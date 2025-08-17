MU mắc sai lầm chuyển nhượng giống hệt Arsenal 17/08/2025 07:01

MU và Arsenal đều được liên hệ với ngôi sao Ollie Watkins của Aston Villa vào mùa hè này, nhưng thay vào đó họ đã chọn ký hợp đồng với Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres. MU mắc sai lầm chuyển nhượng giống hệt Arsenal.

Manchester United được cho là đã "sai lầm" khi quyết định ký hợp đồng với Benjamin Sesko và lẽ ra họ nên mua Ollie Watkins. Manchester United đã chi mạnh tay cho việc tăng cường hàng công trong mùa hè này, với gần 200 triệu bảng Anh được chi ra để chiêu mộ Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Tuy nhiên, cựu ngôi sao của MU, Nicky Butt, người đã giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Old Trafford, tin rằng Watkins sẽ là lựa chọn tốt hơn nhờ kinh nghiệm của mình. Watkins đã có năm mùa giải tại Premier League cùng Aston Villa và đều đạt thành tích ghi bàn trên hai con số trong tất cả các mùa giải.

MU mắc sai lầm chuyển nhượng giống hệt Arsenal nếu mua Ollie Watkins (trái). ẢNH: EPA

"Tôi biết Cunha đã chơi rất tốt trong vài mùa giải gần đây, nhưng tôi thực sự muốn có một tiền đạo giàu kinh nghiệm", Nicky Butt nói với BetMGM, "Tôi hy vọng mình sai, nhưng tôi thực sự hy vọng họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự với Sesko như với Rasmus [Hojlund.

Một cầu thủ trẻ chưa từng có kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh, cảm giác như lịch sử đang lặp lại. Thành thật mà nói, với số tiền bỏ ra, tôi đã mang về một người như Ollie Watkins, một người có thể giúp đỡ và kéo các tiền đạo trẻ thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Khi các cầu thủ trẻ mới gia nhập CLB, khi họ có trách nhiệm ghi bàn, nếu họ có một vài trận đấu tệ, họ cần phải được bảo vệ bằng cách rút khỏi vị trí nguy hiểm. Ollie Watkins, hoặc một người nào đó tương tự, sẽ là người mà tôi muốn đưa về".

Bình luận của Butt được đưa ra sau khi huyền thoại và là cựu đội trưởng Arsenal, Tony Adams, bày tỏ quan điểm tương tự, cho rằng Pháo thủ nên ký hợp đồng với Watkins thay vì Viktor Gyokeres.

Khi được hỏi về Gyokeres trong buổi hỏi đáp với Indo Sport, cựu trung vệ đội trưởng Arsenal Tony Adams trả lời: "Tôi vẫn chưa biết. Gyokeres chưa được thử thách và kiểm chứng. Thành thật mà nói, tôi muốn thấy Arsenal có Ollie Watkins. Anh ấy là một "pháo thủ", anh ấy có thể đã cho chúng tôi một năm và chúng tôi có thể giành được danh hiệu".

Tony Adams cũng bày tỏ lo ngại về HLV Mikel Arteta của Arsenal và đội trưởng Martin Odegaard. Khi được hỏi về Arteta, Adams trả lời: "À... (khán giả cười)... Cái gì cơ?! Tôi nghĩ Mikel Arteta có một quyết định thực sự quan trọng trong năm nay, và đối với tôi, anh ấy vẫn chưa làm điều đó.

Với tôi, tôi sẽ quyết định chọn Declan Rice làm đội trưởng Arsenal. Declan Rice là mẫu đội trưởng mà tôi thích, và điều này có thể giúp Martin Odegaard (Odegaar vừa được tái bầu chọn là đội trưởng Arsenal) được tự do hơn khi thi đấu, bởi vì anh ấy đã có một mùa giải rất trung bình vào năm ngoái.

Nhưng tôi nghĩ đôi khi khi bạn có người đàn ông chủ chốt và đội trưởng của CLB... HLV Terry Venables đã làm điều đó, anh ấy đã lấy băng đội trưởng của David Platt và đưa tôi làm đội trưởng. HLV Glenn Hoddle đã đưa tôi ra và đưa Alan Shearer vào, đó là một quyết định ngớ ngẩn!

Nhưng thỉnh thoảng, với tư cách là một HLV, bạn phải chọn một người phản ánh cho chính bạn, phản ánh cho CLB bóng đá, một người có thể đưa bạn lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ Declan Rice là một thủ lĩnh của Arsenal, tôi nghĩ vậy.

Declan Rice rất giỏi trong phòng thay đồ, ở trại huấn luyện. Anh ấy có chuẩn mực, có nguyên tắc và tôi có thể thấy anh ấy là một cầu thủ thực thụ, một đội trưởng đúng nghĩa. Tôi sẽ làm vậy (chọn Rice làm đội trưởng Arsenal), nhưng Arteta thì không, nên hiện tại tôi chỉ trích Arteta".