khoảng 13 triệu bảng Anh mỗi năm. AS Roma không thể trả số tiền đó cho Sancho, đó là lý do khiến thương vụ bị trì hoãn.

Thông tin mới nhất về tương lai của Sancho tại MU cho thấy tương lai mịt mờ đang chờ đợi anh. ẢNH: EPA

AS Roma đã cố gắng thuyết phục Sancho ký hợp đồng 5 năm để chia nhỏ số tiền đó, nhưng anh vẫn chưa đồng ý tại thời điểm này. Phát biểu gần đây, HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma đã thúc đẩy việc bổ sung thêm cầu thủ nhưng thừa nhận rằng CLB đang gặp khó khăn về tài chính.

HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma nói: "Đây là một đội bóng chất lượng và chúng tôi phải cố gắng cải thiện cùng với CLB. CLB rất rõ ràng và chúng tôi chia sẻ ý tưởng về những việc cần làm. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong hai tuần tới.

Kone chắc chắn là một cầu thủ rất giỏi, nhưng nếu AS Roma mất cậu ấy thì sẽ là một mất mát lớn. Chúng ta phải xem xét những gì có thể làm từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi vì ai cũng biết tình hình về Luật công bằng tài chính".

HLV Gian Piero Gasperini nói thêm: “Chúng tôi đã không có cầu thủ mới nào trong ba tuần nay. Nếu có thể, chúng tôi nên chiêu mộ thêm cầu thủ mới mà không để mất ai khác. Tôi đã nói rất rõ ràng với CLB về những gì cần phải làm. Giờ chúng tôi chỉ hy vọng mình có thể làm được".

Ngoài AS Roma, Besiktas cũng được cho là đang nhắm đến Sancho. Và chủ tịch của Besiktas là Serdal Adali thừa nhận rằng ông rất muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ Sancho trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

“Cộng đồng người hâm mộ Besiktas mong muốn Jadon Sancho đến đâu, tôi cũng mong muốn cậu ấy đến đó,” Serdal Adali nói với Turkiye Today, “Điều quan trọng không chỉ là mong muốn của chúng tôi, mà còn là liệu cầu thủ đó có muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Chúng tôi có ngân sách chuyển nhượng, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa Sancho đến đây. Những cầu thủ như Jadon Sancho thường thích các CLB chơi ở Champions League. Liệu điều đó có xảy ra hôm nay hay không, thật khó để nói. Nếu có thể, chúng tôi sẽ chiêu mộ Sancho. Người hâm mộ Besiktas có thể yên tâm".