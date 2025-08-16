Arsenal ra quyết định cuối cùng về việc chiêu mộ Garnacho 16/08/2025 13:17

(PLO)- Arsenal ra quyết định cuối cùng về việc chiêu mộ Garnacho sau khi làm việc riêng với ngôi sao của Manchester United này,.

Alejandro Garnacho sẽ rời MU vào mùa hè này, với Chelsea ở vị trí dẫn đầu, nhưng Arsenal cũng là một trong những CLB khác để mắt đến cầu thủ chạy cánh người Argentina. Arsenal ra quyết định cuối cùng về việc chiêu mộ Garnacho.

Theo tờ Mirror (Anh), Arsenal đã cân nhắc chiêu mộ Alejandro Garnacho, cầu thủ bị Manchester United ruồng bỏ, nhưng cuối cùng lại quyết định không chuyển nhượng. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã bị loại khỏi chuyến du đấu tiền mùa giải của "quỷ đỏ", trong khi Chelsea đang tiến gần đến một thỏa thuận giá rẻ, nhưng đối thủ cùng TP London của Chelsea đã chuyển sang các mục tiêu khác sau khi tìm hiểu một thỏa thuận gây sốc cho Garnacho.

Pháo thủ cuối cùng đã chuyển sự chú ý sang Noni Madueke, người đã gia nhập đoàn quân của HLV Mikel Arteta từ Chelsea với mức giá 48 triệu bảng. Anh Và Arsenal không phải là đội duy nhất rời khỏi Garnacho.

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), Tottenham Hotspur và Atletico Madrid cũng đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng với mục tiêu chiêu mộ Garnacho. Garnacho từng có thời gian ở học viện đào tạo trẻ của Atletico Madrid trước khi chuyển đến Old Trafford, và đội bóng của HLV Diego Simeone đã cân nhắc việc đưa Garnacho trở về thành phố nơi anh khởi đầu sự nghiệp.

Arsenal ra quyết định cuối cùng về việc chiêu mộ Garnacho từ MU. ẢNH: EPA

Những đội bóng này cuối cùng cũng tìm kiếm những mục tiêu khác. Spurs đã trả 55 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với Mohammed Kudus từ West Ham, trong khi Atletico Madrid chiêu mộ cả Alex Baena và Thiago Almada.

Trong khi đó, Chelsea được cho là đã đạt được các điều khoản cá nhân với Garnacho, và các cuộc đàm phán về phí chuyển nhượng với MU vẫn đang diễn ra. Họ có thời hạn đến ngày 1-9 để hoàn tất thương vụ, trong khi MU đã hạ giá chào mua Garnacho kể từ khi The Blues quan tâm đến anh hồi tháng 1.

Garnacho đã chơi trong tất cả các trận đấu tại Premier League của MU mùa trước, ngoại trừ hai trận, ghi được sáu bàn thắng. Tuy nhiên, Garancho không được đá chính trong ba trận cuối cùng, và tương lai của anh dường như đã được định đoạt sau khi bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận chung kết Europa League mà MU thua Tottenham 0-1.

"Cho đến trận chung kết, tôi đã chơi tất cả các vòng đấu để giúp đội bóng, và hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút, tôi không biết nữa", Garnacho nói sau trận thua trước Spurs, "Trận chung kết sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra sau đó".

Đầu tháng 8, HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về tương lai của Garnacho. "Tôi nghĩ với Garnacho, bạn có thể hiểu và thấy rằng cậu ấy tài năng, một chàng trai thực sự tài năng", HLV Amorim nói, "Nhưng đôi khi mọi việc không diễn ra như mong đợi và bạn không thể giải thích cụ thể lý do.

Nhưng tôi có cảm giác - và tôi nghĩ là rất rõ ràng - rằng Garnacho muốn một điều gì đó khác biệt với một ban lãnh đạo khác biệt và tôi có thể hiểu điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là vấn đề. Đôi khi bạn thích nghi với một người và bạn có được sự kết nối. Đôi khi bạn muốn một thử thách mới. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ ổn thỏa cho tất cả các bên, với CLB, với HLV và với cầu thủ. Đó là điều tự nhiên trong bóng đá".