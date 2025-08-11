MU nhắm đến ngôi sao trị giá 53 triệu bảng Anh thay thế cho Baleba 11/08/2025 07:29

MU đang để mắt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng Anh của ngôi sao người Cameroon là vấn đề lớn. Và có một số lựa chọn có khả năng rẻ hơn và dễ đạt được hơn trên thị trường chuyển nhượng dành cho MU. MU nhắm đến ngôi sao trị giá 53 triệu bảng Anh thay thế cho Baleba, cùng 3 mục tiêu khác.

Manchester United có thể tìm đến những phương án thay thế rẻ hơn nhiều nếu cuối cùng họ không thể có đủ tiền chiêu mộ Carlos Baleba. Tiền vệ của Brighton nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của HLV Ruben Amorim, người rất muốn củng cố hàng tiền vệ của MU trước mùa giải trọn vẹn đầu tiên nắm quyền.

MU được cho là đã liên hệ với Brighton, đội bóng có thể yêu cầu hơn 100 triệu bảng Anh cho Baleba, vì anh vẫn còn ba năm hợp đồng. MU được cho là định giá Baleba ở mức gần 70 triệu bảng Anh. Có thông tin cho rằng Baleba có thể yêu cầu Brighton giảm giá chào bán. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra, MU sẽ cần phải bán thêm cầu thủ để gây quỹ chuyển nhượng Baleba.

Để tăng thêm sự hấp dẫn, Man City cũng được cho là đang theo dõi Baleba, người đã khiến Brighton trả 23,2 triệu bảng Anh cho Lille để ký hợp đồng với anh vào năm 2023. Nếu Man City không vào cuộc, MU có thể quyết định đợi đến kỳ chuyển nhượng sau. Nhưng nếu Amorim quyết định rằng ông cần tăng cường lực lượng ở hàng tiền vệ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè này đóng cửa vào ngày 1-9, thì đây là một số lựa chọn thay thế khác giá rẻ hơn…

MU nhắm đến ngôi sao trị giá 53 triệu bảng Anh thay thế cho Baleba có mức giá quá đắt. ẢNH: EPA

Lamine Camara

Cầu thủ 21 tuổi Lamine Camara của AS Monaco, người trước đây từng được Tottenham quan tâm, có thể là một lựa chọn của MU. Mức giá của Camara là khoảng 53 triệu bảng Anh, gần bằng một nửa số tiền có thể bỏ ra để chiêu mộ Baleba.

Camara từng gây ấn tượng mạnh mẽ trên đất Anh, khi tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Senegal trước tuyển Anh tại City Ground. Phù hợp với lối chơi pressing mà Amorim muốn áp dụng, Camara rất giỏi trong cả việc đánh chặn lẫn phát động tấn công.

Hayden Hackney

Có một số lựa chọn rẻ hơn khác mà MU có thể hướng đến, bao gồm Hayden Hackney, 22 tuổi của Middlesbrough. Từng chơi dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ MU Michael Carrick, người đã bị Boro sa thải vào đầu mùa hè này, Hackney chơi rất tốt khi có bóng.

Hackney cũng chơi hay khi không có bóng, với khả năng bao quát diện tích sân rộng. Chưa từng chơi ở Ngoại hạng Anh, Hackney sẽ là một lựa chọn tiềm năng trong tương lai, nhưng là một khoản đầu tư rất khôn ngoan.

Lucien Agoume

Có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Agoume tìm được chỗ đứng tại Premier League, khi Arsenal được cho là đang quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi này. Agoume từng tỏa sáng rực rỡ ở đội U-21 Pháp tại Giải vô địch U-21 châu Âu.

Giờ đây, Agoume sẽ hướng đến việc nâng tầm phong độ của mình ở cả CLB và đội tuyển quốc gia Pháp. Là một tiền vệ cao to, giàu sức chiến đấu, Agoume không hề dễ bị bắt bài, và đó chính là điều mà hàng tiền vệ của Amorim đang cần. Agoume cũng không hề thiếu kỹ thuật và có khả năng bứt tốc về phía trước.

Adam Wharton giữa vòng vây cầu thủ Chelsea. ẢNH: EPA

Adam Wharton

Một mục tiêu ít khả thi hơn so với bộ ba nói trên, nhưng Adam Wharton vẫn là một lựa chọn rẻ hơn Baleba. Tiền vệ người Anh đã được Liverpool liên hệ vào đầu mùa hè này, với mức phí chuyển nhượng được đưa ra là 75 - 80 triệu bảng Anh.

Wharton còn hợp đồng với Crystal Palace đến năm 2029 và không có điều khoản giải phóng. Nhà vô địch FA Cup là một trong những tài sản quý giá của Crystal Palace. Tuy nhiên, với chất lượng tuyệt vời của Adam Wharton, có rất nhiều CLB quan tâm đến anh. Manchester United cần theo dõi tình hình của Wharton thêm và sẵn sàng vào cuộc.