Amorim lên tiếng về việc Donnarumma gia nhập MU 11/08/2025 10:58

(PLO)- HLV Ruben Amorim lên tiếng về việc Donnarumma gia nhập MU khi ông phản ứng trước câu hỏi của fan "quỷ đỏ".

MU được cho là muốn tìm một thủ môn mới và HLV Ruben Amorim đã trả lời câu hỏi của ngôi sao Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain (PSG) bên ngoài Old Trafford. Theo đó, Amorim lên tiếng về việc Donnarumma gia nhập MU.

Ruben Amorim chỉ biết cười trừ khi được một fan hỏi về viễn cảnh Manchester United chiêu mộ Gianluigi Donnarumma vào mùa hè này. Thủ môn người Ý không còn tương lai tại PSG và hợp đồng của anh với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chỉ còn một năm.

HLV Luis Enrique đã chứng kiến một thủ môn mới cập bến đội bóng thủ đô nước Pháp. PSG đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Lucas Chevalier của Lille. Chevalier sẽ gia nhập PSG theo hợp đồng 5 năm, sau khi nhà vô địch Champions League quyết định chi 34,7 triệu bảng Anh, cộng với 13 triệu bảng Anh phụ phí.

Amorim lên tiếng về việc Donnarumma gia nhập MU. ẢNH: EPA

Đội bóng thành Paris đang mong đợi một lời đề nghị chiêu mộ cựu thủ môn của AC Milan Donnarumma ngay trong mùa hè này. Được biết, PSG sẽ chấp nhận mức giá khoảng 26 triệu bảng Anh để bán Donnarumma, người mới 26 tuổi và còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Đây là một mức giá khá hời cho một thủ môn được nhiều người coi là xuất sắc nhất thế giới. Và MU nằm trong số những ứng cử viên sáng giá chiêu mộ Donnarumma.

Quỷ Đỏ từ lâu đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ một thủ môn mới. Thủ môn dự bị Altay Bayindir đang có tương lai bấp bênh, khi MU muốn có 1 thủ môn đủ sức cạnh tranh với Andre Onana. Onana không phải lúc nào cũng thể hiện sự tự tin tại Nhà hát của những giấc mơ và trước đây cũng từng gặp bất ổn với hàng loạt sai lầm tệ hại khiến đội nhà thủng lưới.

Bayindir đã bắt chính trong trận gặp Fiorentina do Onana chấn thương. Thủ môn người Cameroon này chưa ra sân cho MU trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng đang cạnh tranh suất bắt chính trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal trên nhà Old Trafford vào cuối tuần này.

Nhưng những cái tên như thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa và Donnarumma được liên hệ chuyển đến Old Trafford. HLV Ruben Amorim của MU đã được hỏi về triển vọng ký hợp đồng với Donnarumma. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị fan chặn lại bên ngoài sân Old Trafford, khi MU chơi trận giao hữu cuối cùng với Fiorentina. Amorim được fan hỏi về khả năng Donnarumma gia nhập MU.

HLV Amorim chỉ kịp trả lời "Xin lỗi?", trước khi câu hỏi được đặt ra lần thứ hai. Sau đó, chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ biết cười gượng gạo khi tiếp tục ký tặng cho fan mà không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Có lẽ đó không phải là câu hỏi dành cho Amorim hoặc có lẽ Donnarumma không phải là ưu tiên của MU, khi "quỷ đỏ" đã chi tiêu vượt quá 200 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và một tiền vệ là mục tiêu tiếp của họ. MU đã bổ sung Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon vào đội hình vào mùa hè này. Giờ đây, MU có thể tập trung vào việc bán cầu thủ để cân bằng ngân sách.

Donnarumma không còn tương lai ở PSG. ẢNH: EPA

Marcus Rashford đã rời MU gia nhập Barcelona, nhưng những ngôi sao khác không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim như Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Alejandro Garnacho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Garnacho được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Chelsea.