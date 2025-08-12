Bình luận của Amorim về Sesko làm rõ tương lai của Hojlund ở MU 12/08/2025 07:01

(PLO)- Bình luận của Amorim về Sesko làm rõ tương lai của Hojlund ở MU khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đẩy ngôi sao người Đan Mạch lên băng ghế dự bị.

HLV Ruben Amorim lên tiếng ca ngợi Benjamin Sesko khi tiền đạo người Slovenia này ra mắt MU. Benjamin Sesko ra mắt MU trong tiếng reo hò vang dội tại Old Trafford trong khi tiền đạo Rasmus Hojlund làm ấm băng ghế dự bị và sự vắng mặt của cầu thủ người Đan Mạch đã nói lên tất cả. Bình luận của Amorim về Sesko làm rõ tương lai của Hojlund ở MU.

Việc HLV Ruben Amorim cho Rasmus Hojund ngồi dự bị trong trận giao hữu MU gặp Fiorentina và bình luận trước trận về kỹ năng của tân binh Benjamin Sesko cho thấy cầu thủ người Đan Mạch này không nằm trong kế hoạch của ông. Sesko đã ra mắt người hâm mộ Manchester United trước trận giao hữu với Fiorentina.

Sesko chính thức chuyển đến MU từ RB Leipzig với mức giá 74 triệu bảng Anh. Sự xuất hiện của Sesko đã đe dọa trực tiếp đến vị trí của Hojlund, người chuyển đến từ Atalanta với mức giá 72 triệu bảng vào năm 2023 nhưng gây thất vọng lớn.

Đúng vào ngày cầu thủ 22 tuổi người Slovenia Sesko ra mắt MU, Amorim đã đẩy Hojlund lên ghế dự bị và không cho tiền đạo người Đan Mạch ra sân một phút nào. Bất chấp Sesko chưa đủ điều kiện ra sân, Amorim đã chọn tiền vệ Mason Mount chơi ở vị trí số 9 ảo trong trận giao hữu giữa MU và Fiorentina, thay vì chọn 1 tiền đạo thực thụ như Hojlund. Nó như một lời thừa nhận đầy ẩn ý của Amorim.

Bình luận của Amorim về Sesko làm rõ tương lai của Hojlund ở MU. ẢNH: EPA

Trước trận đấu với Fiorentina (MU hòa 1-1 và thắng luân lưu), HLV Ruben Amorim đã được hỏi về tân binh Sesko và chia sẻ trên kênh MUTV: "Sesko sở hữu những phẩm chất mà chúng tôi cần. Sesko là một cầu thủ mà với tất cả những thông tin chúng tôi có, chúng tôi cần phải cho cậu ấy thi đấu, chứ không phải ngược lại!

Sesko thực sự trẻ, giỏi không chiến, giỏi chạy biên và giỏi cầm bóng, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy có tiềm năng lớn. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tiến bộ rất nhiều. Chắc chắn, cậu ấy sẽ cảm thấy như ở nhà tại CLB Manchester United của chúng tôi. Sesko là mẫu cầu thủ phù hợp với đội bóng này, vì vậy chúng tôi thực sự rất vui khi có cậu ấy".

Việc Amorim nói rằng Sesko sẽ mang đến "những phẩm chất mà Manchester United cần" ngụ ý rằng cầu thủ trị giá 72 triệu bảng Hojlund không sở hữu những phẩm chất như vậy, và ngay cả trước khi trận đấu bắt đầu, điềm báo dành cho tiền đạo người Đan Mạch đã hiện rõ.

Việc Amorim chọn Mount, người chủ yếu được sử dụng ở vị trí tiền vệ hoặc ở cánh, vào vị trí số 9 ảo càng củng cố thêm thông tin cho thấy Hojlund không còn nằm trong kế hoạch của MU, khi giờ đây họ đã có một tiền đạo phù hợp hơn là Sesko.

Ngay cả trước khi thỏa thuận với Sesko hoàn tất, Hojlund đã được đồn đoán sẽ rời Old Trafford, mặc dù trước đó Hojlund tuyên bố sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể ai đến thách thức anh. Nhưng bây giờ, talkSPORT đưa tin, Hojlund hiện đã chấp nhận rằng thời gian của anh ở Manchester không còn nhiều nữa và anh sẵn sàng ra đi hơn.

AC Milan là một trong những CLB thể hiện sự quan tâm tới Hojlund, cũng như đội bóng cũ của Sesko, RB Leipzig. Người ta cho rằng mức giá khoảng 40 triệu bảng Anh sẽ đủ để có được sự phục vụ của tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch, mặc dù mức giá 30 triệu bảng Anh cũng đã được đưa ra.