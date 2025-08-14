Mức lương của Sesko so với Gyokeres có sự chênh lệch lớn 14/08/2025 07:01

(PLO)- Mức lương của Sesko so với Gyokeres có sự chênh lệch lớn khi một người kiếm được nhiều hơn đáng kể.

Benjamin Sesko chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng sang MU vào cuối tuần trước, trong khi Viktor Gyokeres gia nhập Arsenal. Bây giờ, hai ngôi sao này sẽ đối đầu với nhau ngay trận mở màn Premier League vào cuối tuần này trên sân Old Trafford. Nhưng mức lương của Sesko so với Gyokeres có sự chênh lệch lớn.

Benjamin Sesko kiếm được ít tiền hơn nhiều so với là Viktor Gyokeres, sau khi anh từ chối mức lương cao hơn ở nơi khác để gia nhập Manchester United. Newcastle rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo người Slovenia này và thậm chí còn đề nghị mức lương cao hơn MU, nhưng Sesko lại chọn gia nhập dự án của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Sesko gia nhập MU theo hợp đồng 5 năm từ RB Leipzig với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng, bao gồm 66,4 triệu bảng cộng thêm 7,6 triệu bảng phụ phí. Cầu thủ 22 tuổi này sẽ nhận khoảng 160.000 bảng mỗi tuần, hơn 8,3 triệu bảng mỗi năm tại MU. Điều này đồng nghĩa với việc Sesko còn lâu mới là người hưởng lương cao nhất tại Old Trafford, trong khi Casemiro dẫn đầu với 350.000 bảng mỗi tuần và 18,2 triệu bảng mỗi năm.

Mức lương của Sesko so với Gyokeres có sự chênh lệch lớn. ẢNH: EPA

Trên thực tế, Sesko đã bỏ lỡ cơ hội kiếm nhiều tiền hơn khi đồng ý làm việc dưới quyền HLV Ruben Amorim ở Manchester thay vì HLV Eddie Howe ở Newcastle.

Trong khi đó, Gyokeres gia nhập Arsenal từ Sporting Lisbon vào tháng 7 với mức giá 64 triệu bảng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển, người từng làm việc dưới quyền Amorim tại Bồ Đào Nha, được rất nhiều CLB châu Âu theo dõi. Tuy nhiên, có rất ít CLB thực sự đàm phán hợp đồng với Sporting, trước khi Gyokeres ký hợp đồng 5 năm với đội bóng bắc London.

Cầu thủ 27 tuổi này hiện kiếm được 200.000 bảng Anh mỗi tuần, tương đương 10,4 triệu bảng Anh mỗi năm tại Arsenal. Hiện tại, chỉ Declan Rice, Martin Odegaard, Gabriel Jesus và Kai Havertz là có lương cao hơn Gyokeres tại Emirates.

Trong khi đó, Sesko có mức lương ít hơn 40.000 bảng Anh so với Gyokeres. Tuy nhiên, nếu MU giành được suất dự Champions League mùa này, mức lương của cầu thủ người Slovenia sẽ tăng lên 200.000 bảng mỗi tuần, ngang bằng với Gyokeres.

Gyokeres hứa hẹn sẽ mang đến điều mà Arsenal thiếu rõ rệt, đó là bàn thắng từ một tiền đạo. Mặc dù Pháo thủ đứng thứ ba về khả năng ghi bàn trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước, họ vẫn ghi ít hơn 22 bàn so với mùa giải 2023 - 2024.

Ghi bàn là yếu tố quyết định đến khả năng giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn 20 năm của Arsenal. Gyokeres hoàn toàn có thể là người phù hợp, bởi anh ghi tới 97 bàn sau 102 trận, góp công lớn đưa Sporting đến hai chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Bình luận về những gì Gyokeres sẽ mang lại cho đội bóng, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: "Viktor Gyokeres sở hữu rất nhiều phẩm chất. Cậu ấy là một cầu thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ trên hàng công, với số bàn thắng đáng kinh ngạc ở cả cấp độ CLB và quốc tế.

Viktor Gyokeres mang đến sự sắc bén với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao, cùng khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm khiến cậu ấy luôn là mối đe dọa. Chúng tôi rất hào hứng với những gì Viktor Gyokeres mang lại cho đội hình Arsenal và rất mong chờ được làm việc cùng cậu ấy".

Trong khi đó, Sesko cũng hứa hẹn sẽ mang về bàn thắng và kiến tạo cho Man United mùa này. Trong mùa giải 2024 - 2025, Quỷ đỏ chỉ ghi được 44 bàn thắng, một sự sụt giảm đáng kể so với vị trí thứ hai ở mùa giải 2021 - 2022, khi họ ghi được 73 bàn.

Gyokeres nhận mức lương rất cao tại Arsenal. ẢNH: EPA

Với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo cùng Sesko tạo nên hàng công hoàn toàn mới, MU hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi tích cực trong mùa giải này. Trong sự nghiệp ngắn ngủi tại RB Leipzig, tiền đạo trẻ Sesko ghi được 39 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 87 trận trên mọi đấu trường.

Nói về CLB mới của mình, Sesko chia sẻ: "Lịch sử của Manchester United rõ ràng rất đặc biệt, nhưng điều thực sự khiến tôi phấn khích chính là tương lai. Khi chúng tôi thảo luận về dự án, rõ ràng là mọi thứ đã sẵn sàng để đội bóng này tiếp tục phát triển và sớm cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất.

Ngay từ khi đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình mà CLB đã tạo ra. Đây rõ ràng là nơi hoàn hảo để tôi đạt đến đỉnh cao và thực hiện mọi tham vọng của mình. Tôi rất mong được học hỏi từ HLV Ruben Amorim và kết nối với các đồng đội để đạt được thành công mà tất cả chúng tôi đều tin rằng mình có thể cùng nhau đạt được".