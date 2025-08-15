MU bổ sung thần đồng có người cha rất nổi tiếng vào đội hình đá với Arsenal 15/08/2025 07:01

HLV của Manchester United, Ruben Amorim, đã bổ sung một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của "quỷ đỏ" vào buổi tập luyện với đội một trước trận mở màn giải Ngoại hạng Anh vào Chủ Nhật với Arsenal tại Old Trafford.

Manchester United đã xác nhận tài năng trẻ Jack Fletcher đang tập luyện cùng đội một trước trận đấu ở vòng 1 Premier League gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford.

Jack Fletcher, con trai của cựu tiền vệ MU và hiện là huấn luyện viên đội U-18 Darren Fletcher, là một trong những cầu thủ triển vọng nhất xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ".

Tiền vệ trẻ này gần đây đã tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ và đã ra sân trong hiệp hai của chiến thắng 2-1 trước West Ham United tại Sân vận động MetLife ở New Jersey. Anh cũng vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 0-0 với Leeds United trước chuyến du đấu tại Mỹ.

Mặc dù ghi được bốn bàn thắng sau chín lần ra sân tại Premier League 2 cho đội U-21 MU mùa trước, cầu thủ 18 tuổi này vẫn chưa có trận ra mắt chính thức cho đội một. Tuy nhiên, anh đã được điền tên vào danh sách dự bị bảy lần trong mùa giải trước.

Jack Fletcher, cùng với anh trai Tyler Fletcher, đã chuyển từ đội bóng cùng thành phố Manchester City sang Manchester United vào mùa hè năm 2023. Theo tờ Manchester Evening News (Anh), cặp đôi này đã chuyển đến Manchester với tổng mức phí chuyển nhượng là 1,25 triệu bảng Anh.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho trận mở màn Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật với Pháo thủ, MU không có nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ. Trang web của câu lạc bộ đã nhấn mạnh sự thiếu hụt trầm trọng của MU ở vị trí này.

Với việc Dan Gore đã được cho Rotherham United mượn hết mùa giải đầu mùa hè này, đội hình một của MU hiện chỉ còn sáu tiền vệ trên trang web chính thức. Tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ còn giảm hơn nữa sau khi Toby Collyer được cho mượn.

Hơn nữa, Mason Mount đã được HLV trưởng Ruben Amorim xếp vào vị trí số 10, để Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes là những lựa chọn ở hàng tiền vệ.

MU đang mong muốn củng cố vị trí tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1 tháng 9 và đã thể hiện sự quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao Carlos Baleba của Brighton and Hove Albion.