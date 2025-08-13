Các ngôi sao MU bày tỏ rõ quan điểm về kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng 13/08/2025 11:59

Các cầu thủ của MU đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ CLB theo đuổi Carlos Baleba khi họ liên hệ với tiền vệ Brighton về việc chuyển đến Old Trafford. Các ngôi sao MU bày tỏ rõ quan điểm về kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng của đội nhà.

Một số cầu thủ của Manchester United đã liên lạc với Carlos Baleba của Brighton để thuyết phục anh chuyển đến Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào ngày 1-9.

Tuần trước, Quỷ Đỏ đã bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ phòng ngự Baleba, người được Brighton định giá hơn 100 triệu bảng Anh sau một mùa giải chơi cực hay tại Premier League. Baleba là cầu thủ mới nhất chuyển đến Brighton khi còn là một cái tên khá vô danh trước khi trở thành một hiện tượng. Hiện tại, MU đang rất muốn chiêu mộ Baleba.

Baleba từng chơi cùng thủ môn số 1 của MU Andre Onana ở đội tuyển Cameroon và từng là đồng đội với Leny Yoro tại Lille. Hai ngôi sao của MU này đã liên hệ với Baleba để giải thích về bối cảnh hiện tại và tham vọng của MU nhằm thuyết phục Baleba tham gia vào dự án tại Old Trafford, theo tờ Athletic (Anh).

Các ngôi sao MU bày tỏ rõ quan điểm về kế hoạch chuyển nhượng đầy tham vọng chiêu mộ Baleba. ẢNH: EPA

Baleba đã chơi trong cả hai trận thắng của Brighton trước MU mùa trước và là một trong những cầu thủ ấn tượng nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, MU thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể khó đạt được do những liên quan đến vấn đề tài chính.

Sau khi đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho việc chiêu mộ tân binh như Cunha, Mbeumo và Sesko, ngân sách chuyển nhượng còn lại của MU không còn nhiều. MU dự kiến sẽ không gửi lời đề nghị mua Baleba trừ khi họ tin rằng có cơ hội thành công. Vì thế, MU vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán theo cách gián tiếp.

Brighton đã bán Joao Pedro cho Chelsea với giá 60 triệu bảng Anh nên họ không có nhu cầu bán thêm cầu thủ. Brighton cũng muốn giữ chân những tài năng hàng đầu của mình, và mức giá họ đặt ra cho Baleba có thể khiến MU tuyệt vọng trong việc hoàn tất thương vụ. Lần gần nhất đội bóng bờ biển phía Nam bán một cầu thủ có tầm cỡ như Baleba là Moises Caicedo, người gia nhập Chelsea với mức giá 115 triệu bảng Anh.

Bản thân cầu thủ người Cameroon Baleba cũng không tỏ ra quá mong muốn rời Brighton vào lúc này. Giám đốc điều hành của Brighton Paul Barber gần đây đã bác bỏ những đồn đoán về việc Baleba sẽ chuyển đến Manchester United.

Giám đốc điều hành của Brighton Paul Barber nói gần đây: "Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo bán những cầu thủ tốt nhất vào đúng thời điểm, không chỉ vì cầu thủ mà còn vì chúng tôi. Nếu chúng tôi làm điều đó với bất kỳ cầu thủ nào, thì mục đích là để HLV Fabian có một đội hình cạnh tranh, bất kể điều gì xảy ra.

Chúng tôi không muốn bán những cầu thủ tốt nhất của mình. Carlos Baleba là một tài năng tuyệt vời, người còn rất nhiều năm tháng phía trước. Chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại đây trong nhiều năm tới. Nhưng điều này, như thường lệ, phụ thuộc vào diễn biến của thế giới bóng đá, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được".