MU thua đau trước Arsenal 18/08/2025 07:01

(PLO)- Tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng MU thua đau trước Arsenal với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1 Premier League.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà MU đã triển khai lối chơi tấn công nhanh nhằm tạo ra bất ngờ cho Arsenal. Ngay phút thứ 6, Mason Mount kiến tạo thuận lợi cho Mbeumo thoát xuống đối mặt với thủ thành Raya, tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo tân binh MU quá nhẹ nên chưa thể ghi được bàn thắng.



Liên tiếp tạo ra cơ hội nhưng không cụ thể hóa được bàn thắng, MU nhận trái đắng từ Arsenal. Phút 13, từ tình huống đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm, thủ thành Bayindir không thể đấm bóng dứt khoát và Calafiori chọn vị trí thuận lợi để đánh đầu cận thành, 1-0 nghiêng về Arsenal.



Mbeumo có nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không thể ghi bàn cho MU. Ảnh: EPA

Phút 23, thủ thành Raya xử lý bóng chủ quan tạo cơ hội cho Cunha ập vào cướp bóng, tiền đạo MU va chạm và ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối cho MU hưởng quả đá phạt 11m.

Sức ép MU tạo ra ngày càng nhiều, khung thành của Arsenal liên tiếp chao đảo, chỉ có may mắn mới có thể giúp Pháo thủ bảo toàn mảnh lưới. Phút 30, Dorgu tung cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Raya, tiếc là cột dọc đã từ chối bàn thắng.

Phút 33, Matheus Cunha đi bóng khó chịu và vượt qua 3 hậu vệ Arsenal, tiếc là cú sút cuối cùng lại quá nhẹ nên chưa thể đánh bại được thủ thành của Arsenal.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU chiếm ưu thế, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến với Quỷ đỏ. Trước sự bế tắc của hàng công, HLV Amorim quyết định tung bom tấn Benjamin Sesko vào sân, cùng với bộ đôi Mbeumo và Cunha, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hi vọng sẽ xuyên thủng được hàng thủ của Arsenal.

Phút 73, Dorgu treo bóng khó chịu vào vòng cấm, Mbeumo bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành, nhưng một lần nữa thủ thành David Raya đã bay người cản phá xuất sắc, CĐV MU chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

MU thua đau trước Arsenal. Ảnh: EPA

Phút 88, Yoro và Sesko có pha phối hợp trước vòng cấm, tân binh MU khống chế bóng và trả về tuyến hai cho Urgate dứt điểm, trong tư thế thoải mái nhưng tiền vệ của MU lại dứt điểm không trúng đích.

Trước sức ép của MU, Arsenal chủ động chơi chậm nhằm hạn chế sự hưng phấn của Quỷ đỏ, chiến thuật của HLV Arteta dần phát huy tác dụng khi MU bắt đầu tỏ ra lúng túng ở những phút cuối trận.

Kết thúc trận đấu, MU chấp nhận thua trận với tỷ số 0-1 trước Arsenal trên sân nhà, dù thất bại nhưng với sự thể hiện của các tân binh phần nào cho thấy MU là một đối thủ đáng gờm trong tương lai.