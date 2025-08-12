Garnacho ra tuyên bố cứng rắn với MU 12/08/2025 13:20

(PLO)- Garnacho ra tuyên bố cứng rắn với MU khi sẵn sàng "ngồi chơi xơi nước" 1 năm nếu không thể đến Chelsea.

Alejandro Garnacho đang tìm cách rời khỏi MU và đã nói rõ với "quỷ đỏ" rằng anh muốn gia nhập Chelsea và sẽ không xem xét bất kỳ vụ chuyển nhượng nào khác. Garnacho ra tuyên bố cứng rắn với MU rằng anh chấp nhận ngồi dự bị ở MU nếu không thể chuyển sang Chelsea, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Tiền đạo cánh người Argentina Alejandro Garnacho đã đồng ý các điều khoản trong hợp đồng tại đội chủ sân Stamford Bridge cho đến năm 2032, sau khi anh bị HLV Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch ở MU vào cuối mùa trước.

Sự quan tâm của The Blues dành cho Garnacho bắt đầu từ tháng 1 khi họ cân nhắc việc chuyển nhượng, và Garnacho không có ý định nhận bất kỳ lời đề nghị nào khác. Vấn đề là Mu định giá Garnacho từ 50 đến 70 triệu bảng Anh, còn Chelsea chỉ muốn trả 30 triệu bảng Anh và sẵn sàng chờ đến cuối kỳ chuyển nhượng nhằm ép giá MU.

Garnacho coi Chelsea là nơi tốt nhất để vực dậy sự nghiệp. GiveMeSport đưa tin rằng việc tái hợp với HLV Erik ten Hag tại Bayer Leverkusen và một thương vụ chuyển nhượng béo bở sang Saudi Arabia cũng là những lựa chọn được đưa ra dành cho Garnacho.

Garnacho ra tuyên bố cứng rắn với MU khi anh sẵn sàng bỏ thi đấu 1 năm nếu không thể sang Chelsea. ẢNH: EPA

Napoli thậm chí còn nhen nhóm lại sự quan tâm, nhưng Garnacho không có ý định gia nhập bất kỳ đội bóng nào khác, ngoài Chelsea. Cầu thủ 21 tuổi này quyết tâm chuyển đến The Blues đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi con đường khác và dành một năm ngồi ngoài ở MU nếu cần thiết.

Chelsea hy vọng sẽ chốt được một thỏa thuận trị giá khoảng 30 triệu bảng, nhưng con số này vẫn thấp hơn ít nhất khoảng 20 triệu bảng Anh so với số tiền mà MU hy vọng thu về từ việc bán Garnacho. The Blues đã đưa ra một số đề nghị trao đổi, bao gồm cả Nicolas Jackson, nhưng không có ai quan tâm.

Christopher Nkunku là một cầu thủ khác mà Chelsea đã đề nghị trao đổi với Quỷ Đỏ. Axel Disasi và Renato Veiga cũng được đưa ra bàn thảo, nhưng MU đã nói rõ rằng họ muốn tiền để tái đầu tư vào đội hình, chứ không phải cầu thủ.

Mùa giải trước, Garnacho đã ghi được 11 bàn - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh - nhưng anh đã phải đối mặt với việc thay đổi vị trí vào giữa mùa giải, khi Ruben Amorim cố gắng sử dụng anh ở vị trí hậu vệ cánh. Đến cuối mùa giải, cầu thủ người Argentina ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League và anh đã phản ứng giận dữ trên mạng xã hội.

Garancho là một trong số những tên tuổi lớn, bên cạnh Jadon Sancho và Antony, vẫn chưa thể rời Manchester. HLV Ruben Amorim của MU thừa nhận rằng bất kỳ cầu thủ nào không bị bán sẽ phải trở lại đội.

Vị HLV người Bồ Đào Nha Ruben Amorim của MU tuyên bố cứng rắn: "Tôi hiểu các CLB đang chờ đợi đến phút chót, nhưng họ có thể bất ngờ. Tôi sẵn sàng đón nhận các cầu thủ, họ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Nếu muốn chơi ở World Cup vào năm sau, các bạn cần phải cạnh tranh để được thi đấu".