Maguire lên tiếng về việc Ronaldo trở lại MU 13/08/2025 07:01

(PLO)- Maguire lên tiếng về việc Ronaldo trở lại MU, "Tôi đã ở đó khi Cristiano Ronaldo trở lại - thật đáng thất vọng".

Cristiano Ronaldo rời MU với tư cách là huyền thoại của "quỷ đỏ" khi anh chuyển đến Real Madrid với mức giá kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng Anh vào năm 2009, nhưng nhiều người hâm mộ sẽ nhanh chóng quên đi sự trở lại mờ nhạt của anh sau 12 năm. Bây giờ, trung vệ Harry Maguire lên tiếng về việc Ronaldo trở lại MU.

Harry Maguire đã tiết lộ sự phấn khích xung quanh sự trở lại ấn tượng của Cristiano Ronaldo tại Manchester United, thừa nhận sự thất vọng của anh về cách mọi chuyện cuối cùng kết thúc. Ronaldo đã tạo dựng được tên tuổi của mình tại Old Trafford dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từ năm 2003 đến năm 2009, trước khi đạt được mức chuyển nhượng kỷ lục thế giới khi đó là 80 triệu bảng Anh sang Real Madrid.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục tỏa sáng cùng Los Blancos, giành được hai danh hiệu La Liga, bốn cúp quốc gia Tây Ban Nha, bốn Champions League và bốn trong số năm Quả bóng vàng trước khi chuyển đến Juventus vào năm 2018.

Người hâm mộ MU rất vui mừng khi nghe tin Ronaldo trở lại Old Trafford ba năm sau đó, nhưng màn trình diễn cuối cùng của anh cùng MU đã không diễn ra như mong đợi. Mặc dù cầu thủ 40 tuổi này đã ghi được 18 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick mùa giải 2021/22 khi United kết thúc ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, nhưng Ronaldo đã không hài lòng với đội bóng.

Maguire lên tiếng về việc Ronaldo trở lại MU. ẢNH: EPA

Sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV trưởng mới Erik ten Hag, Ronaldo đã tiết lộ tất cả sự thất vọng của mình trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan, dẫn đến việc Manchester United chấm dứt hợp đồng của anh vào tháng 11 năm 2022.

Maguire lên tiếng về việc Ronaldo trở lại MU, thừa nhận rằng sự trở lại của Ronaldo là luồng gió mới trong phòng thay đồ cho các đồng đội của anh, mặc dù kết thúc để lại dư vị cay đắng.

Trò chuyện với huyền thoại MU Rio Ferdinand trên podcast Rio Ferdinand Presents, trung vệ Maguire, người đã gắn bó với MU từ năm 2019, cho biết: "Tôi không thể nói một lời nào không hay về Cristiano Ronaldo. Thật tuyệt vời khi có anh ấy, khi anh ấy bước qua cánh cửa, mọi thứ thật đáng kinh ngạc.

Thật đáng thất vọng khi mọi chuyện kết thúc như vậy và chúng tôi không thể tìm ra cách để chơi tốt khi có anh ấy trong đội. Ronaldo đã thi đấu tốt, anh ấy đã ghi bàn, thật điên rồ. Tôi không biết Ronaldo đã ghi bao nhiêu bàn trong năm đó. Chúng tôi chơi tệ hại mà Ronaldo vẫn ghi bàn, điều đó cho thấy anh ấy giỏi đến mức nào.

Nhưng chúng tôi không thể tìm ra cách... toàn bộ hệ thống của chúng tôi dưới thời Ole đều tập trung vào việc tấn công trực diện, tấn công quyết liệt. Gây áp lực, giống như một cỗ máy gây áp lực. Chúng tôi không phải là đội bóng xuất sắc nhất, thực tế chúng tôi chỉ về đích thứ ba rồi thứ hai. Có lẽ chúng tôi không có những cầu thủ giỏi nhất.

Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, đừng hiểu lầm tôi, nhưng tất cả đều xoay quanh việc gây áp lực, áp dụng chiến thuật và đội hình, cũng như khi nào nên lao lên và khi nào nên giữ nguyên. Rõ ràng là Cristiano Ronaldo đã vào sân, và chúng tôi không thích nghi đủ tốt với anh ấy. Bạn có thể thấy anh ấy rất buồn bã và thất vọng".

Khi được hỏi về cách mình đối mặt với việc mất Ronaldo, Maguire nói thêm: "Chúng tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra vì rõ ràng chúng tôi đã kết thúc ở vị trí thứ ba, sau đó là thứ hai, và trong mùa giải đó, chúng tôi đưa Sanch (Jadon Sancho), Rafa (Raphael Varane) và Cristiano Ronaldo vào mùa hè.

Và bạn nghĩ, "Thôi nào, chúng ta cùng nhau vô địch Ngoại hạng Anh thôi", nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Mọi chuyện chẳng bao giờ đâu vào đâu. Và rõ ràng là chúng tôi đã mất Ole, thành thật mà nói thì thật đáng thất vọng. Tôi cảm thấy Ole đã làm một công việc đáng kinh ngạc, có lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn về Ole khi tôi nghỉ hưu.

Nhưng cách Ole xây dựng đội hình trong hai năm đầu tiên có lẽ là điều tốt nhất tôi từng thấy ở một đội bóng. Dưới thời Ole, Kieran (McKenna) và Carras (Michael Carrick), ba người đó đã giúp chúng tôi tổ chức rất tốt. Và như tôi đã nói, chúng tôi không có đội hình tốt nhất. Chúng tôi chỉ được HLV tốt và có chiến thuật tuyệt vời.

Chúng tôi có thể chơi, có thể gây áp lực. Mùa giải thứ ba tôi ở đó, mọi thứ không hiệu quả, và điều đó không liên quan gì đến Cristiano Ronaldo, bởi vì như tôi đã nói, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi năm đó. Các cầu thủ và chiến thuật xung quanh cậu ấy, tất cả đều không hiệu quả".

Manchester United hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại Ngoại hạng Anh dưới thời tân HLV Ruben Amorim, người đã lên nắm quyền sau khi Ten Hag bị sa thải hồi tháng 10 năm ngoái. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi "quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League mùa trước, nhưng Amorim hy vọng sẽ thể hiện hết khả năng của mình khi kỳ chuyển nhượng mùa hè và giai đoạn tiền mùa giải hoàn tất.

MU hoạt động rất tích cực trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, chiêu mộ những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến đội hình được cải tổ của MU vào Chủ nhật, ngày 17-8, khi họ đối đầu với Arsenal dưới ánh đèn rực rỡ tại Nhà hát của những giấc mơ trong ngày mở màn Premier League mùa giải mới.