Tin tức chuyển nhượng của MU: Cuộc săn đuổi Baleba có bước ngoặt mới 17/08/2025 11:39

MU đang trong quá trình chuẩn bị cho trận mở màn Premier League với Arsenal tại Old Trafford vào lúc 22 giờ 30 đêm nay 17-8 nhưng vấn đề chuyển nhượng vẫn nằm trong "chương trình nghị sự của Quỷ đỏ". Tin tức chuyển nhượng của MU cho thấy cuộc săn đuổi Baleba có bước ngoặt mới.

Khoảng thời gian dài chờ đợi mùa giải mới của Manchester United sắp kết thúc. Chỉ còn vài giờ nữa là Quỷ đỏ sẽ chạm trán Arsenal tại Old Trafford ở vòng 1 Premier League. HLV Ruben Amorim đã nỗ lực chuẩn bị đội hình để cải thiện phong độ sa sút của CLB từ mùa giải trước.

Một trong những cách Amorim thực hiện điều này là chi tiền trên thị trường chuyển nhượng. MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh trong mùa hè này để củng cố hàng công - Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều đã ký hợp đồng. Và bất chấp khoản chi tiêu đó, đội bóng của Amorim có lẽ vẫn chưa dừng lại ở đó.

MU vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ mới giữa những tin đồn liên quan đến ngôi sao Carlos Baleba của Brighton. Cũng có thể sẽ có những cái tên phải ra đi, với Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đều nằm trong danh sách cần thanh lý.

Với những thông tin đã nói ở trên, hãy cùng xem những tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất trong 24 giờ qua:

Tin tức chuyển nhượng của MU liên quan đến Baleba vẫn thu hút sự chú ý rất lớn. ẢNH: EPA

Baleba thúc đẩy vụ chuyển nhượng đến MU

Carlos Baleba được cho là vẫn muốn chuyển đến Man United bất chấp lập trường cứng rắn của Brighton. Trong vài ngày qua, The Seagulls đã tuyên bố rằng họ không muốn bán tiền vệ này trong bất kỳ trường hợp nào.

Có ý kiến cho rằng Baleba sẽ sẵn sàng chờ đợi thời cơ vì anh nhận thức được mình vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Baleba vẫn muốn tiếp tục nỗ lực trong 12 tháng tới để đảm bảo một suất chuyển đến Old Trafford.

Phát biểu trước trận mở màn Ngoại hạng Anh cuối tuần này với Fulham (Brighton hòa 1-1), HLV Fabian Hurzeler của Brighton cho biết: "Tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào ở Baleba. Cậu ấy chỉ thay đổi kiểu tóc, vì vậy tôi nghĩ đó là thay đổi duy nhất cậu ấy thực hiện trong hai tuần qua.

Nhưng nhìn chung, Baleba có vẻ đang ở một trạng thái thực sự tốt. Cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống cùng các đồng đội, cậu ấy đang tận hưởng việc là một cầu thủ của Brighton. Cậu ấy rất biết ơn vì đã có được quá trình phát triển tốt như mùa giải trước, nên tôi không thấy có thay đổi lớn nào. Và cậu ấy là một lựa chọn để bắt đầu vào ngày mai".

Ở vòng mở màn Premier League mà Brighton hòa Fulham 1-1, Baleba đá chính nhưng bị thay ra sân ở phút 69 giữa lúc anh đang chơi khá tốt. Nhiều thông tin từ truyền thông Anh cho rằng, Baleba đang thất vọng vì Brighton đẩy giá anh quá cao khiến anh không thể gia nhập MU và dường như anh vẫn hi vọng được đến Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Neville ngạc nhiên về MU

Huyền thoại của MU, Gary Neville, đã tiết lộ sự ngạc nhiên của mình trước tin tức chuyển nhượng của MU, khi CLB chi số tiền khổng lồ trong mùa hè này - nhưng vẫn cho rằng có một điểm yếu rõ ràng. Neville nói: "Mbeumo, Cunha, Sesko - rất nhiều ánh mắt đổ dồn về họ tại MU. Tôi nghĩ người hâm mộ MU, bao gồm cả tôi, đều ngạc nhiên khi họ chi tiêu nhiều tiền như vậy.

Rõ ràng là sau trận chung kết Europa League, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có đủ tiền ở đẳng cấp đó. Vì vậy, để có được ba cầu thủ đó, những người có vẻ như có hồ sơ thực sự tốt – hai trong số họ có kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh – chúng tôi cần họ thể hiện tốt, bởi vì phần còn lại của đội bóng…

Chúng tôi cần một thủ môn. Chắc chắn hàng phòng ngự và hàng tiền vệ đang có vấn đề. Nhưng ba tiền đạo thực sự nguy hiểm và ghi bàn đều đều… ở mùa trước, khả năng ghi bàn của MU trước khung thành đối phương rất kém, nên điều quan trọng là Sesko, Mbeumo và Cunha phải có khởi đầu thật tốt.”

Người đại diện của Sesko tiết lộ sự hy sinh

Người đại diện của Benjamin Sesko là Elvis Basanovic tiết lộ rằng anh sẵn sàng từ bỏ một phần hoa hồng để thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng Sesko đến Man United. Phát biểu trên chương trình 24UR của kênh truyền hình POP! TV (Slovenia), Elvis Basanovic cho biết: "Đã có lúc hai CLB(Man United và Leipzig) có định giá rất khác nhau.

Man United đã chạm đến giới hạn ngân sách chuyển nhượng. Phía RB Leipzig có những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn dựa trên giá trị của Benjamin Sesko. Điều đó tạo ra một khoảng trống cần được giải quyết.

Có lúc tôi quyết định từ bỏ một phần thù lao của mình để thu hẹp khoảng cách, vì tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn. Với tôi, mong muốn và ước mơ của cầu thủ luôn phải được đặt lên trên lợi ích của người đại diện".